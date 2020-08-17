"Шахтер" в полуфинале Лиги Европы крупно уступил итальянскому "Интеру" и покинул турнир
Донецкий "Шахтер" крупно уступил миланскому "Интеру" в матче за выход в финал Лиги Европы.
Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе "Дюссельдорф Арена" завершился со счетом 5:0.
Таким образом, миланцы выходят в финал Лиги Европы, где встретятся с "Севильей". Испанская команда накануне победила Манчестер Юнайтед (2:1).
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"бразилія" має свої обмеження..
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2014)
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F+7+1&rlz=1C1GGRV_enUA914UA914&oq=%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F&aqs=chrome.1.69i57j0l6.11069j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OJUO2TiwKfQJ:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F_%25E2%2580%2594_%25D0%259D%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_(2014)+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA914UA914&q=related:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F_%25E2%2580%2594_%25D0%259D%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_(2014)+%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F+7+1&sa=X&ved=2ahUKEwirq46Bj6TrAhXuwosKHQNbAusQHzAJegQIAxAH
Однак матч в Белу-Оризонті закінчився шокуючою поразкою Бразилії з рахунком 1:7, причому Німеччина ще до перерви вела 5:0
Випадковість?.
Ні.--------------
Гра Шахтаря просто застаріла.. ти можеш "показувати клас",громити базелі і решту європейських середнячків,але попадаєш на команду розумну і просто з швидше думаючими гравцями -і ОТРИМУЙ 5-0...
Шахтер был самым легким соперником Интера !!! За матч - ОДИН удар в створ Интера. ПЗДЦ
Другим странам ловить нечего, только статисты.
У армянского радио спрашивают-почему у футболистов короткие трусы,а у хокеистов длинные?
Армянское радио подумало и ответило-Потому шо в хокей играют настоящие музчины.
Интер унизил Шахтёр и поставил команду Ахметки на своё место.
а до ніг були прикручені невидимі гирі
гра шахти вчора нагадувала мені гру ДК останні кілька років
ставте на Севіллю, вона візьме Лігу
Шахта ще повоює..
У наступній Лізі Європи..
За вихід у півфінал..
(Степаненко -українське призвіще)