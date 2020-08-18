Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань

Канада отказывается признавать официальные результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении притеснений мирных протестующих после президентских выборов в Беларуси. Мы не признаем результаты этих мошеннических выборов президента Беларуси и призываем к свободным и честным выборам", - сказал Шампань.

Он отметил, что "тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождение политических пленников и честных выборов". А также заявил о необходимости детального расследования ситуации со стороны ОБСЕ.

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Шампань добавил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси и будет работать с международными партнерами, чтобы "их голоса были услышаны, а причастные к подрыву демократии и совершению жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности".

Как сообщалось, в Беларуси не прекращаются массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов, на которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом 80,1%. Силовики применили против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

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С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Среди задержанных в Минске были двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. 15 сентября они вернулись на родину.