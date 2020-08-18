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Новости Коронавирус и карантин
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В Ужгороде усилили карантинные меры: город попал в "оранжевую зону", - горсовет

В Ужгороде усилили карантинные меры: город попал в

Городской совет Ужгорода принял решение усилить карантинные мероприятия в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону карантина, поскольку в городе две недели подряд фиксируется увеличение числа заболевших коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горсовета.

"В связи с тем, что Ужгород попал в "оранжевую" зону, отныне в городе прекращены плановые госпитализации пациентов, соответствующий приказ подготовлен управлением здравоохранения горсовета. Это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус", - сказано в сообщении.

Кроме того, руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную зону" и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

По информации пресс-службы ведомства, коронавирусом заболели 1076 ужгородцев, 533 выздоровели и 16 человек умерли.

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Никому эта новость не нужна походу за 2 часа Ноль коментов. .давайте про Беларусь
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18.08.2020 03:20 Ответить
Ковидной секте подчиняются только проворавашиеся меры и горсоветы которые у них на крючке, это лакмусовая бумажка для местной власти кому она служит ковидному тельцу или горожанам.
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18.08.2020 04:06 Ответить
Степанову нужно почаще показывать протестные кадры из Белоруси.
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18.08.2020 06:27 Ответить
Президент Степанов постепенно приучает Украину к "Новому Мировому Порядку".

"Аби не Порох". "Гiрше не буде" (С)
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18.08.2020 07:11 Ответить
Истину глаголишь. Гірше точно не стало і льотчіка збили. 2 в 1
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18.08.2020 07:35 Ответить
Успешной тебе вакцинации, придурок.
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18.08.2020 07:42 Ответить
Істерічки схвалюють карантин саме до того моменту, як їм планове лікування відміняють, бо тоді якось вже не до карантину.
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18.08.2020 08:30 Ответить
 
 