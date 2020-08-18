В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было"

В правительстве Германии опровергли заявление захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о якобы его телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Такого разговора Меркель с Лукашенко не было с момента выборов", - сказал представитель немецкого правительства агентству "Рейтер", передает Цензор.НЕТ.

Ранее захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".