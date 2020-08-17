РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9260 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 022 34

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами"

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) - премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде - хотят посетить Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованное пресс-службой заявление ОБСЕ, председательствующая на данный момент в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Поэтому было направлено ​​официальное предложение в правительство Беларуси относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской

"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности содействия и защите основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Автор: 

Беларусь (7937) визит (3122) ОБСЕ (4889) переговоры (5090)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Троє із ларца за одними методичками...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 1937
показать весь комментарий
17.08.2020 22:42 Ответить
+3
Где там знак ОБСЕ (ну,у нас он называется-осторожно слепые)
показать весь комментарий
17.08.2020 22:32 Ответить
+3
Забудьте про ту Білорусь та не згадуйте про Білорусів як про "колег" по Майдану.

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6401
показать весь комментарий
17.08.2020 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
усы тараканьи то луки,но,уши как всегда торчат из кремлевского свинарника.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:30 Ответить
це майже як бубочка під свій особистий контроль бере
показать весь комментарий
17.08.2020 22:30 Ответить
Где там знак ОБСЕ (ну,у нас он называется-осторожно слепые)
показать весь комментарий
17.08.2020 22:32 Ответить
Забудьте про ту Білорусь та не згадуйте про Білорусів як про "колег" по Майдану.

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6401
показать весь комментарий
17.08.2020 22:32 Ответить
Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 4492Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 4247
показать весь комментарий
17.08.2020 22:37 Ответить
если бы Пиндосия не разоружила Украину по Будапештскому меморандуму, то возможно РФ годы спустя и не убивала бы украинцев...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:41 Ответить
А ничего что украинское ЯО вывезено в Рашку?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:43 Ответить
ничего..
под чес. слово США о неприкосновенности границ Украины - потом Украина выпрашивала Джавелины несколько лет, а Европа ввела эмбарго на поставку вооружений в Украину когда РФ отжала Крым..
показать весь комментарий
17.08.2020 22:56 Ответить
Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 7629Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6645
показать весь комментарий
17.08.2020 22:44 Ответить
хотят ли русские войны
показать весь комментарий
17.08.2020 22:52 Ответить
Все ясно , Это не россия напала , а АМЕРИКА ЕЕ ВЫНУДИЛА ?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:45 Ответить
создала условия..
показать весь комментарий
17.08.2020 22:53 Ответить
рузге?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:55 Ответить
Еще жэртва виноватая , что россия ДУРНУВАТАЯ
показать весь комментарий
17.08.2020 22:59 Ответить
РФ не дурноватая, это Украина лох...
сама себе отрезала яйца, будучи 3-й в Мире по запасам ЯО..
показать весь комментарий
17.08.2020 23:01 Ответить
Так кто виноват ? Америка , или Украина ..

О рф я понял надо ужэ молчать
показать весь комментарий
17.08.2020 23:07 Ответить
Троє із ларца за одними методичками...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 1937
показать весь комментарий
17.08.2020 22:42 Ответить
Белорусы не пускайте к себе российско-советский проект - ОБСЕ. Эта контора 30 лет в Армении и Азербайджане гадит и уже почти 7 лет в Украине. Кроме как передавать разведданные России и гулять на свадьбах террористов ничего не делают.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:42 Ответить
Реклама кремлівської партії охопила всю Україну...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 8033
показать весь комментарий
17.08.2020 22:44 Ответить
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 1644
показать весь комментарий
17.08.2020 22:46 Ответить
Мэр Одессы Труханов гражданин страны оккупанта и никого в Украине это не волнует.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:53 Ответить
Если у митингов не было единого руководства, то заинтересованных сторон может набраться пара тысяч.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:44 Ответить
опоздали, распустил младший брат правительство, ждите
показать весь комментарий
17.08.2020 22:50 Ответить
Молодец Олександр Габишев. ФСБешники його зафіксували за наказом пуєта. А він собі продовжує йти!

При цьому зробив хід конем і пішов через Білорусь. Навіть зрізав. Скорише дійде.
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 8025
показать весь комментарий
17.08.2020 22:51 Ответить
Как избавиться от ощущения что в Беларуси протестами рулит Куйло?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:57 Ответить
Никак.
показать весь комментарий
18.08.2020 00:19 Ответить
Друзі з ОБСЕ,це все фігня..Ви ніхрєна не вирішуєтеє. Там рулять давно вже кацапи...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:58 Ответить
А "президентка" і за сумісництвом "лідерка нації" од плити одірветься і приїде ?
показать весь комментарий
18.08.2020 00:10 Ответить
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 2028

Тальявини смогла повлиять на делегации ДНР и ЛНР, поскольку пользуется доверием Путина, рассказали Bloomberg дипломаты, присутствовавшие на переговорах в Минске. Лидеры непризнанных республик отказались подписывать соглашение о перемирии с украинской армией утром в четверг, 13 февраля, после переговоров, продолжавшихся всю ночь. Тальявини пришлось провести дополнительные консультации с их участниками, чтобы предотвратить срыв соглашения.
https://www.rbc.ru/politics/13/02/2015/54ddf9cf9a7947947a1100f1
показать весь комментарий
18.08.2020 00:38 Ответить
ОБСЕ - дятлы!
Большинство заинтересованных находятся не в Белоруси.
показать весь комментарий
18.08.2020 08:39 Ответить
Для "Руководства ОБСЕ" у мене є ділова пропозиція: зібратись у Мюнхені, 30 вересня, запросивши туди, для умиротворення, обох фюрерів: Лукашенка й Путіна, й ласкаво спитати їх: "Что ізволєтє получіть, любєзниє?". Певен, що Путіну негайно треба передати Херсонщину, Запоріжжя й Маріуполь (все інше він загребе трохи загодя), а Лукашенкові - Віленську, Білостоцьку області та південь Пруссії (все інше він загребе пізніше). Це буде, принаймні, чесно, бо ОБСЄ не менш ретельно опікає, *******, ******* Московську імперію, аніж колись Ліга Націй - гітлерівську.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:12 Ответить
 
 