Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило ушел в отставку "по велению совести". Ранее на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Белсата".

Отмечается, что сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг.

Как сообщает "Радио Свобода - Беларусь" со ссылкой на БелаПАН, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Также 16 августа на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.