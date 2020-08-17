РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9260 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
7 296 184

Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской

Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской определил часть состава Координационного совета по трансферу власти в Беларуси.

Список опубликовала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В совете - доверенные лица Тихановской (Ковалькова, Николай Козлов), координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, международный медиатор Лилия Власова, политик и глава движения за свободу Юрий Губаревич, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний "А-100" Александр Центер, художник Владимир Цеслер, основатель группы компаний BELBIZ Татьяна Маринич, экономист Сергей Чалый и другие.

По словам Ковальковой, к ним обратились "сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов". Выбирать было сложно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО

"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - написала она.

Ольга Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета состоится в ближайшие дни.

Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской 01

Напомним, ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Также читайте: 2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Нормальный совет, почти всех знаю, это уже хорошо.
С началом, ребята)))
показать весь комментарий
17.08.2020 22:06 Ответить
+6
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 4802
показать весь комментарий
17.08.2020 22:10 Ответить
+6
Наступают на те же грабли, что и Гуайдо. Когда в разгар революции его команда тоже начала министерские портфели делить ещё до победы, вместо того, чтобы довести дело до конца. Чем закончилось, известно. Возможно даже, что кремлёвская консерва Цыгановская делает это осознанно, ориентируясь именно на Венесуэлу. Заманила к себе в команду потенциальных лидеров, которые реально могли бы руководить протестом, и направляет их усилия в гудок.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 4802
показать весь комментарий
17.08.2020 22:10 Ответить
Так и мечтают негодяи поступить с человеком, который 26 лет на Белоруссию мантулил.Так и мечтают негодяи самой Белоруссии под дых дать и пока она очухается - ограбить до нитки.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:11 Ответить
і до чого він домантулився? до диктатури та розстрілів своїх громадян.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:15 Ответить
До того, что не оставил под диктатурой короновируса своих граждан, дал им работу, сохранил заводы, бесплатное обучение и образование и самую низкую детскую смертнсть среди стран СНГ, не отдал недра олигархам.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:19 Ответить
Дак потому и не отдал, что он страну считает своей собственностью, которой делиться не намерен ни с кем.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:21 Ответить
Страна принадлежит народу, а Лука охраняет ее от разграбления как верный цепной пес, которого народ поставил свое добро охранять.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
бугага, лукашеску охороняє, а білоруси такі розгільдяї і взагалі ліниві, що самі не можуть, один усатий охороняє.
показать весь комментарий
18.08.2020 07:16 Ответить
Хто йому дав право вбивати громадян Бєларусі? Він цар і бог там, чи вони його власність ?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:24 Ответить
Сохранил детскую смертность? Да, тут ты прав )))
показать весь комментарий
17.08.2020 22:34 Ответить
Ну, хз, не всё так однозначно. Я, например, положительно отношусь к Пороху. Но, какой бы он ни был хороший, если б он так же правил 26 лет, с каждыми последующими выборами сам себе рисуя всё большие проценты, то я б тоже был против него.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:15 Ответить
расскажи это ребятам, которые побывали в СИЗО, после справедливого несогласия с комплексами диктатора из-за результатов выборов.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:16 Ответить
Насчет СИЗО это Луке надо со своими силовиками разбираться. В Америке, в Германии еще хуже полиция народ избивает. Но Президентов народ за это не трогает.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:26 Ответить
и даже близко не так. Никто не бьёт 80% своего населения.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
"а в америке негров линчуют" -- вот на этом аргументе сливаются ВСЕ кацапские штирлицы.
Хватит пенять на проклятую америку, ответь прямо - хорошо ли это или плохо, когда мирных протестующих бьют и маринуют в ровд?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
А давайте я у себя на кухне тоже такой совет из соседок организую. И скажу - зелю геть! Вся власть украинцам!
показать весь комментарий
17.08.2020 22:10 Ответить
https://censor.net/user/466000 Давно чекаємо хто б це зробив. Коли починаєте і де ?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:15 Ответить
Та уже испугала нашу власть пропозицией. Видите - спрятали мой коммент.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:27 Ответить
Разбудите меня,когда власть возьмёт Тихановская...Я скажу:"бинго"Х-ло,твоя масть с...а...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:10 Ответить
Разбудить тебя когда власть в Белоруссии возьмут евреи?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:12 Ответить
Вставай - Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко https://lenta.ru/tags/persons/eysmont-natalya/ Наталья Эйсмонт
показать весь комментарий
17.08.2020 22:17 Ответить
" Огласите весь список, я записываю"- Лукашенко.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:11 Ответить
Її ж чоловік був внесений в базу миротворця.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:12 Ответить
Наступают на те же грабли, что и Гуайдо. Когда в разгар революции его команда тоже начала министерские портфели делить ещё до победы, вместо того, чтобы довести дело до конца. Чем закончилось, известно. Возможно даже, что кремлёвская консерва Цыгановская делает это осознанно, ориентируясь именно на Венесуэлу. Заманила к себе в команду потенциальных лидеров, которые реально могли бы руководить протестом, и направляет их усилия в гудок.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:12 Ответить
лукашеску и чаушеску не диктаторы
показать весь комментарий
17.08.2020 22:14 Ответить
Трупи...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:16 Ответить
Вони не знають що авторітарну владу ніхто ніколи не віддасть па просьбе трудящихся ?? Владу треба брати а просити віддати ! Є така стара істина : якщо ти вовк - бери ! Якщо вівця - терпи . Все просто
показать весь комментарий
17.08.2020 22:14 Ответить
«»»»НЕ просити віддати»»»
показать весь комментарий
17.08.2020 22:15 Ответить
Спрачаліся доўга,
Як край наш раскрасці,
Дый спеліся ўрэшце:
Парваць на дзве часці.
Адна часць Варшаве
Лізаць ногі будзе,
Маскве хай другая
Нясе свае грудзі.
Забыліся толькі,
Хаўруснікі ночы,
Спытаць беларуса,
Чым сам ён быць хоча
Па-мойму ж не варта,
Панкі, так лезць з жылаў
Як свінням - не глянуць
Вам дальш свайго рыла.Янка Купала,1913.Прошло больше 100 лет,но ничего не изменилось в этой юдоли скорби
показать весь комментарий
17.08.2020 22:14 Ответить
Бесполезно.Лука за 26 лет вырастил поколение дегенератов,которое его сожрало.Ничо-скоро вас догоним
показать весь комментарий
17.08.2020 22:45 Ответить
Та не дай Бог идти нашей дорогой,учитесь лучше на наших ошибках а идите своей дорогой не повторяя наших.Возможно через десяток другой лет мы будем учиться у вас.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:58 Ответить
И какую же часть Беларуси хочет сейчас захватить Варшава, и кто из беларусов хочет присоединиться к Польше? Расскажи-ка лукашист.
показать весь комментарий
18.08.2020 00:37 Ответить
Трамп, как там Трамп себя чувствует? Боюсь и в США, такое же ихний Трампуша желает устроить...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:15 Ответить
тихиновская была майор кгб белоруси.стала подполковником
показать весь комментарий
17.08.2020 22:16 Ответить
Вона за освітою педагог.Це все схоже,на якусь московську операцію.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:16 Ответить
Освіта освітою, але ця =президентка= ніде не працює останні роки. Сидить вдома з дітьми.
Точно як у нас служок уродів позбирали по закапелках: безробітних, без освіти ...

Але як же біографію підчищають швиденько ...
Уже вона - політичний діяч, перекладач ... *** ***
показать весь комментарий
17.08.2020 23:17 Ответить
https://censor.net/user/165058 Я заходив навіть на нашу Вікіпедію,вже настрочили.З ранку до вечора в нас показують Білорусь і наші це все підтримують.Я казав і кажу,Лукашенко диктатор,але хто замість нього? Там ж повністю московити захоплять Білорусь,без війни.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:21 Ответить
Та бачте, наші і blm майже всі підтримували з рештою лівацтва, і короноістерію ...
Треба таки шукать планету, я ж Вам казала.
Їх і захоплювати не треба: вони самі дружно почимчикують. І добровільно.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:27 Ответить
https://censor.net/user/165058 Щодо коронавірусу,то він не розповсюджується на протестувальників. А якби припустімо Лукашенко закрив Білорусь на карантин і переніс вибори на весну? Думаю нічого би не було.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:30 Ответить
Точно так, як і на "протестувальників блм-ських"
показать весь комментарий
17.08.2020 23:37 Ответить
https://censor.net/user/165058 Так.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:41 Ответить
https://censor.net/user/165058 В нас жоден канал не показував протести блмщиків.Майже ніхто з наший людей не дивиться закордоні змі.Тільки слухають політологів,які красиво розповідають казочки.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:33 Ответить
Так тут жаліли нещасного урку і прокльонами сипали на копа.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:35 Ответить
https://censor.net/user/165058 Зараз навіть відео з'вилося з камери поліцейського.Так от,після того придушення,його посадили в поліцейську автівку і він ще там казився.Так що він здох,не від придушення.Але це відео,вже нікому не потрібне.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:40 Ответить
https://censor.net/user/165058 Кажуть,що в найближчій до Землі зоряній системі Альфа Центавра,є планети земного типу.
показать весь комментарий
17.08.2020 23:47 Ответить
Треба попросить Ілона Маска, щоб він нас туди одвіз.
Візьмем ще наших, хто захоче.
Але будем прилітать періодично: порядки наводити і перевіряти, чи людство опритомніло трохи.
показать весь комментарий
18.08.2020 00:03 Ответить
головне - чорних не беремо
показать весь комментарий
18.08.2020 09:12 Ответить
Мирная передача,а кому озвучте...Да в бульбашии нет ни одного политического яркого лидера разве что одному из клонов *****.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:17 Ответить
Комитет - это хорошо. Так еще и Лукашенка надо уговорить отдать власть. Забастовку он переживет. денег у него хватит. Когда шахтеры будут последний ремень доваривать - Лукашенко харю мороженым отьедать будет.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:18 Ответить
сталин занончил 4 класса в церкви.зато каким был педагогом
показать весь комментарий
17.08.2020 22:19 Ответить
Сталін вчився в духовній семінарії на попа.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:23 Ответить
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси.


Какой передачи, кому? Речь же шла о повторных выборах. Кто сказал, что Тихановская победила, тем более в первом туре? Она же зиц-председатель. Дааа, сябры, поговорим через годик-другой....
показать весь комментарий
17.08.2020 22:22 Ответить
Требовали выборы признать не действительными. И требовали -лукашенко - уезжай в Ростов.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:24 Ответить
Видишь,как хитренько,р-раз и в президиум...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:29 Ответить
Все президенты завидуют Луке, за 26 лет ничего не разворовал...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:22 Ответить
«Гордоном клянусь !»
показать весь комментарий
17.08.2020 22:25 Ответить
особенно Григорьевич будет переживать санкции против себя. Заныкал там в Панамах млрд.долл. МАЗы с сотнями тонн. баксов уже готовы выехать на обложки демократической прессы.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:28 Ответить
Как раз у Лукашенко нет зарубежных счетов, в отличие от Пороха. Так что Западу не за что его ухватить.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:36 Ответить
Шото вы,Сябры,летите впереди паровоза...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:23 Ответить
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 9208
показать весь комментарий
17.08.2020 22:24 Ответить
Сначала прочитай, что такое хунта, а потом будешь нести чушь про хунту в Украине.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:39 Ответить
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 5565
показать весь комментарий
17.08.2020 22:25 Ответить
Комитет комитетом, но сегодня, лукашеску показал что никому, ничего передавать не собирается. Ну разве ху@ло " попросит".
показать весь комментарий
17.08.2020 22:26 Ответить
***** не попросит и не предложет, просто: А) Вырежет аппендицит, как бите на маацьве, Б) Напоит чаем, как Путиных, чурку и Литвиненко, В) Утопит в озере, Г) Пометит ручки дверей "новичком", Д) отремонтирует самолёт, Е) Остановится сердце как у внука назарбаева ... , боюсь и алфавита не хватит что бы описать хоть сотую долю кегебистских убийств, Короче, только не дать свергнуть сашку0%! Лука уже труп реальный и политический тоже... На счёт царевича Коли, не знаю. Всякое может быть...
показать весь комментарий
17.08.2020 23:35 Ответить
Чітко і організовано - молодці ...
Але це все лише початок ... Невідомо ЩО буде , якщо Лука дійсно відійде від влади ...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:28 Ответить
давайте гоните таракана . а там видно будет . Жаль что протесты не за геополическую направленность , не за самоидентичность , не за выход из руССкого мира но все же лучше .как то двигаться вперед . чем стоять в застое .
показать весь комментарий
17.08.2020 22:29 Ответить
"Список опубликовала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook"
Надеюсь, все они за границей?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:30 Ответить
Наша Ыліта , 🍫-на, таки за Луку..
показать весь комментарий
17.08.2020 22:33 Ответить
Ну так он же не плачущая удирающая домохозяйка Тихановская. Лукашенко - орел!
показать весь комментарий
17.08.2020 22:34 Ответить
Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської - Цензор.НЕТ 7102
показать весь комментарий
17.08.2020 22:35 Ответить
А тем временем...

"Національний банк надав 14 банкам рефінансування на 4,84 млрд грн під 6% річних."
В том числе и Международному Инвестиционному Банку(МИБ) Порошенка - 100 млн гр.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:36 Ответить
Думаю всё у них очень быстро всё наладится,после смены власти. Так как у них нет такого количества коррупционеров и олигархов переплетных с властью как у нас. Они быстро достигнут европейского уровня!
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
В Украине их (олигархов) то же не было,пока у руля не встал Леонид Данилович Кучма.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:46 Ответить
Ага, их быстро не станет как государства!))
показать весь комментарий
18.08.2020 01:06 Ответить
Та вы шо? А дусмаете запросто так еврейскую домохозяйку на трон тянут? Это же евреи хотят взять в белоруссии власть и все разграбить. А евреи не обязательно живут в Беларуси. Скупят за гроши все и пустят белорусов по миру.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:42 Ответить
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси,

А мне сдается,что для мирного получения власти в Беларуси,
И,оглядываясь на прошедшие 20 лет в Украине, как тут не вспомнить слова,- революцию делают идеалисты,а к власти приходят ...(каждый может написать что думает).
показать весь комментарий
17.08.2020 22:44 Ответить
Вот и лидеры, а то вечно кто-то сокрушался дескать некому вести народ за собой.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:45 Ответить
Та нє, зрітє в корєнь. Люди не думають як обрати інший суспільно-державний устрій. Глибокий совок : "Який генсек кпсс буде кращий", "Бєрія чи Сталін ?",
показать весь комментарий
17.08.2020 22:49 Ответить
італійський страйк по-білоруському

Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської - Цензор.НЕТ 7325
показать весь комментарий
17.08.2020 23:31 Ответить
Білоруси звичайно "казкові персонажі"! Своїми руками нищать державу! Це приклад того, як стабільність і добробут втомлюють народ і їм хочеться ефимерної демократії і хаосу!
показать весь комментарий
18.08.2020 01:05 Ответить
Ну не хотят они учиться на наших ошибках..У них сохранилось уйма того,что по дерибанить..Олигархи уже не за горами..Пущай,олухи, попробуют и наш путь в криминально-олигархию..
показать весь комментарий
18.08.2020 13:21 Ответить
А кто виноват в событиях в Белоруси?
Те, 90% которых нынешняя власть устраивает. Они сидят и сопят в три дырочки.
Они за все последствия и расплатятся.
Нам, украинцам прикольно наблюдать: белорусские бараны думают, что их ведут на стрижку, а с них снимут шкуры.
показать весь комментарий
18.08.2020 08:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 