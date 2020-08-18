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Новости Революция в Беларуси
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Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань

Канада не признает результаты

Канада отказывается признавать официальные результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении притеснений мирных протестующих после президентских выборов в Беларуси. Мы не признаем результаты этих мошеннических выборов президента Беларуси и призываем к свободным и честным выборам", - сказал Шампань.

Он отметил, что "тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождение политических пленников и честных выборов". А также заявил о необходимости детального расследования ситуации со стороны ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами"

Шампань добавил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси и будет работать с международными партнерами, чтобы "их голоса были услышаны, а причастные к подрыву демократии и совершению жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности".

Как сообщалось, в Беларуси не прекращаются массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов, на которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом 80,1%. Силовики применили против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 70 человек, пропавших в дни протестов в Беларуси, до сих пор не найдены, - СМИ

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Среди задержанных в Минске были двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. 15 сентября они вернулись на родину.

Беларусь (7937) выборы (24766) Канада (2114) Шампань Франсуа-Филипп (23)


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Топ комментарии
+6
Марш свободы 16.08.20 г. показал, что не надо даже пересчитывать голоса, Лукашенко попытался в очередной раз захватить власть. Количество протестующих на улицах-это настоящий уровень "поддержки" Лукашенко.
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18.08.2020 07:41 Ответить
+4
Поки Канада, США і ЄС будуть "непризнавать", "висловлювать заклопотаність", Путін тупо введе своїх силовиків і проведе аншлюс Білорусі...
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18.08.2020 07:23 Ответить
+4
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 3009
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18.08.2020 07:39 Ответить
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Лукашенка , сдафайся . Хенде хох
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18.08.2020 07:15 Ответить
А Коньяк с Бурбоном что говорят?
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18.08.2020 07:20 Ответить
Наиболее вероятный и наиболее печальный сценарий(
Смогут ли белорусы подобрать себе адекватного правителя с хорошей командой?
Вопрос риторический, конечно нет. Мышебратья не допустят, у них охренительный опыт тулить дерьмо(
Пичалька
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18.08.2020 07:59 Ответить
Поки Канада, США і ЄС будуть "непризнавать", "висловлювать заклопотаність", Путін тупо введе своїх силовиків і проведе аншлюс Білорусі...
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18.08.2020 07:23 Ответить
Что предлагаете , замполит ?
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18.08.2020 08:21 Ответить
Тоді вже буде кінець імперії Засрашка! Будуть санкції і навіть ємбарго на нафту, яку вона не витримає. На цей раз так просто все не пройде. Нормальні люди світу уже точно знають ціну слів фюрера ху"ла.
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18.08.2020 08:43 Ответить
Наше совковое быдло в булошную на такси не ездиють только в кольхоз на брычке Будулая....
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18.08.2020 07:25 Ответить
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 5124
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18.08.2020 07:28 Ответить
Шо только каца-пье не придумает.
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18.08.2020 07:43 Ответить
Виноваты дураки и дороги?
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18.08.2020 07:37 Ответить
Марш свободы 16.08.20 г. показал, что не надо даже пересчитывать голоса, Лукашенко попытался в очередной раз захватить власть. Количество протестующих на улицах-это настоящий уровень "поддержки" Лукашенко.
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18.08.2020 07:41 Ответить
Бацька всилда пабеждав 80%,один раз 75 % баранов сказали Бацьку в НАТО не отдадим решение баранов ЗАКОН
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18.08.2020 07:47 Ответить
Потрибно бацьку повесить, и все это омоновское зверье на столбах. Прямо сейчас и немедленно, пока экономика из-за стачек не пострадала.
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18.08.2020 07:59 Ответить
Бацьке можно лишь пожелать успехов в тараканьих бегах. А когда будет дохнуть, чтобы не особо завидовал Чаушеску.
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18.08.2020 07:56 Ответить
Когда то Наталья Михайловна Витренко сказала гениальную вещь....
только в союзе с РАБссией и Белорашей Украи на выберется из советского дерьма...
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18.08.2020 07:31 Ответить
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 3009
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18.08.2020 07:39 Ответить
Надо применитиь Магию графа Калиостро мне все,остальным по капле дождя...
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18.08.2020 07:44 Ответить
Пусть сябры перестанут нас обзывать и попросят прощения за свое гонево,желательно на коленках-может и начну их снова воспринимать ..лучшая с кацапами нация нарисовалась)))а все остальные шелупонь и наридец...
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18.08.2020 07:45 Ответить
Поляков о прощение попроси.
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18.08.2020 07:50 Ответить
З поляками розберемся без мордви.
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18.08.2020 09:02 Ответить
Вовочка, слышишь? От слова fraudulent" у тебя должен быть озноб.
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18.08.2020 07:52 Ответить
Ти смійоссі? ВОНО агліцькою не шпрехає. Навіть пише Канадія замість Канада.
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18.08.2020 08:00 Ответить
Вот это Запад здорового человека - и "выборы" диктатора не признали, и его статус президента.
Жалко только, что в отношении ***** реакция как у Запада курильщика. Хотя уже и в Госдуру голосование было, и "выборы" президента в рашке, и референдум об обнулении. И все это с участием украинских граждан в Крыму и на Донбассе. Почему бы тоже не признать такие выборы мошенническими, преступными, потребовать перевыборы, а до этого момента не признавать ***** и его дупутатов Госдуры? Эх, мечты, мечты...
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18.08.2020 07:52 Ответить
Польскую Советскую Республику в зародыше убил Маршал Пилсудский в 1920 года,Финляндскую советску республику убил маршал Маннергейм в 1939 году... Испанская Советская республика не получилась в 1936 году. генерал Франко послал Джугашвили на большой и толльстый...
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18.08.2020 07:54 Ответить
18 августа 1991 года танки Кантемировской и Таманской дивизий зашли в Москву...МОЧИТЬ В СОРТИРЕ СССР
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18.08.2020 07:57 Ответить
Чому вони мошенніческі?@
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18.08.2020 08:01 Ответить
слева 10%, справа 80%. не перепутай.
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1267
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18.08.2020 08:44 Ответить
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 6981Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 6716
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18.08.2020 08:02 Ответить
Ну шо там, які перли самозванець видасть сьогодні?
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18.08.2020 08:08 Ответить
якби білоруси ризикуючи життям і здоров'ям, не вийшли на мітинги, то всі би визнали і і більшість урядів світу поздоровили би Луку Мудищева з чесною перемогою
як вони це робили раніше
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18.08.2020 08:08 Ответить
Нормальный президент в нормальной цивилизованной стране никогда не получит более 55 % выше этой точки уже дебилизм и Шарикоподобное стадо баранов...
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18.08.2020 08:11 Ответить
В Украине Кошер Ностра и шут-членограй получили 73% от недалёкого совкобыдла
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18.08.2020 08:25 Ответить
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 6923 Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 477
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18.08.2020 08:29 Ответить
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 5732ГКЧПисты Майдан Маськва август 1991 годаКанада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1504
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18.08.2020 08:31 Ответить
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1798Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1320
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18.08.2020 08:33 Ответить
Майдан в Москве 20 августа 1991 года и вчерашний Майдан в Минске вам ни чего не напоминает?
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18.08.2020 08:35 Ответить
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 4642Моськва август 1991 года
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18.08.2020 08:36 Ответить
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 5470Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 2755
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18.08.2020 08:41 Ответить
где канада и где беларашка...картошку запрети ть поставлять в беларашку и все))
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18.08.2020 08:52 Ответить
Канада дуже впливова країна в світі.
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18.08.2020 09:04 Ответить
На РАБссии панический страх перед Майданом
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18.08.2020 09:05 Ответить
Бацька свой Майдан придумал... особый Бульбашский...
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18.08.2020 09:21 Ответить
справедливо будет - если новые выборы проведут без участия теперешнего мошенника
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18.08.2020 10:44 Ответить
Слава мужній, хоробрій і мудрій Канаді, що рятує марку цивілізованого світу!!! З-поміж іншого, радію, що серед канадців - мільйони нащадків українців, білорусів, поляків... Бо й вони спричинились до обрання такої позиції Країни Зеленого Клена. А то тут мені вже вуха намозолили пасажі більшості наших горе-оглядачів, що гавкають про те, що подібні висловлювання українців щодо Білорусії - це втручання у справи "суверенної" держави. Мерзотники! Щодо песимізму п.Холодного скажу, якщо англофранцузи й німці і далі будуть гладити Московську імперію так. як вони це роблять вже 30 років, то "вєлікій путлєр" незабаром "аншлюсне" і їх самих, а не лише Білорусію.
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18.08.2020 11:54 Ответить
А ВОНО, мовчить!
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18.08.2020 12:19 Ответить
где канада и где беларашка...картошку запрети ть поставлять в беларашку и все))
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18.08.2020 14:37 Ответить
 
 