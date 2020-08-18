В Ужгороде усилили карантинные меры: город попал в "оранжевую зону", - горсовет

Городской совет Ужгорода принял решение усилить карантинные мероприятия в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону карантина, поскольку в городе две недели подряд фиксируется увеличение числа заболевших коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горсовета.

"В связи с тем, что Ужгород попал в "оранжевую" зону, отныне в городе прекращены плановые госпитализации пациентов, соответствующий приказ подготовлен управлением здравоохранения горсовета. Это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус", - сказано в сообщении.

Кроме того, руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную зону" и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

По информации пресс-службы ведомства, коронавирусом заболели 1076 ужгородцев, 533 выздоровели и 16 человек умерли.

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