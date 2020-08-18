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Новости Революция в Беларуси
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В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было"

В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель:

В правительстве Германии опровергли заявление захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о якобы его телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Такого разговора Меркель с Лукашенко не было с момента выборов", - сказал представитель немецкого правительства агентству "Рейтер", передает Цензор.НЕТ.

Ранее захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Меркель Ангела (2125)


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Топ комментарии
+34
Таракан ще й брехло.
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18.08.2020 00:22 Ответить
+27
Брехло прям как гордон
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18.08.2020 00:24 Ответить
+23
В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было" - Цензор.НЕТ 8871
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18.08.2020 00:27 Ответить
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Таракан ще й брехло.
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18.08.2020 00:22 Ответить
колхозный каддафи не только брехло, но и вообще натуральный дурка:

как можно публично заявлять о якобы состоявшемся разговоре с главой правительства мощнейшей державы Европы, если она с тобой не разговаривала и вообще никогда не будет разговаривать? Ведь опровергнут через 15-20 минут после брехни.

Судя по всему, национально-освободительная "Пагоня" вызвала "Агонию" у колхозного фюрерка: уже начал реально впадать в паранойю...
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18.08.2020 03:10 Ответить
у нариков провалы в памяти бывают просто.
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18.08.2020 00:26 Ответить
Нарик - это наш Зеля, а тут нейродегенерация, попросту, старческий маразм и деменция.
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18.08.2020 07:02 Ответить
Так Лукашенко и не говорил что был разговор с Меркель. Он сказал что она звонила и хотела поговорить.
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18.08.2020 00:23 Ответить
Отмазываешь усатого фюрера?
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18.08.2020 00:25 Ответить
В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было" - Цензор.НЕТ 4362
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18.08.2020 00:34 Ответить
Мозаичная колхозопатия 😂
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18.08.2020 01:02 Ответить
И тут сбрехал! Да шо ж такое... Санек, чай не шашнадцать...
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18.08.2020 00:23 Ответить
Брехло прям как гордон
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18.08.2020 00:24 Ответить
То ему Кабздон с Каддафи звонили.Сообщали,что персональный котел готов.
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18.08.2020 00:24 Ответить
может он Меркель с ****** перепутал ...? у них сиськи одинаковы...(у кого есть фотофакт - в студию )
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18.08.2020 00:25 Ответить
Никогда такого не было и вот опять (ЧВС).
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18.08.2020 00:26 Ответить
В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было" - Цензор.НЕТ 8871
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18.08.2020 00:27 Ответить
Щегол еще по сравнению с Лукой.

Лет через 25 приводите, тогда сравним.
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18.08.2020 00:42 Ответить
Пожалуйста: "Я вам ничего не должен!"
Шах и мат порохоботы!
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18.08.2020 00:55 Ответить
начинающий не сменный диктатор
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18.08.2020 08:35 Ответить
ха... т.е. в переводе с политкорректного на нормальный - "базар с Лукой у Фрау все таки был - но об этом ни должен был знать никто !!! От слова СОВСЕМ никто". .у Луки "вода в шоппе не держится".
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18.08.2020 00:27 Ответить
Як би там не було, але Лука не побоявся зустрітись з робітниками. Не те що янелох-42.
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18.08.2020 00:27 Ответить
Зе б також не побоявся зустрітися з білоруськими робітниками! Ті мирно-наївні, безобідні.
Зе боїться тільки українських ...
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18.08.2020 00:52 Ответить
гарно говорив, не бекав. В цілому, хороший оратор.
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18.08.2020 02:23 Ответить
Ему сейчас так стыдно наверно )
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18.08.2020 00:27 Ответить
Он тоже самое думает о Меркель)
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18.08.2020 01:03 Ответить
В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было" - Цензор.НЕТ 8182
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18.08.2020 00:28 Ответить
Нашему недоразумению есть многому чему поучится у Луки и Обнуленного в плане лжи. Но он прилежный мальчик-наверстает
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18.08.2020 00:29 Ответить
зачем так далеко? винницкий мыролюбец ближе, а он чемпион по брехне и реформизму.
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18.08.2020 00:37 Ответить
Погано слухаєте.
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18.08.2020 00:57 Ответить
Политика из себя недофюрер корчит, звонили ему, уговаривали, а он такой, как скала.
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18.08.2020 00:44 Ответить
Ага, как Скала Джонсон, одно лицо
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18.08.2020 01:08 Ответить
Пипец,шо он гонит?🤔
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18.08.2020 00:44 Ответить
🤣🤣🤣
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18.08.2020 00:46 Ответить
"Астанавитесь!"
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18.08.2020 00:48 Ответить
Никто не смеет произносить слово "Майдан" всуе, попусту !!! Это борьба. Это подвиг. Это жертва. То, что в Минске, называйте как-угодно - прогулка, митинг, пикник.... Но это не Майдан. Никогда им не было. И вряд ли будет. Бо не здатнi... Майдан был в Киеве !!! (с)
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18.08.2020 00:49 Ответить
Наверное хотел чтобы Меркель ввела войска для защиты "честных" выборов луки.
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18.08.2020 00:50 Ответить
Так в тій розмові нема ніякого сенсу. До Лукашенка могли подзвонити навіть пранкери, якщо не Меркель.
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18.08.2020 00:51 Ответить
Нужна помощь украинцев. Работают кремлеботы - Попытка разжечь ненависть между украинцами и беларусами. Нужны комментарии. Кто умеет банить канал - баньте не стесняясь и конечно же дизы. Распространяйте эту информацию в интернете ибо сражение перекочевало из улиц в просторы интернета. https://www.youtube.com/watch?v=wglsa498Rbk&t=1s
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18.08.2020 00:51 Ответить
В общем, Лукашенка обозвали бендеровцем, а деды воевали. Как вам такой поворот? Это гибридная клоунская война.
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18.08.2020 01:56 Ответить
Ти, овцевод, кінчай в шкуру своєї вівці. Для баранів пояснюю: перш ніж перднуть - подумай?! В тебе, навіть, кацапська гнидо, розуму не вистачило, що спілкуєшся з чоловіком, дауне. Твоєї освіти вистачить на туалетний папір, який скоро їстимеш. Так дійшло. Іди в школу, дебілятко...
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18.08.2020 01:22 Ответить
Це ви Лукашенка так чухраєте? МощЬно!
Так йому вже пізднувато йти до школи. )))
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18.08.2020 01:28 Ответить
То так, латвійський чухончику (все про тебе, Наполеоне, ти наш). Шифруйся, хоч під "нєдоумка", хоч під шестимісячного - в тебе на долі написано: вівців пасти.
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18.08.2020 11:00 Ответить
Нє, дружіще, - то тебе чорт попутав. Твій Наполєон у сусідній 6-й палаті лежить. Сходи провідай, поки є вільний час між уколами галопєрідолом.
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18.08.2020 11:28 Ответить
От як тебе ковбасить, бурятинське ведмежа... Приїзди, ******** бояри від щедрих українців, наостанок ковтнеш.
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18.08.2020 11:41 Ответить
Ну что тут комментировать. Меркель сама говорила, что хотела поговорить с Лукой. Меркель звонила, секретарь Луки поднял трубку, Лука не стал разговаривать. Выходит Меркель звонила, а разговора не было.
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18.08.2020 01:26 Ответить
Задёргался -хотя сейчас представиться шмеркель может любой,а толку-Запад своими руками сдаст Белорусь *****.Но не всё там так просто-люди везде пессимисты и оптимисты.Плохо,что реально-то -нету пока в Белоруси настоящей оппозиции,а та,которая за бугром-это лиса,изображающая из себя жертву.Она,по сути, и есть хищник, который хочет не справедливых выборов, а расчистить себе дорогу к власти жаждущими перемен избирателями.Люди не понимают хитрых технологий, не понимают за кого голосуют-они просто идут за свободу.Лиса притаилась и ждёт,чтобы в нужный момент выскочить на бульдозер,откуда она,задрав нос, уже не будет видеть тех жаждущих свободы белорусов,а будет жировать,как в Украине.Вобщем-пупин устроит-недаром сдал позиции в Ливии и Украине-Белорусь ему нужнее для транзита нефти и газа без хозяйственного колхозника Луки.Посмотрим.
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18.08.2020 06:26 Ответить
Ему Муаммар Каддафи звонил - сказал, что ждёт, скучает по Луке.
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18.08.2020 04:06 Ответить
Усё (кац)...! Галюніки почалися !? ..
.
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..В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было" - Цензор.НЕТ 9682
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18.08.2020 05:56 Ответить
Новый темник, "усатый захватил власть"))))))
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18.08.2020 07:26 Ответить
Вспомнился анекдот
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!
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18.08.2020 07:59 Ответить
Какая Меркель,лука? Теперь общение только с дохлыми и полудохлями диктаторами.
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18.08.2020 10:54 Ответить
Так цепляться за власть может только больной на всю голову
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18.08.2020 12:03 Ответить
 
 