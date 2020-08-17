Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами"
Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) - премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде - хотят посетить Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованное пресс-службой заявление ОБСЕ, председательствующая на данный момент в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков.
"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.
Поэтому было направлено официальное предложение в правительство Беларуси относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности содействия и защите основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
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под чес. слово США о неприкосновенности границ Украины - потом Украина выпрашивала Джавелины несколько лет, а Европа ввела эмбарго на поставку вооружений в Украину когда РФ отжала Крым..
сама себе отрезала яйца, будучи 3-й в Мире по запасам ЯО..
О рф я понял надо ужэ молчать
При цьому зробив хід конем і пішов через Білорусь. Навіть зрізав. Скорише дійде.
Тальявини смогла повлиять на делегации ДНР и ЛНР, поскольку пользуется доверием Путина, рассказали Bloomberg дипломаты, присутствовавшие на переговорах в Минске. Лидеры непризнанных республик отказались подписывать соглашение о перемирии с украинской армией утром в четверг, 13 февраля, после переговоров, продолжавшихся всю ночь. Тальявини пришлось провести дополнительные консультации с их участниками, чтобы предотвратить срыв соглашения.
https://www.rbc.ru/politics/13/02/2015/54ddf9cf9a7947947a1100f1
Большинство заинтересованных находятся не в Белоруси.