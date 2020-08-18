Украинская власть должна определиться, она на стороне народа Беларуси или на стороне авторитарного режима, - Порошенко

После 9 августа Беларусь находится в новой политической реальности. Украинские власти должны твердо заявить свою позицию относительно событий в соседней стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, глава политсилы Петр Порошенко.

По словам Порошенко, украинская власть должна дать ответы на следующие вопросы:



"Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?

Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет дальше развивать с ним отношения?

В-третьих, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?

В-четвертых, что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС уже в эту среду? Или так и не увидим активную дипломатию президента Украины в сотрудничестве с лидерами ЕС и его государств-членов для координации наших подходов?

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В-пятых, поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если так, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне?

В-шестых, пора ли созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер в целях обеспечения национальной безопасности Украины, включая укреплением наших северных границ, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?

В-седьмых, не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?

В-восьмых, в условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции в вопросе передачи "вагнеровцев", анализирует ли власть плюсы и минусы изменения Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы? Если анализирует, то хотел бы напомнить: в свое время я лично лоббировал Минск как место для переговоров с Москвой по миру на Донбассе, стремясь способствовать прекращению международной изоляции Беларуси, ее европеизации и демократизации", - говорится в сообщении.

Также лидер "Европейской Солидарности" хочет знать, как украинские власти власти планируют противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее русской провинцией?

"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны. Так же убежден, что в наших межгосударственных отношениях обязательно будет и завтра, и послезавтра. Однако, с какой именно Беларусью мы хотим это "завтра и послезавтра"? Жыве Беларусь!" - подытожил Порошенко.

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