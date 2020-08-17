Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попытался запугать Россией рабочих, которые требуют перевыборов.

Об этом он заявил на встрече с собравшимися бастовать рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева. Вы что хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?", - сказал Лукашенко на встрече с рабочими, которые собрались бастовать.

Обращаясь к работникам, он порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся и вы мне скажете, что еще надо сделать".

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