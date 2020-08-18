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За сутки на Львовщине выявили 181 новый случай COVID-19, всего 12,2 тыс. инфицированных и 337 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 181 новый случай заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 12 260 человек, 337 человек умерли, 3342 пациент выздоровел.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 818 ПЦР-тестов, из них 181 - положительный. Среди них львовян - 90.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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