Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской
Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской определил часть состава Координационного совета по трансферу власти в Беларуси.
Список опубликовала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В совете - доверенные лица Тихановской (Ковалькова, Николай Козлов), координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, международный медиатор Лилия Власова, политик и глава движения за свободу Юрий Губаревич, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний "А-100" Александр Центер, художник Владимир Цеслер, основатель группы компаний BELBIZ Татьяна Маринич, экономист Сергей Чалый и другие.
По словам Ковальковой, к ним обратились "сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов". Выбирать было сложно.
"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - написала она.
Ольга Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета состоится в ближайшие дни.
Напомним, ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Хватит пенять на проклятую америку, ответь прямо - хорошо ли это или плохо, когда мирных протестующих бьют и маринуют в ровд?
Як край наш раскрасці,
Дый спеліся ўрэшце:
Парваць на дзве часці.
Адна часць Варшаве
Лізаць ногі будзе,
Маскве хай другая
Нясе свае грудзі.
Забыліся толькі,
Хаўруснікі ночы,
Спытаць беларуса,
Чым сам ён быць хоча
Па-мойму ж не варта,
Панкі, так лезць з жылаў
Як свінням - не глянуць
Вам дальш свайго рыла.Янка Купала,1913.Прошло больше 100 лет,но ничего не изменилось в этой юдоли скорби
Точно як у нас служок уродів позбирали по закапелках: безробітних, без освіти ...
Але як же біографію підчищають швиденько ...
Уже вона - політичний діяч, перекладач ... *** ***
Треба таки шукать планету, я ж Вам казала.
Їх і захоплювати не треба: вони самі дружно почимчикують. І добровільно.
Візьмем ще наших, хто захоче.
Але будем прилітать періодично: порядки наводити і перевіряти, чи людство опритомніло трохи.
Какой передачи, кому? Речь же шла о повторных выборах. Кто сказал, что Тихановская победила, тем более в первом туре? Она же зиц-председатель. Дааа, сябры, поговорим через годик-другой....
Але це все лише початок ... Невідомо ЩО буде , якщо Лука дійсно відійде від влади ...
Надеюсь, все они за границей?
"Національний банк надав 14 банкам рефінансування на 4,84 млрд грн під 6% річних."
В том числе и Международному Инвестиционному Банку(МИБ) Порошенка - 100 млн гр.
А мне сдается,что для мирного получения власти в Беларуси,
И,оглядываясь на прошедшие 20 лет в Украине, как тут не вспомнить слова,- революцию делают идеалисты,а к власти приходят ...(каждый может написать что думает).
Те, 90% которых нынешняя власть устраивает. Они сидят и сопят в три дырочки.
Они за все последствия и расплатятся.
Нам, украинцам прикольно наблюдать: белорусские бараны думают, что их ведут на стрижку, а с них снимут шкуры.