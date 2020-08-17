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В Норвегии задержали шпиона, который передавал России данные государственной важности

В Норвегии задержали шпиона, который передавал России данные государственной важности

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче России данных государственной важности. Мужчина признает это, но настаивает, что в сообщениях нет каких-либо конфиденциальных сведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на представителей спецслужб.

Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным силовиков, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Задержанному 50 лет и он гражданин Норвегии, но родился за пределами страны, проживает в столичном городе Осло.

"Он обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред национальным интересам", - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь, Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передачи информации российской стороне.

"Обвинение основано на том, что между обвиняемыми и российскими разведчиками проводились встречи", - сообщил представитель спецслужбы.

Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений. Однако обвинение указывает, что встречи проводились тайно, и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен подозреваемый получал крупные суммы.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: 

Норвегия (724) россия (96472) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+12
Отправить жить на паРашку...пусть прозреет...
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17.08.2020 23:17 Ответить
+11
Расстрелять!
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17.08.2020 23:13 Ответить
+5
сначала деньги не пахнут, а потом от них воняет жареным. Правда же, журнашлюшки "схем"?
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17.08.2020 23:14 Ответить
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Расстрелять!
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17.08.2020 23:13 Ответить
Отправить жить на паРашку...пусть прозреет...
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17.08.2020 23:17 Ответить
То что вы сказали для него рай ведь он работал на них и будет чухать себя как любой преданный ********** чинуша где нибудь в окрестностях проживания яныка
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17.08.2020 23:29 Ответить
ну и пофиг, пусть рабы содержит ещё одного нахлебника.
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17.08.2020 23:59 Ответить
https://censor.net/user/370605 СЧИТАЕТ, ЧТО НАДО

Расстрелять! Так было бы точно вернее и на одного нахлебника меньше
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18.08.2020 00:09 Ответить
Думаю лишение гражданства и выдача в парашу
Худшее наказание, в тюрьме Норвегии покруче, чем
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18.08.2020 08:54 Ответить
Да этот шпион руснявого происхождения: в сообщении полиции сказано, что он НЕ норвежец, а родился в "другой стране", но со временем поле длительного проживания получил гражданство. Скорее всего айтишник из РФ, выехавший в Норвегию в конце 1990-х гг.
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18.08.2020 03:31 Ответить
Не айтишник
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18.08.2020 08:55 Ответить
согласно Конституции Норвегии и Закона о гражданстве Гражданин Норвегии НЕ рожденный в Норвегии но получивший Гражданство Норвегии может быть лишен Гражданства по основаниям (шпионаж) есть как основание.. дебил променять Норвегию на Нью Парашинск в таежном районе Жопинского Края Вяликой Сыбыру...
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18.08.2020 08:22 Ответить
Так хитрый кацап расчитывает в Норвежской
тюрьме отдыхать, не хочет в парашу
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18.08.2020 08:57 Ответить
сначала деньги не пахнут, а потом от них воняет жареным. Правда же, журнашлюшки "схем"?
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17.08.2020 23:14 Ответить
У вас руки в керосине.
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18.08.2020 00:39 Ответить
ммм, вообще-то, нет.
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18.08.2020 00:46 Ответить
Так какие обвинения против журналистов ?
Или вы кацапчик ?
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18.08.2020 08:58 Ответить
слили непроверенные данные в разгар выборов. Воняло заказухой, или вы зебильчик?
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19.08.2020 09:57 Ответить
Вріжте йому орла.

В Норвегии задержали шпиона, который передавал России данные государственной важности - Цензор.НЕТ 279
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17.08.2020 23:14 Ответить
Жесть, что за чернуха. Фу
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17.08.2020 23:18 Ответить
«Кровавый орёл» (швед. blodörn, норв. и дат. blodørn) - легендарная казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев и вытаскивали наружу лёгкие. Дыхание при вскрытой грудной клетке невозможно. Причиной скорой смерти в этом случае должен был бы стать также травматический шок либо пневмоторакс.
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17.08.2020 23:23 Ответить
лёгкая смерть т.к. мгновенная. Были тогда казни куда извращенней,например, клетка с пустым дном на животе человека, наполненная крысами.Но и это еще не самое худшее.
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17.08.2020 23:34 Ответить
в смысле лёгкая? )))
ты представляешь себе, пока тебе все рёбра повытаскививают в виде крыльев какие ты ощущения испытаешь? )))
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17.08.2020 23:48 Ответить
после вытаскивания первого, для 90% людей уже наступит, а у "крепких" наступит обморок(и потом тоже смерть, но уже под "наркозом").
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17.08.2020 23:53 Ответить
Дурень думкою багатіє
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18.08.2020 09:01 Ответить
Сериале "Викинги" показана. Жесть.
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17.08.2020 23:54 Ответить
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 815
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17.08.2020 23:52 Ответить
Иногда придурашеные ************ утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? . .. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?... .. . ДА ! .. А с кем они будут воевать в Беларуси.. ??? - - - С Китаем ?? - -
- А главное.. . 7 лет в НЭтЕ утверждают - что после Беларуси - будет Казахстан......
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17.08.2020 23:18 Ответить
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 8177h
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17.08.2020 23:25 Ответить
Чий прерклад "державної ваги"? Або я туплю?
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17.08.2020 23:26 Ответить
Нє, таки зрада..))
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17.08.2020 23:38 Ответить
Яка зрада? Верховна?
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17.08.2020 23:44 Ответить
Це борошна машинного перекладу.
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18.08.2020 00:02 Ответить
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ce-pytannya-derzhavnoyi-vagy Ну, ваш Порошенко так каже. Навіщо ви так його присоромили?!
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18.08.2020 04:25 Ответить
Ну то таке... Буває.
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 2095
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18.08.2020 04:30 Ответить
В судостронии...¿?
Пацталом!!
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17.08.2020 23:35 Ответить
А называли сериал "Оккупированные" из области фантастики...У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 4315
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17.08.2020 23:36 Ответить
А у нас такие в "офисе" "президента" работают спокойно и в "слуге" народа и в меры Киева выдвигаются кандидатами. Украинцы всех приютят. Добрые люди.
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17.08.2020 23:55 Ответить
и пусть сидит 15 лет, выйдёт из тюрми и пусть ходит куда глаза показывает.
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17.08.2020 23:56 Ответить
Кравчук отправил личные дела агентов КГБ из Киева в Москву. Теперь они на территории Украины служат россии. Украинцы выбрали Кравчука своим президентом.
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18.08.2020 01:32 Ответить
 
 