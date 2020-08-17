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Новости Коронавирус и карантин
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Продавца мороженого в Одессе оштрафовали на 17 000 за то, что он был без маски

Продавца мороженого в Одессе оштрафовали на 17 000 за то, что он был без маски

Приморский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч грн. продавца мороженного, работавшего в курортной Аркадии без защитной маски.

Это следует из постановления суда, принятого на прошлой неделе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что суд рассмотрел материалы дела, поступившего из Шевченковского отделения полиции Одессы. Согласно постановлению, нарушение было зафиксировано 30 июня примерно в 20:05 на Аркадийской аллее. Нарушитель в киоске продавал мороженое без средств индивидуальной защиты, в том числе респиратора или маски, закрывающих нос и рот.

Продавец не признал свою вину. Он утверждает, что снял маску из-за того, что отходил за товаром на другую "точку". И говорит, что в тот вечер продал мороженое, не надев защитную маску, только одному человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Граждане обязаны носить документы во время карантина: за нарушение - штраф, - решение столичного суда

Суд пришел к выводу, что мужчина нарушил ограничения, предусмотренные постановлением Кабинета министров о карантине, и оштрафовал его на 17 тыс. грн.

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карантин (16729) маска (166) Одесса (7963) штраф (1290) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А Бубочку хрена не оштрафовали?
Шляется везде без маски!
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17.08.2020 23:59 Ответить
+11
Это просто неадекват - штраф ******* на всю голову - или всех штрафуйте или ни кого - все без масок ходят всем на срать на все ....
Конченые ...
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18.08.2020 00:14 Ответить
+10
откуда цифра в 17000 штрафа интересно,почему не миллион сразу,ну чтоб загнать человека в могилу сразу.Вот сколько зарабатывает продавец мороженного,ну точно не 17000 в месяц. Как можно пенсионерам платить 1600 пенсии и одновременно устанавливать такие драконовские штрафы?Одно другому противоречит.
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18.08.2020 00:02 Ответить
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и без ласт
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17.08.2020 23:51 Ответить
І під шумок тихенько списали в архів мабуть 100-200 заяв про реальні дрібні чи середні кримінальні порушення...
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17.08.2020 23:52 Ответить
Если каждый продавец будет презедентом...
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17.08.2020 23:53 Ответить
Ми всі президенти.(С)
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17.08.2020 23:56 Ответить
Идиотизм или возможно просто чья то месть
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17.08.2020 23:56 Ответить
А я вчера заходил в "наливайку",правда не в Одессе,ну мне там ответили чисто по Одэсски.Продавщица говорит-оденьте маску.А я отвечаю-а как пить?Она подумала и говорит-Заплатите,тогда можете снять маску.
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18.08.2020 00:14 Ответить
А Бубочку хрена не оштрафовали?
Шляется везде без маски!
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17.08.2020 23:59 Ответить
и как быстро..
Не то что дело Шеремета..
или убийцы рыгиАнала Кожары
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17.08.2020 23:59 Ответить
...и вообще
продавец нажиться хотел..
Хотел больше Ермака иметь..
к ногтю его
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18.08.2020 00:01 Ответить
откуда цифра в 17000 штрафа интересно,почему не миллион сразу,ну чтоб загнать человека в могилу сразу.Вот сколько зарабатывает продавец мороженного,ну точно не 17000 в месяц. Как можно пенсионерам платить 1600 пенсии и одновременно устанавливать такие драконовские штрафы?Одно другому противоречит.
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18.08.2020 00:02 Ответить
У нас вже двічі ухвалювали закони про некуріння в громадських місцях - за Ющенка і за Януковича. З скількох порушників стягнули гроші за порушення і по скільки?
Але якщо не діють заборони від двох президентів на некуріння, то чому має діяти забаганка якогось підворотного шпанюка Шмигаля про стягування грошей з людей без масок???
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18.08.2020 00:03 Ответить
А че, бюджет паполнился..))
Да сплошь и рядом такая фигня..
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18.08.2020 00:08 Ответить
Это просто неадекват - штраф ******* на всю голову - или всех штрафуйте или ни кого - все без масок ходят всем на срать на все ....
Конченые ...
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18.08.2020 00:14 Ответить
Это тупая зачистка конкурента или продавец не платил за "рыбное" место кому следует... ЗеБанда !!!
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18.08.2020 00:20 Ответить
Майже 5 місяців дуже жорсткого карантину в Аргентині, і ситуація "лише погіршується". Більше 1000 смертей від "ковіду" за останній тиждень.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-08-12%2Fafter-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/after-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap

Для порівняння Швеція без карантину: 1 смерть за останній тиждень.

Але, звичайно, все залежить від того, як рахувати
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18.08.2020 00:37 Ответить
Пора как у беларусов призвать власть к ответу за нарушение конституции. Мы все презеденты это наш долг.
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18.08.2020 04:01 Ответить
Притча.Когда пришли и забрали моего соседа я промолчал..... когда пришли за мной защищать меня было уже некому. Штрафы это бизнес если не вступится за продовца завтра оштрафуют нас. Потом уже будут забирать если будем молчать. Это вызов ковидной мафии загнать всех в стойло уже на деле, а не на словах. Всем приготовиться.
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18.08.2020 04:53 Ответить
Помнится мужик на остановке хулиганил . Суд оштрафовал его не за хулиганку / в тексте об этом ни слова ! / а за то что был без документов на 17000 ! Таких примеров хватает . Слово кривое о Зелебобике скажешь и схлопочешь 17000 за не соблюдение 1.5 метра дистанции .
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18.08.2020 05:49 Ответить
На улице +35 и так дышать нечем они еще маски заставляют носить мусара без масок поголовно ходят
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18.08.2020 06:41 Ответить
Уже неоднократно говорили, что маска не спасает от заражения коронавирусом, вдобавок можно заразиться через слизистую глаз и ушей. Хватит издеваться над людьми.
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18.08.2020 06:56 Ответить
Тут в основному коментують ольгинські і порохоботи. Але як відрізнити одних від других? Хто має рецепт? Адже порохоботи це ніби наші?
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18.08.2020 07:13 Ответить
Поліції потрібно заїхати на Арабатську стрілку, там всі масок ходять.
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18.08.2020 09:12 Ответить
Адвокат плохой был!
Обычно такие протоколы - туалетная бумага. Или не правильно заполнены или доказывают что никакого карантина нет.
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18.08.2020 12:46 Ответить
 
 