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Новости Революция в Беларуси
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Посол Беларуси в Словакии Лещеня, поддержавший мирных протестантов, подал заявление об отставке

Посол Беларуси в Словакии Лещеня, поддержавший мирных протестантов, подал заявление об отставке

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.by.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", — рассказал Игорь Лещеня.

В МИД пояснили, что решение об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. "Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент — должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Игоря Лещени не было.

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Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", — заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Беларусь (7937) отставка (3164) Словакия (1014)


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Ну вот машина репресий начинает работать! и это токо начало! и что то мне кажется что этот посол в Беларусь не вернется!!
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18.08.2020 09:02 Ответить
что то мне кажеться что єтот посол выбирает ту сторону которая на данный момент выгоднее всего выглядит,протестующих больше,за них многие страны в мире и так далее,если бы в выиграшном положении был Лукашенко то вряд ли он бы стал там как то что то подавать в отставку, ватники они такие, двухличные твари которые умеют подстраиваться в данный момент под то что им выгоднее всего
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18.08.2020 09:16 Ответить
скажем так в отличии от бастующих посол при любом раскладе не проиграет! выиграют протестующие посол может получить новую должность за свой героизм! проиграют протестующие посол воспользуется правом на политическое убежище и так сказать получит европейское гражданство и будет жить в Европе смотря через инет что делается в Беларуси!!
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18.08.2020 09:21 Ответить
Посол Беларуси в Словакии Лещеня, поддержавший мирных протестантов, подал заявление об отставке - Цензор.НЕТ 1428
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18.08.2020 09:08 Ответить
А зачем подавал заявление об отставке? Пусть Лукашенко подаёт.
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18.08.2020 10:59 Ответить
 
 