В Норвегии задержали шпиона, который передавал России данные государственной важности
Полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче России данных государственной важности. Мужчина признает это, но настаивает, что в сообщениях нет каких-либо конфиденциальных сведений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на представителей спецслужб.
Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным силовиков, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.
Задержанному 50 лет и он гражданин Норвегии, но родился за пределами страны, проживает в столичном городе Осло.
"Он обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред национальным интересам", - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь, Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передачи информации российской стороне.
"Обвинение основано на том, что между обвиняемыми и российскими разведчиками проводились встречи", - сообщил представитель спецслужбы.
Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений. Однако обвинение указывает, что встречи проводились тайно, и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен подозреваемый получал крупные суммы.
Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Расстрелять! Так было бы точно вернее и на одного нахлебника меньше
Худшее наказание, в тюрьме Норвегии покруче, чем
тюрьме отдыхать, не хочет в парашу
Или вы кацапчик ?
ты представляешь себе, пока тебе все рёбра повытаскививают в виде крыльев какие ты ощущения испытаешь? )))
- А главное.. . 7 лет в НЭтЕ утверждают - что после Беларуси - будет Казахстан......
Пацталом!!