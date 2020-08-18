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Новости Революция в Беларуси
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Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило ушел в отставку "по велению совести". Ранее на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Белсата".

Отмечается, что сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг.

Как сообщает "Радио Свобода - Беларусь" со ссылкой на БелаПАН, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Также 16 августа на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.

Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства 01

Автор: 

Беларусь (7937) отставка (3164) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+7
Всё, это уже реальное начало Конца колхозного фюрера:

дипломаты - народ очень информированный и осторожный: если диломаты такого уровня начали бросать суперпрестижную госслужбу с большой зарплатой, то это означает, что совковому режиму конец.

Скоро лукашенковским советским ублюдкам-омоновцам придётся предстать перед судом за все их зверства.

Жаль только, что сам выродок-фюрерок успеет сбежать в Москву, служить псарём своему царю-псарю Путину. Но, обширный инсульт его и там достанет...
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18.08.2020 04:03 Ответить
+7
Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства - Цензор.НЕТ 8152
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18.08.2020 06:09 Ответить
+6
А ты сучёнок бился с беркутом на барикадах Майдана ? А может ты пошёл воевать добровольцем в трудное для твоей Родины время ? Вряд ли , сидел ты как мышь под веником , а теперь хайло раскрываешь. Такие как ты позор нации. Не позорь Украину уродец.
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18.08.2020 07:39 Ответить
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Ось про такі факти має дізнатися весь світ. Навіть якщо officials знову висловлять глибоку стурбованість - все одно: якщо дійде до збройної боротьби пасіонарної меншості, важливо, щоб в очах світової спільноти біларуси були не терористами, а борцями за свободу.
Читаємо тут: https://posmotre.li/%D0%92%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B Вам террористы, нам партизаны
А це дасть карт-бланш зокрема на масштабні диверсії та терористичні акти. Навіть із жертвами серед мирного населення. Коли йде боротьба проти ТАКОГО режиму - тут вже "ліс рубають, тріски летять".

Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства - Цензор.НЕТ 909
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18.08.2020 02:02 Ответить
Ну я считаю всех белорусов изнасиловали вот кого куда и чем разницы нет .В итоге белорусы даже не терпилы а хуже ..С такими грех здороваться за руку взападло так что думаю их менты по понятиям опустили и следовательно за питушиный стол с ними никто с нормальных не сядет
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18.08.2020 03:12 Ответить
До речі, ґвалтували (чоловіків особливо) зокрема з цією метою. Якщо колись знову почнуть протестувати і опиняться у буцигарні - заїдуть туди вже не політичними (яких поважають), а ґавтоматично підорасами.
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18.08.2020 03:57 Ответить
Хоча взагалі незрозуміло, чому ментівські зґвалтування дубіналом або пляшкою вважаються опусканням... Адже начебто за поняттями ключова умова опускання - це пенетрація статевим чліном (дубінал чи пляшка такими не є, тож таке насильство по суті не відрізняється від жорсткого шмону з дослідженням прямокишкової дупи).
Якби авторитети дійшли загальноприйнятого консенсусу щодо таких випадків - сміття втратили б цей метод тиску на заарештованих.
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18.08.2020 04:11 Ответить
Спам!!!
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18.08.2020 07:09 Ответить
А ты сучёнок бился с беркутом на барикадах Майдана ? А может ты пошёл воевать добровольцем в трудное для твоей Родины время ? Вряд ли , сидел ты как мышь под веником , а теперь хайло раскрываешь. Такие как ты позор нации. Не позорь Украину уродец.
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18.08.2020 07:39 Ответить
Белорусы морозятся Майдана , в итоге узурпатор сидит на месте правит Беларусью и в ус не дует ..А терпилы все ходят и ходят кругами ..Главное они в НАТО не хотят в ЕС не хотят ,хотят дружить с рф ..Дибильные требования вангую что резиновая дубинка не такая уже и твердая окажется а люди сами падали и бились об асфальт
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18.08.2020 03:08 Ответить
Всё, это уже реальное начало Конца колхозного фюрера:

дипломаты - народ очень информированный и осторожный: если диломаты такого уровня начали бросать суперпрестижную госслужбу с большой зарплатой, то это означает, что совковому режиму конец.

Скоро лукашенковским советским ублюдкам-омоновцам придётся предстать перед судом за все их зверства.

Жаль только, что сам выродок-фюрерок успеет сбежать в Москву, служить псарём своему царю-псарю Путину. Но, обширный инсульт его и там достанет...
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18.08.2020 04:03 Ответить
Не он то перв. )
См. внизу ленти новостей!
Там уже двое за кресло глави МИДа Белорусии...
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18.08.2020 05:02 Ответить
Гоминтерн негодует.
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18.08.2020 04:27 Ответить
Крысы бегут с корабля.
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18.08.2020 05:21 Ответить
Умные подают в отставку - есть шанс остаться при новой власти.
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18.08.2020 05:48 Ответить
угу.. если все старое лайно останется опять у власти, то будут как мы 30 лет в этом лайне жить
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18.08.2020 05:51 Ответить
Ваша правда,- всё это время правили (грабили страну) перекрашенные в демократов коммунисты.
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18.08.2020 11:16 Ответить
Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства - Цензор.НЕТ 5847
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18.08.2020 05:52 Ответить
Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства - Цензор.НЕТ 8152
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18.08.2020 06:09 Ответить
Людям теж доброго ранку!
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18.08.2020 06:59 Ответить
Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

Агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ППК "Вагнер" было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это достоверная информация с негласных следственно-розыскных дел (НСРД), в том числе интервью с вагнеровцами, которые пока находятся под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.

"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - утверждает Шевченко.

Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".

"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", - рассказывает агент НАБУ.

Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака".

Все они, заявляет ветеран АТО, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.

Ссылаясь на данные СБУ он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.

"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся... Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", - подытожил Шевченко.

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак не первый раз оказывается в центре скандалов, которые становились объектом расследований не только журналистов, но и антикоррупционных органов страны.

Самый известный среди них - "пленки Ермака" - обнародование видеозаписей его брата Дениса Ермака, на которых он проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Однако на этот раз это не "прокол" брата, от которого Андрей Ермак мог просто отмахнуться, а поступок непосредственно главы ОПУ, который расценивается как государственная измена.
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18.08.2020 06:38 Ответить
Белорусский дипломат Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий правительства - Цензор.НЕТ 8912
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18.08.2020 07:00 Ответить
Ех-х ,, щось мало віриться . !! Це не та влада ,щоб ловити терористів і вбивць з Донбасу . Вони зараз всі зайняті придушенням патріотичного руху . .
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18.08.2020 08:24 Ответить
нато напало на средневековую белорусь.на подходе америка.мировая буржуазия свирепствует.
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18.08.2020 06:48 Ответить
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18.08.2020 11:18 Ответить
Партизанских отрядов без предателя не бывает)
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18.08.2020 07:13 Ответить
Картковий будиночок...
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18.08.2020 07:26 Ответить
Зарабатывать с Лукой это одно, а на шибеницю ему компаньёнов не найдешь...
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18.08.2020 09:23 Ответить
 
 