Продавца мороженого в Одессе оштрафовали на 17 000 за то, что он был без маски
Приморский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч грн. продавца мороженного, работавшего в курортной Аркадии без защитной маски.
Это следует из постановления суда, принятого на прошлой неделе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что суд рассмотрел материалы дела, поступившего из Шевченковского отделения полиции Одессы. Согласно постановлению, нарушение было зафиксировано 30 июня примерно в 20:05 на Аркадийской аллее. Нарушитель в киоске продавал мороженое без средств индивидуальной защиты, в том числе респиратора или маски, закрывающих нос и рот.
Продавец не признал свою вину. Он утверждает, что снял маску из-за того, что отходил за товаром на другую "точку". И говорит, что в тот вечер продал мороженое, не надев защитную маску, только одному человеку.
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Суд пришел к выводу, что мужчина нарушил ограничения, предусмотренные постановлением Кабинета министров о карантине, и оштрафовал его на 17 тыс. грн.
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Шляется везде без маски!
Не то что дело Шеремета..
или убийцы рыгиАнала Кожары
продавец нажиться хотел..
Хотел больше Ермака иметь..
к ногтю его
Але якщо не діють заборони від двох президентів на некуріння, то чому має діяти забаганка якогось підворотного шпанюка Шмигаля про стягування грошей з людей без масок???
Да сплошь и рядом такая фигня..
Конченые ...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-08-12%2Fafter-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/after-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap
Для порівняння Швеція без карантину: 1 смерть за останній тиждень.
Але, звичайно, все залежить від того, як рахувати
Обычно такие протоколы - туалетная бумага. Или не правильно заполнены или доказывают что никакого карантина нет.