Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС

17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Водяного в послеобеденное время была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку от Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 2 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.