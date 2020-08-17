Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попытался запугать Россией рабочих, которые требуют перевыборов.
Об этом он заявил на встрече с собравшимися бастовать рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева. Вы что хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?", - сказал Лукашенко на встрече с рабочими, которые собрались бастовать.
Обращаясь к работникам, он порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся и вы мне скажете, что еще надо сделать".
Также на Цензор.НЕТ: Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/# 2 mins ·
Аж гарно, що нам такий імідж на території колишнього "совка" створився...
Україна, бандерівці, хунта, майдан... Чуть-що, попалять усе... В кожній дитячій колясці "коктейль Молотова"... Мало лі...
При чому, "майдан" для них як бабайка... Вилізе з під кроваті і вкусить... За бочок, чи ще за якусь частину тіла - "Нє нада нам нікакова майдана!"...
Поведеш, було, якогось капеца на Хрещатик... - Літо-фонтани-морозиво-пиво-музика-дівчата...
- Ой, как классно! А как это называется?
- Так це ж Майдан і є...
-Оп-пааа... Оце попав...
Україна, бандерівці, хунта, майдан... При чому, "майдан" для них як бабайка...
Ну конечно это "гарно", а кроме этого что еще? Работающая экономика, процветающая промышленность, стабильная финансовая сфера, медицина, социальный сектор... хотя бы в перспективе? Или "бабайка" наше усьо?
до евреив запитань нема - их палила и немчучня и саветьськие однаково....
- Приснився оце мені сон, перед Різдвом. З»явився Святий Миколай і каже: «Всі «хахли» і "бульбаші", на відміну від українців та білорусів, навіть після смерті будуть приречені працювати на «кацапів»…»
- Як це? Ти спитав?...
- Та спитав… Дрова в пеклі носитимуть до казанів зі смолою, де кацапи вариться будуть…
Доречі, Заходу не потрібна чи потрібна була Skoda (риторично)
Подобный бред убрали из методичек белее 10 лет назад.
церковью рпц памятника фашисту и пособнику Гитлера генералу Петру Краснову в
Ростовской области России, воздвигнутого в 2006 году потомками эсэсовских
подстилок:
Лука вообще крышей поехал.
Здравствуй свобода і отвєтствєнность за сєбя і свою страну.
В смысле россия, какая россия? Так запад же поможет, нато там, прочие плюшки. Или будет только серьезная озабоченность? А, ну да, санкции и пару-тройку гневных писем от интилигэнции... Где-то я такое уже видел.
Там, наверху...
Это что, с Путины что ли согласовано?
Бред какой-то постсоветский
Провел бы выборы, втоптал бы в грязь оппонентов и дело в шляпе.
А то разошелся так, что куда там!
Это ж их братья, они их сегодня в дружбаны призвали.
Вон русский омон скоро подтянется, покажет, как надо братьев любить....