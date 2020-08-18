Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС
17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вблизи Водяного в послеобеденное время была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку от Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.
В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 2 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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спичками игрались?
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Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
Но оно хитрое, у него есть ******** гундяев
Тебя устраивало то что происходило за последние пять лет окопной войны? Равноценны людские потери к отвоёванной территории? Если "серую зону" можно назвать таковой. Думаете что продолжая в духе последних лет, то проблема сама собой рассосётся?
Если ещё не поняли, то Украина подписав минск, изначально поставила себя невыгодное положение. Если с Донбассом такие проблемы, то как будете решать с Крымом? Есть три выхода,- воевать, капитулировать или договариваться чтобы спасти хоть что-то. Ждать смерти ***** или распада РФ и надеяться что всё само вернётся на свои места, это самообман. Наверно уже и сами поняли, что другим странам глубоко начхать что происходит в Украине. Только сотрясают воздух обеспокоенностями и ищут лазейки чтобы отменить санкции
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой. Даже не знаю как на это реагировать.
і президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Герой України (посмертно) - найвищу державну відзнаку. За що нагородили
"Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення", - говориться у законі про державні нагороди.
В https://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-zvannya-geroya-********-andriyu-kuzmenku-62761 указі президента Зеленського вказано, що Андрій Кузьменко отримав звання за "визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність". Но Кузьма" і його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року, що завершилися першим Майданом как то не вписіваетя в єто Крім того сотні героїв войні залишілись в забвении тупо похоронені и правители забіли что они вообще были
А как же они назовут прицельный огонь с хорошо в инженерном отношении оборудованных позиций за время пораженческого лже-Зеперемирия..
обстріли, постріли, вогневу активність -
це абсолютно нормально.