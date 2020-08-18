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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС

Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС

17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Водяного в послеобеденное время была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку от Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 2 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", -  сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС 01

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
По приказу четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам оккупированные территории на блюдечке.
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18.08.2020 07:33 Ответить
+15
17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Источник: https://censor.net/n3214344

================
Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
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18.08.2020 07:56 Ответить
+13
А вот если ВСУ отвести в Польшу, к примеру, и отобрать оружие, сколько потерь будет?
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18.08.2020 07:53 Ответить
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По приказу четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам оккупированные территории на блюдечке.
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18.08.2020 07:33 Ответить
Так.. Шось мало вбитих та поранених. За Петра такого не було!
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18.08.2020 07:37 Ответить
А вот если ВСУ отвести в Польшу, к примеру, и отобрать оружие, сколько потерь будет?
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18.08.2020 07:53 Ответить
Краще до Рейк"явіка !!))
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18.08.2020 09:28 Ответить
Бо ба, те, як хитро пишуть - "зафіксували вогневу активність". Зе-лохи подумають, що то банндити-колаборанти гашливи смажать, тому ваюогонь розвели. То навіщо у них стріляти? Вони ж "не стріляють".
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18.08.2020 09:07 Ответить
Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3718
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18.08.2020 07:34 Ответить
гори і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата!!!
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18.08.2020 10:06 Ответить
Огневая активность из скольки хлопков была?
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18.08.2020 07:44 Ответить
ОГНЕВАЯ АКТИВНОСТЬ
==========
спичками игрались?
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18.08.2020 07:51 Ответить
Ліхтариками світили...
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18.08.2020 09:06 Ответить
Оказуется у нас и раньше было, все 6 лет, перемирие. По логике зетипиллов.
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18.08.2020 07:52 Ответить
От таке воно ,зелене перемир"я !! Діє за принципом ніппеля-туда дуй ,оттуда йух !!!))
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18.08.2020 09:13 Ответить
Пострілюють. Мабуть вже мЬІр настає.
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18.08.2020 07:53 Ответить
17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Источник: https://censor.net/n3214344

================
Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
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18.08.2020 07:56 Ответить
Хорошо что нет потерь. Пора потихоньку обсуждать остальные пункты минска. Главное не быть упёртым как баран, идти на компромиссы и всё наладиться.
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18.08.2020 07:59 Ответить
Предлагаю тебе пойти на компромисс. Мы с твоей женой так решили.
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18.08.2020 08:05 Ответить
На компромиссы с КЕМ???
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18.08.2020 08:36 Ответить
С кем там конфликт с теми и обсуждать наверно. Другая сторона, тёмная сторона?
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18.08.2020 08:45 Ответить
Война с ********** паРашей, но ***** не считает свой улус стороной конфликта.
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18.08.2020 08:51 Ответить
Другая сторона это *****,
Но оно хитрое, у него есть ******** гундяев
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18.08.2020 09:06 Ответить
Вы за 6 лет не можете ответить на простой вопрос С КЕМ???
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18.08.2020 09:11 Ответить
Ну якщо 1АК та 2АК РФ , то мабуть з РФ !!)))
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18.08.2020 09:16 Ответить
Так он и не отвечает на этот простой вопрос, так как если скажет правду, то все его "идти на компромиссы и всё наладиться", сразу рассыпаются как пыль)
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18.08.2020 10:00 Ответить
ну він же не скаже, що з ним.
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18.08.2020 09:19 Ответить
А чего вы прячетесь?) Чего не признаетесь, что это вы напали на нашу страну... Так о каких компромиссах речь??? Какие у вас претензии к Украине? О чем с ВАМИ договариваться???
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18.08.2020 10:03 Ответить
Я не накого не нападал. Я не гражданин РФ. Притензий нет. Со мной договариваться смыслы нет.

Тебя устраивало то что происходило за последние пять лет окопной войны? Равноценны людские потери к отвоёванной территории? Если "серую зону" можно назвать таковой. Думаете что продолжая в духе последних лет, то проблема сама собой рассосётся?
Если ещё не поняли, то Украина подписав минск, изначально поставила себя невыгодное положение. Если с Донбассом такие проблемы, то как будете решать с Крымом? Есть три выхода,- воевать, капитулировать или договариваться чтобы спасти хоть что-то. Ждать смерти ***** или распада РФ и надеяться что всё само вернётся на свои места, это самообман. Наверно уже и сами поняли, что другим странам глубоко начхать что происходит в Украине. Только сотрясают воздух обеспокоенностями и ищут лазейки чтобы отменить санкции
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18.08.2020 11:41 Ответить
Украина отдала своё ядерное оружие ,чтобы не размещалось оно на территории Украины,так Московия пошла другим путём ,захватывает территорию Украины и завозит туда обратно ядерное оружие,пример это Крым, кацапы могут и на Донбассе потрясти ядерным оружием.Я не пойму действий власти,действий Кравчука, дураку понятно или сдаваться или вооружаться надо, а они .....
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18.08.2020 08:12 Ответить
То були мирні постріли. А от якби хтось із наших вистрілив, то зразу прицільний, ворожий, бандеровський і фашистський.
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18.08.2020 08:48 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой. Даже не знаю как на это реагировать.
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18.08.2020 08:58 Ответить
Зегандону мало корабельных сосен
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18.08.2020 09:07 Ответить
Що змінює орієнтацію ??))
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18.08.2020 09:12 Ответить
Просто информация -пока кто то в зоне АТО-ОСС проявляет героизм ЗЕ ...
і президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Герой України (посмертно) - найвищу державну відзнаку. За що нагородили
"Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення", - говориться у законі про державні нагороди.
В https://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-zvannya-geroya-********-andriyu-kuzmenku-62761 указі президента Зеленського вказано, що Андрій Кузьменко отримав звання за "визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність". Но Кузьма" і його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року, що завершилися першим Майданом как то не вписіваетя в єто Крім того сотні героїв войні залишілись в забвении тупо похоронені и правители забіли что они вообще были
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18.08.2020 10:27 Ответить
Однако странные суждения у нашего Зе-главковерха и потакающего ему генералитета ВСУ:-типа,ежели обстрел от орков неприцельный то он как-бы не есть обстрелом,а провокацией..
А как же они назовут прицельный огонь с хорошо в инженерном отношении оборудованных позиций за время пораженческого лже-Зеперемирия..
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18.08.2020 10:41 Ответить
нас силоміць привчають до думки, що порушення перимир'я через
обстріли, постріли, вогневу активність -

це абсолютно нормально.
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18.08.2020 13:19 Ответить
Для чего путину это перемирие?, что ему пообещал президент ЗЕро? Мы чего-то не знаем?
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18.08.2020 17:46 Ответить
 
 