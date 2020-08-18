В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси"
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил сделанный на фоне протестов в Беларуси заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить Минску помощь, в частности военную, "для обеспечения безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте комитета.
"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны. В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
Они также призвали администрацию президента США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять собственное будущее.
15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, и Россия при первом запросе "окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз".
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. Человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
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Йому лячно !
Трампушка говорил шо при нём вован бы крым не отжал .
Теперь есть возможность проявить себя в беларуси( если вован туда всё же сунет своё жало)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Омериканцы фозызды по отношении не только к Украине РАБссии или Белорашки
" ... але попередження, яке (USA) секретар Ради безпеки Брайан дав своєму колезі Патрушеву ще в кінці квітня, не змінилось ні на йоту: у випадку воєнної агресії в Україні або у Білорусі "наслідком стануть найжорстокіші заходи невоєнного характеру", а саме - нафтове ембарго, відключення від SWIFT і арешт активів російських олігархів, наближених до Путіна. Об'єм цих активів у Сполучених Штатах оцінюють в один трильйон доларів."
Андрій Піонтковський,
4 СЕРПНЯ, 2020
https://espreso.tv/article/2020/08/04/*****************************************************************************************************************?fbclid=IwAR2BHfpFQCE1jnV-GNMg45f6Vt_22berAHdiUonCGf6q42KyWNkKIxu0DQg https://espreso.tv/…/andriy_piontkovskyy_vagnerivci_maly_li…