РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11730 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 387 4

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 августа в мире зарегистрировали 198 459 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 297 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 049 449 случаев инфицирования и 777 440 смертей из-за коронавируса.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 173 716 (+ 589 за сутки), заболевших - 5 612 027 (+ 40 612 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 363 235 инфицированных (+ 23 038 за сутки) и 108 654 (+ 775 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 701 604 человека (+ 54 288 за сутки), количество смертей - 51 925 (+ 880 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В России 927 745 заболевших (+ 4 892 за сутки) и 15 740 летальных случаев (+ 55 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 589 886 человек (+ 2 541 за сутки), количество смертей - 11 982 (+ 143 за сутки).

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс 02

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас після реформи буде американська модель охорони здоров'я чи якась інша?
показать весь комментарий
18.08.2020 08:03 Ответить
Ми не впевнені, що після "Бааальшой стройки" в Українв хоч який небуть асфальт залишиться...
показать весь комментарий
18.08.2020 08:14 Ответить
мы по заболевшим опередили Китай

кажется что что-то тут не это... ах да - комми верить = самому наложить се на уши лапши, а в рот - материала якутского скульптора
показать весь комментарий
18.08.2020 08:22 Ответить
На початку епідемії наші кловани любили порівнювати Україну з Польщею, однак Польщу ми вже випередили майже в два рази!
показать весь комментарий
18.08.2020 08:56 Ответить
 
 