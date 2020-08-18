8 390 54
В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было"
В правительстве Германии опровергли заявление захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о якобы его телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Такого разговора Меркель с Лукашенко не было с момента выборов", - сказал представитель немецкого правительства агентству "Рейтер", передает Цензор.НЕТ.
Ранее захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".
Топ комментарии
+34 Fish Man
показать весь комментарий18.08.2020 00:22 Ответить Ссылка
+27 Fantomas
показать весь комментарий18.08.2020 00:24 Ответить Ссылка
+23 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий18.08.2020 00:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как можно публично заявлять о якобы состоявшемся разговоре с главой правительства мощнейшей державы Европы, если она с тобой не разговаривала и вообще никогда не будет разговаривать? Ведь опровергнут через 15-20 минут после брехни.
Судя по всему, национально-освободительная "Пагоня" вызвала "Агонию" у колхозного фюрерка: уже начал реально впадать в паранойю...
Лет через 25 приводите, тогда сравним.
Шах и мат порохоботы!
Зе боїться тільки українських ...
Так йому вже пізднувато йти до школи. )))
.
.
..
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!