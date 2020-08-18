Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 августа в мире зарегистрировали 198 459 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 297 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 049 449 случаев инфицирования и 777 440 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 173 716 (+ 589 за сутки), заболевших - 5 612 027 (+ 40 612 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 363 235 инфицированных (+ 23 038 за сутки) и 108 654 (+ 775 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 701 604 человека (+ 54 288 за сутки), количество смертей - 51 925 (+ 880 за сутки).

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В России 927 745 заболевших (+ 4 892 за сутки) и 15 740 летальных случаев (+ 55 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 589 886 человек (+ 2 541 за сутки), количество смертей - 11 982 (+ 143 за сутки).