"Шахтер" в полуфинале Лиги Европы крупно уступил итальянскому "Интеру" и покинул турнир

Донецкий "Шахтер" крупно уступил миланскому "Интеру" в матче за выход в финал Лиги Европы.

Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе "Дюссельдорф Арена" завершился со счетом 5:0.

Таким образом, миланцы выходят в финал Лиги Европы, где встретятся с "Севильей". Испанская команда накануне победила Манчестер Юнайтед (2:1).

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