Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань
Канада отказывается признавать официальные результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении притеснений мирных протестующих после президентских выборов в Беларуси. Мы не признаем результаты этих мошеннических выборов президента Беларуси и призываем к свободным и честным выборам", - сказал Шампань.
Он отметил, что "тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождение политических пленников и честных выборов". А также заявил о необходимости детального расследования ситуации со стороны ОБСЕ.
Шампань добавил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси и будет работать с международными партнерами, чтобы "их голоса были услышаны, а причастные к подрыву демократии и совершению жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности".
Как сообщалось, в Беларуси не прекращаются массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов, на которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом 80,1%. Силовики применили против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Среди задержанных в Минске были двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. 15 сентября они вернулись на родину.
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Смогут ли белорусы подобрать себе адекватного правителя с хорошей командой?
Вопрос риторический, конечно нет. Мышебратья не допустят, у них охренительный опыт тулить дерьмо(
Пичалька
только в союзе с РАБссией и Белорашей Украи на выберется из советского дерьма...
Жалко только, что в отношении ***** реакция как у Запада курильщика. Хотя уже и в Госдуру голосование было, и "выборы" президента в рашке, и референдум об обнулении. И все это с участием украинских граждан в Крыму и на Донбассе. Почему бы тоже не признать такие выборы мошенническими, преступными, потребовать перевыборы, а до этого момента не признавать ***** и его дупутатов Госдуры? Эх, мечты, мечты...
як вони це робили раніше