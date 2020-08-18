В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси"

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил сделанный на фоне протестов в Беларуси заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить Минску помощь, в частности военную, "для обеспечения безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте комитета.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны. В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

Они также призвали администрацию президента США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять собственное будущее.

15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, и Россия при первом запросе "окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз".

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. Человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.