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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?"

Лукашенко о предложении перевыборов:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попытался запугать Россией рабочих, которые требуют перевыборов.

Об этом он заявил на встрече с собравшимися бастовать рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева. Вы что хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?", - сказал Лукашенко на встрече с рабочими, которые собрались бастовать.

Обращаясь к работникам, он порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся и вы мне скажете, что еще надо сделать".

Также на Цензор.НЕТ: Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) россия (96472)


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Топ комментарии
+80
***** белорусское пугает свой Народ *****м кацапским
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17.08.2020 22:58 Ответить
+48
Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" - Цензор.НЕТ 2688
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17.08.2020 23:23 Ответить
+40
Одне й те саме!

Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?" - Цензор.НЕТ 4361
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17.08.2020 22:58 Ответить
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Страница 3 из 3
жуть как страшно) Очень хотим. фашик ***** путин и усатый узурпатор лукашенко пойдут на дно черного моря на корм рыбам. Это не далекое будущие.
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18.08.2020 03:51 Ответить
лукашенко 0% ты проиграл..вали уже нах...пока не закончил плохо.
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18.08.2020 03:53 Ответить
Подлец знает что без России эти заводы останутся без работы. С Украиной была та же ситуация, но об этом в Украине нельзя было говорить вслух. Да и сейчас нельзя, чтобы не было мучительно больно за потерянные производства.
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18.08.2020 04:55 Ответить
Это немного неверно. Украинские предприятия до сих пор поставляют продукцию в РФ, например куча заводов в Краматорске. Власти закрывают на это глаза. Иначе бы случился промышленный коллапс. Остались бы только сырьевые производства Ахметова.
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18.08.2020 05:11 Ответить
А тебе на бутылке не мучительно больно?
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18.08.2020 05:34 Ответить
Какое производство, кацап? Осталое, не еффективное, заточенное на производство танков, что би захватить весь мир и понастроить там гулаги? Так оно на хер никому не впало!
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18.08.2020 06:33 Ответить
Скажи это украинскому машиностроению, на котором держится вся добывающая отрасль кацапии.
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18.08.2020 13:30 Ответить
Речь не об етом вообще-то. Не надо кацапской демагогии...
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18.08.2020 15:54 Ответить
у Беларуси, собсна, два выбора - превращаться в деиндустриализированную колонию ЕС, с выкачиванием рабочих рук. Или оставаться плохоньким, но центром промышленности, завязанным на Россию...Обои варианты как бе не восхищают, а главное не отвечают на вопрос о долгосрочной перспективе,
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18.08.2020 06:19 Ответить
там есть и третий вариант, ну нужен правильный правитель страны... не задумывался, почему у ерундовой Берарусси, ВВП на душу выше чем у нас, в Украине?? вот задай себе такой вопрос...
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18.08.2020 09:40 Ответить
лживый бот ВВП Украины 130 млрд USD - ВВП Белоруси 59 млрд USD
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18.08.2020 10:38 Ответить
Украине 50-70% экономики в тени, в отличие от рашки и Беларуси. Так что не выше.
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18.08.2020 10:46 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA38B0hsTRnZQH0hqQe0waDYGWfqE61DvVK93Q0R5o-y4DU_JbpXKnUhyRRknDnX-vJPV5SqgKXT1vs&hc_ref=ARSmCliCW1c1WeHPjK3HVdaxEw18VRJVf8173cgC6z97sfHfJu6aP9OWWjwfYgvhQEw&fref=nf Vitalii Chepynoga
https://www.facebook.com/# 2 mins ·

Аж гарно, що нам такий імідж на території колишнього "совка" створився...
Україна, бандерівці, хунта, майдан... Чуть-що, попалять усе... В кожній дитячій колясці "коктейль Молотова"... Мало лі...
При чому, "майдан" для них як бабайка... Вилізе з під кроваті і вкусить... За бочок, чи ще за якусь частину тіла - "Нє нада нам нікакова майдана!"...

Поведеш, було, якогось капеца на Хрещатик... - Літо-фонтани-морозиво-пиво-музика-дівчата...
- Ой, как классно! А как это называется?
- Так це ж Майдан і є...
-Оп-пааа... Оце попав...
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18.08.2020 06:28 Ответить
++++!
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18.08.2020 10:12 Ответить
https://censor.net/user/165058 Аж гарно, що нам такий імідж на території колишнього "совка" створився...

Україна, бандерівці, хунта, майдан... При чому, "майдан" для них як бабайка...

Ну конечно это "гарно", а кроме этого что еще? Работающая экономика, процветающая промышленность, стабильная финансовая сфера, медицина, социальный сектор... хотя бы в перспективе? Или "бабайка" наше усьо?
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18.08.2020 11:17 Ответить
Ще більший шок у кацапів викликає інформація про те, що в УПА гловним ідеологом був єврей і існував цілий "Жидівський курінь", де були не тільки "тилові" підрозділи, що готували медперсонал, шили одяг, взуття для бійців УПА, але і бойові ... Їм же "засцикають у вуха", безперервно, про антисемітизм "бєндерафцев"...А інформація про всиновлення сім"єю Шухевичів єврейської дитини - взагалі - "бомба"!...
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20.08.2020 05:11 Ответить
не вси копають так глибoко як тu...

до евреив запитань нема - их палила и немчучня и саветьськие однаково....
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20.08.2020 05:21 Ответить
Тут у нас з"явився новенький "суперхахол" з "Полтавщини", "Анат Ващ"... Я з нього другий день регочу - пише через "Гугл-перекладач", і придумує нові "украйонські" слова, критикуючи людей, які з народження говорять українською мовою...
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20.08.2020 05:41 Ответить
поняття не маю за кого ты, мо якесь з пропадших никив перехрещене?
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20.08.2020 05:44 Ответить
Так оце ж, на днях, "сплив"... Однак, не думаю, що з "старих"... "Старі" вже "биті", і так нахабно себе не ведуть... А цей "пре, шо трахтор...". Мабуть, з нового набору, з помийниць "Южного Бутово"... Бо пруть стереотипи "лахтинської класики" і незнання українських реалій...
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20.08.2020 06:44 Ответить
Зустрілися два куми. Один другому каже:
- Приснився оце мені сон, перед Різдвом. З»явився Святий Миколай і каже: «Всі «хахли» і "бульбаші", на відміну від українців та білорусів, навіть після смерті будуть приречені працювати на «кацапів»…»
- Як це? Ти спитав?...
- Та спитав… Дрова в пеклі носитимуть до казанів зі смолою, де кацапи вариться будуть…
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20.08.2020 05:16 Ответить
Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" - Цензор.НЕТ 2216
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18.08.2020 06:42 Ответить
Выбирать надо, только осторожно, но выбирай - правда выбор будет между хреново и очень хреново! Западу не нужны ни МАЗы, ни БЕЛазы, ни трактора, ни картошка - все что им надо так это дешевые природные ресурсы и покорная тихая прокладка между ЕС и рашкой.
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18.08.2020 06:58 Ответить
Чи не видумуйте Заходу по-фіг, що краще Terex, Bucyrus, Caterpilla або Белаз те і візьме.Тем більше. що БелАЗ нині виробляються в кооперації з Заходом. Там і сталь, і тягові установки, і дизеля, та ін. німецькі, шведські ...

Доречі, Заходу не потрібна чи потрібна була Skoda (риторично)
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18.08.2020 07:56 Ответить
Как не крути, но есть что-то магическое в истории и все эпохальные события в последнее время происходят именно в августе - ГКЧП в 1991г., экономический кризис и события в Грузии в 2008г.
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18.08.2020 07:04 Ответить
Это такой мизер из того что происходило
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18.08.2020 07:36 Ответить
Господи,як соромно за "бацьку".Своїх співвітчизників,заради залишення у владі,він лякає паРашею,мол,не чіпайте мене,бо прийдуть мої хазяї-козловонючки та й надають вам усім бебехів!Безсоромник,пуцьків вассал,козломордожополиз.І це-президент незалежної держави?!Вибачайте мене на слові-але він є не президентом,а є старим вонючим гівном.
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18.08.2020 07:18 Ответить
Ооооо дааааа))))
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18.08.2020 07:35 Ответить
россия давно уже отреагировала - в 2006 году в ростовской области воздвигли памятник фашисту и пособнику Гитлера генералу Петру Краснову. Вооруженные казачьи подразделения в составе Вермахта, сформированные им, в период второй мировой войны на территории Беларуси заживо сожгли жителей 186-ти сел-"хатыней"...
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18.08.2020 07:37 Ответить
Угу, и одевали при этом украинские вышиванки.
Подобный бред убрали из методичек белее 10 лет назад.
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18.08.2020 08:19 Ответить
Освящение
церковью рпц памятника фашисту и пособнику Гитлера генералу Петру Краснову в
Ростовской области России, воздвигнутого в 2006 году потомками эсэсовских
подстилок: Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" - Цензор.НЕТ 3017
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18.08.2020 09:48 Ответить
А при чем рашка к внутренним делам беларуси)
Лука вообще крышей поехал.
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18.08.2020 08:11 Ответить
а автозаки і бе-те-ери що вже заїхали з рашки це ще не відреагували?
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18.08.2020 08:27 Ответить
они заехали пока только в твоей фантазии.
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18.08.2020 08:57 Ответить
он же не сказал что тебе заехали! а ты сразу губки накопырил
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18.08.2020 11:15 Ответить
Пугало!
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18.08.2020 08:32 Ответить
Не вижу никакого смысла всеръёз обсуждать слова этого старого позорного БРЕХУНА. Правитель, который брешет на каждом шагу, при чём ради своих мелкокрысиных целей - истинный позор для народа. Это касается и х-ла и кстати, нашего бывшего. Таких надо немедленно убирать уже после второго раза.
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18.08.2020 08:42 Ответить
Лукавый перед всем миром подтвердил что он криминал, который захватил правительственную должность, который против Конст. Белар. говорит что вы никто а над вами "сверху" - (какают на вас...) М-да. Дятел ещё тот
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18.08.2020 09:06 Ответить
#ПУТИНВВЕДИ?
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18.08.2020 09:14 Ответить
офтоп, але пора кінчати з цими братами-дьЄрмаками в Україні...
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18.08.2020 09:42 Ответить
"Это требование там, сверху." - это где? в кремле? или этот идиот хочет Бога привлечь? но угрожает рашкой - то бишь, кремль для него и царь и Бог. впрочем, это и так было ясно с самого начала.
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18.08.2020 10:02 Ответить
Прощай МАЗ.Прощай БелАЗ.Здравствуй польский унитаз
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18.08.2020 10:26 Ответить
Прощайтє дубінкі ОМОНа. Прощайтє свєтошумовиє гранати і рєзіновиє пулі.
Здравствуй свобода і отвєтствєнность за сєбя і свою страну.
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18.08.2020 11:18 Ответить
Из Латвии? На заработках? Или просто негражданин? Тогда конечно, свобода и ответственность
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18.08.2020 11:24 Ответить
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18.08.2020 11:22 Ответить
Изувер и садист,ты только тогда так можешь говорить с людьми,когда в твоей жопе будет провернута несколько раз дубина а твои псы пару раз вмахают тебя 2 раза навхрест по ребрам и печени и твоему коленьке.....
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18.08.2020 10:57 Ответить
чет его не угомонит,парашенка № 2.
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18.08.2020 11:01 Ответить
Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?"

В смысле россия, какая россия? Так запад же поможет, нато там, прочие плюшки. Или будет только серьезная озабоченность? А, ну да, санкции и пару-тройку гневных писем от интилигэнции... Где-то я такое уже видел.
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18.08.2020 11:22 Ответить
И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева.Источник: https://censor.net/n3214326 Навмисне зацитував білоруського фюрера - який це вишколений компартайгеноссе (хоч захоплюється націонал-соціалістом гітлером... А це, власне, одне й те ж саме)! Це вам не напівграмотний піжон Путін, який своїм визначенням "Кієвской фашистской хунти" (тобто України) навесні 2014 розсмішив навіть п'ятикласників. Але звідки цей пасаж фюрера? - Та це ж ідея Балто-Чорноморської дуги нашого геніального політика й державотворця, великого патріота В.М.Чорновола!... Білоруси, хто тільки хоч крихітку поваги має до Білорусії, її народу й землі, єднайтеся із литовцями, поляками, українцями, латишами, естонцями й фіннами! І ви тоді побачете, що станете непереможними у всьому світі! Пригадайте: у 1939 малесенька тоді 3,7 млн. Фінляндія була дуже близькою, щоб розгромити могутній і величезний тоді Совєтський союз (200 млн.). Лише зрада західних союзників та сусідів врятувала тоді сталінську імперію. Коли ж нас семеро - то всі "Імперії Зла", разом взяті, нас не здолають!
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18.08.2020 11:26 Ответить
Ну, "зрада союзників" тоді була зумовленна заявою Німеччини що, вона оголосить війну будь кому, хто осмілиться надати допомогу Фінляндії. А в Балтійському морі німці тоді стояли сильно. Звістно що, від війни це нікого не врятувало але Європа виграла час доки Вісаріонович не посварився з Алоїзовичем через румунську нафту та прохід німецького дивізіону ПВО через "ісконо руSSкіє зємлі Фінляндії".
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18.08.2020 11:51 Ответить
ЗІ: можливо що, якби тоді Британія та Франція допомогли Фінляндії то, Вісаріонович з Алоїзовичем ще довго залишалися друзями і довбанули Європу разом.
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18.08.2020 11:53 Ответить
ну то что лука редкостная мразь всем давно известно. поэтому лукашенку в автозак)))
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18.08.2020 11:34 Ответить
Так это типа, все управляется из кремля? Блин, какой позор!!!
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18.08.2020 11:36 Ответить
Жахає народ кацапами.
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18.08.2020 11:44 Ответить
Очень интересно!

Там, наверху...

Это что, с Путины что ли согласовано?
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18.08.2020 11:46 Ответить
невже білоруси сподіваються на якісь зміни після відставки одного керованого росією президента і після приходу до влади іншого також керованого росією президента??? Невже таки сподіваються?? )) Ущипніть мене ))
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18.08.2020 12:20 Ответить
зміни можливі лише через визвольну війну. І то, як показує наш досвід, не завжди. Коли до влади знов приходять контрольовані росією кандидати в президенти, коли народ свідомо голосує за проросійських уїбанів, то всі попередні здобутки та досягнення зводяться нанівець.
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18.08.2020 12:24 Ответить
А как лукашенко клялся в любви к Украине и перед Порошенко и перед зеленским!! А сегодня это ***** белоруское Лукашенко, ничуть не лучше ***** российского путина! Два брата акробата- тираны и предатели своих народов!!
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18.08.2020 12:53 Ответить
Старая пластинка "Атопутенприйдёт"
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18.08.2020 13:01 Ответить
Только по заголовку -когда президент независимой страны пугает сограждан реакцией другой страны - это -или не независимая страна , или человек - не президент этой страны....
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18.08.2020 13:12 Ответить
Велика помилка былорусів. Велика помилка безголових українців, які в даний момент підтримують зміщення Лукашенка, велика поилка Європи. В цій ситуації, що є це вигідно тільки кремлю і путіну. Він путін, зміщує незалежного, непокірного, державника Лукашенка руками свого безтолкового народу під завивання недалекоглядних українців і слабкої Європи. Лукашенко на сьогодні був найкращим варіантом, як для Білорусі, так і України так і Європи. Бо він є державним діячем і людиною слова. А тепер його заганяють в кут, як Кремль так і Європа так і дебільні білоруси, яких використовують, як пішаків для того, щоб зкинути батька, а потім поглинути цей ватний народ братнім рассейським з усіма подальшими наслідками для України так і Європи. Як же я ненавиджу дурних і тупих людей!!!
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18.08.2020 13:15 Ответить
о Ви наш розумний, а скажіть яника теж треба було не чіпати???
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18.08.2020 18:43 Ответить
А при чём здесь выборы в беларуси до россии!! И не надо делать из Лукашеко независимого, государственного деятеля!! Половина промышленности Белоруси давно принадлежит России, именно благодаря бездарной политике Лукашенко!!
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18.08.2020 13:29 Ответить
И правильно делает, что пугает. Рашка запросто зайдёт и оккупирует половину страны и еще хуже развяжет там войну лет на 10. Лука был нашим союзником и помогал нам потому, что боялся, что Беларусь будет следующей за Украиной, куда Рашка можем ввести войска. Он долго водил Куйло за нос с "союзным государством" чтобы страна окончательно не утратила независимость . Это не Майдан, это крестьянский бунт инициированный инициированный российскими провокаторами для смены председателя колхоза. Сам колхоз всех устраивает, а начавший уходить из под контроля кремля предсидатель, нет.
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18.08.2020 14:51 Ответить
вона там давно за підтримки між іншим з боку Луки...
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18.08.2020 18:43 Ответить
Аккуратно, очень точно надо работать оппозиции:сначала - свалить Луку и никаких антиордыских лозунгов,чтобы не напугать хана орды,а затем - определиться, с кем Беларусь (однозначно не с ордой), и как из этого выходить.
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18.08.2020 15:12 Ответить
оппозиция это сам лука сегодня. а в целом-согласен
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18.08.2020 17:06 Ответить
Пока беларусы не готовы брать власть пусть договариваются с батькой. Он старый глубоко не вспашет но борозду не испортит. А то перехватит владу точно орда что с востока путина или орда ковидная карантин им введет и землю скупит и все остальное. Если Украина не смогла то беларусов скрутят выжмут и выкинут.
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18.08.2020 15:24 Ответить
А убитых и покалеченных списать как усушку и утруску?
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18.08.2020 17:06 Ответить
луке надо к вите
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18.08.2020 15:42 Ответить
Давно слышим " Низзя меня трогать! Путен нападьот!"
Бред какой-то постсоветский
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18.08.2020 15:45 Ответить
Пусть заодно и Зимбабвэ отреагирует, они же вместе с Рассей страшная сила!
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18.08.2020 15:57 Ответить
а ще Венесуєла та Північна Корея....
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18.08.2020 18:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6jilvRK7EMU
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18.08.2020 16:30 Ответить
А при чем здесь рф к выборам в Белоруссии Или Белоруссия не самостоятельное государство
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18.08.2020 16:52 Ответить
Не к Вите , а к Чеушеско и Кадафи
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18.08.2020 16:54 Ответить
https://censor.net/user/446255 Эдуард идите погуляйте , изучайте труды Сралина не отвлекайтесь
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18.08.2020 16:56 Ответить
Какой то лютый бессвязный набор слов. Когда его читаешь больше 2 минут начинает болеть голова.
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18.08.2020 17:05 Ответить
а где троллинг как у соловьиного?
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18.08.2020 17:26 Ответить
хватит пугать народ, большое картофельное чмо
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18.08.2020 19:30 Ответить
его ждёт растов...
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18.08.2020 22:11 Ответить
Если за тебя проголосовало 80% избирателей, то о чем можно переживать?
Провел бы выборы, втоптал бы в грязь оппонентов и дело в шляпе.
А то разошелся так, что куда там!
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18.08.2020 19:57 Ответить
какой же гнидой оказался Лука...! ради своей "стабильности" готов бяларусов отдать кацабам в рабство...надеюсь его будут судить в Гааге...
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18.08.2020 22:09 Ответить
странно, кем лукашенко их пугает
Это ж их братья, они их сегодня в дружбаны призвали.
Вон русский омон скоро подтянется, покажет, как надо братьев любить....
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18.08.2020 23:41 Ответить
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