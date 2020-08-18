В Украине 1 616 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 94 436 человек

В Украине по состоянию на утро вторника, 18 августа, зафиксированы 1 616 новых случаев заражения. При этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 17 августа, сообщалось о 1 464 новых случаях, 16 августа о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии 2 116 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ривненской (112) и Закарпатской (106) областях.















