В Украине 1 616 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 94 436 человек
В Украине по состоянию на утро вторника, 18 августа, зафиксированы 1 616 новых случаев заражения. При этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 17 августа, сообщалось о 1 464 новых случаях, 16 августа о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии 2 116 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ривненской (112) и Закарпатской (106) областях.
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весной хоть пытались писать возрастные группы, заболевания
Сподіваюсь, що цією фразою я хоч трохи відтворив рівень абсурду в твоїх мізках.
только никакого вскрытия не производится и не устанавливается причина смерти больных с короновирусом
Более того - в Швеции не принято в общественном транспорте подсаживаться на соседнее сиденье к незнакомым людям.
статистика может все в руках шарлатанов. Но нормы МОЗ про первый порог эпидемии, а это 178 тыс. заболевших в наличии на данные сутки это шарлатанам без надобности у них их статистика решает все. Баранам все равно как их считают им законы не нужны. А людям?
ХодятХодили.
но чет о таковых то и не слышно
"На гарячу лінію надійшло відразу кілька телефонних дзвінків приблизно однакового змісту, - повідомили в поліції. - Йшлося про "зайчика", що ходить парком у непристойному вигляді й лякає перехожих, зокрема тим, що не одягнув медичну маску."
Патрульні поліцейські, що виїхали на місце адміністративного злочину, затримали чоловіка, одягли на нього маску та штани.
Керуючись постановою Кабінету міністрів "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", на ексгібіціоніста склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коронавірус існує і, що найстрашніше, - він вбиває!
Українці, не слухайте мокшанських пєтухів, які стверджують, що "каранавірус - брєхня", "эта нєопасна", "эта абичний гріп". Бережіть себе та своїх близьких. В Україні стрімко зростає кількість заражень. Це може призвести до переповнених лікарень, а далі ви самі розумієте... коли лікарні будуть переповнені, то смертність серед населенні різко зросте! Вдягайте маски та не слухайте пєтухів, які розповідають про "друзєй-врачєй".
P.S.ще невідомо хто "мокшанський пєтух", бо в нашій мові немає слова " https://censor.net/user/474330".
Ти відсмоктуєш за Путіна?
Про себе: я в радянські часи не по своїй волі був в гарячих точках, і нікому такого не побажаю, бо на власній шкурі знаю, що таке війна.
В АТО на жаль не був, бо маю за спиною 64 роки, але нашій армії допомагав, а Вам бажаю усчпішно закінчити школу, бо дорослі і розумні люди такі дурниці не пишуть і іншим не тикають. В Україні так не прийнято, бо це по-кацапськи.
бо за стандартами вірусології тільки при наявності такого дослідження можна стверджувати, що "сарс-ков-2 існує"
Ти спочатку наведи аргументи, що ти не хвора на голову. Довідку від лікаря, що ти не "дурачка". Тоді я тобі офіційне підтвердження COVID-19 відправлю, що він інсує.