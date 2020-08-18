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Новости Революция в Беларуси
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В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси"

В США осудили

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил сделанный на фоне протестов в Беларуси заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить Минску помощь, в частности военную, "для обеспечения безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте комитета.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны. В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

Они также призвали администрацию президента США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять собственное будущее.

15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, и Россия при первом запросе "окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о предложении перевыборов: "Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?"

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. Человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Беларусь (7937) Конгресс США (1250) Лукашенко Александр (3626) путин владимир (31658) США (27341)


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Топ комментарии
+10
Та Трамп также само будет цепляться за власть как и Лука Мудищев
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18.08.2020 09:22 Ответить
+7
Московия везде суёт свой нос....https://bykvu.com/ru/bukvy/sud-zobov-jazav-sbu-rozsliduvati-dijalnist-amerikanskih-laboratorij-za-zajavoju-medvedchuka-ta-kuzmina/ Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских лабораторий в Украине В Суд наверное исковое заявление подал агент Портгов?
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18.08.2020 09:23 Ответить
+7
Простыми словами - Угомонитесь, лапотники, "северный поток" как в прочем и южный накрыли медным тазом. Вам мало?! Будете рыпаться отключим от СВИФТ! Сдохните с голодухи!
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18.08.2020 09:31 Ответить
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Опять обеспокоеность
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18.08.2020 09:22 Ответить
Та Трамп также само будет цепляться за власть как и Лука Мудищев
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18.08.2020 09:22 Ответить
Как и *****
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18.08.2020 09:25 Ответить
Московия везде суёт свой нос....https://bykvu.com/ru/bukvy/sud-zobov-jazav-sbu-rozsliduvati-dijalnist-amerikanskih-laboratorij-za-zajavoju-medvedchuka-ta-kuzmina/ Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских лабораторий в Украине В Суд наверное исковое заявление подал агент Портгов?
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18.08.2020 09:23 Ответить
закінчиться карною справою проти Кузьміна.
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18.08.2020 09:49 Ответить
Осудили и все.....,,🤔🤦 А действия ,а между прочим Белоруссия всегда имела свой голос в ООН и при Совке 😠
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18.08.2020 09:28 Ответить
свой???
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18.08.2020 09:35 Ответить
Мавзолейные Хмыри кроме ГУЛАГа за 100 лет так и ничего и не построили Перестройщики дерьма советского, с праздником вас,29 лет ГКЧП на Мацковии...В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 3725
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18.08.2020 09:29 Ответить
Ну да, есть с чем сравнивать
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18.08.2020 11:23 Ответить
Так завтра этот праздник будет
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18.08.2020 11:59 Ответить
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 2474В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 4156
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18.08.2020 09:30 Ответить
Простыми словами - Угомонитесь, лапотники, "северный поток" как в прочем и южный накрыли медным тазом. Вам мало?! Будете рыпаться отключим от СВИФТ! Сдохните с голодухи!
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18.08.2020 09:31 Ответить
Яке "опромєтчівоє"? Це рішення фіґурувало у оперативно-тактичних планах ще напередодні протестів, а в стратегічних - одразу після розпаду совка. Правда, варіантів було декілька.
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18.08.2020 09:32 Ответить
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 335 помянем стопарем Дерьмо советскоеВ США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 335
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18.08.2020 09:33 Ответить
І фуйло лишиться останнім диктатором ?
Йому лячно !
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18.08.2020 09:34 Ответить
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 5364
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18.08.2020 09:36 Ответить
Тогда это не вакцина, а лажа)
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18.08.2020 09:40 Ответить
Антабус.
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18.08.2020 10:29 Ответить
Теперь при употреблении вакцины любым росияненом будет отмазка
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18.08.2020 09:43 Ответить
"-Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я этим людям я это и адресовываю."
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18.08.2020 10:42 Ответить
Ну шо?
Трампушка говорил шо при нём вован бы крым не отжал .
Теперь есть возможность проявить себя в беларуси( если вован туда всё же сунет своё жало)
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18.08.2020 09:39 Ответить
С рюсским миром в тесноте и гоффне,почетная миссия каждогшо гражданина СССра дохлого Трупака.... В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 7972 В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 8035
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18.08.2020 09:39 Ответить
Осуждаем опрометчивое рождение *****.
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18.08.2020 09:43 Ответить
На РАБссии во время Майдана ГКЧП с 19 по 24 августа 1991 года подохло всего 3 человека.... помянем усопшихУ США засудили "необачну" пропозицію Путіна "забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі" - Цензор.НЕТ 6424
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18.08.2020 09:46 Ответить
Я уже говорил... в 1917году евреи сделали Красную революцию и после неё стали управлять всеми природными богатствами кочевого ордынского народа Московии,потом в 1991 году сделали ещё одну революцию и тем что управляли на Расии по дешёвке присвоили себе ,а русский народ назвали чудным словом россияне и приказали им гордиться тем что им давно уже не принадлежит.
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18.08.2020 10:05 Ответить
Якщо послухати типового антисеміта, то можно повірити що евреїв 6.9 мільярдів, а всіх інших десь не більше 100 млн. на планеті. От це так справжня шитзофренія!
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18.08.2020 11:02 Ответить
Против фактов не попрёшь,можете как хочешь называть,а чёрное есть чёрное.
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18.08.2020 11:14 Ответить
И другими людьми кто то должен управлять,если во всех верах замыкаются на невидимого Всевышнего, а наяву ..... вот ватники мне постоянно говорят ,что я еврей,потому что мыслю глубже ,а не...
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18.08.2020 11:18 Ответить
А де ж ти взяв той рускій народ? До 1721 р. була московія з москалями, в 1721петро перейменував московію в кацапстан-- а де взялися ускіє?
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18.08.2020 12:36 Ответить
Я только помню то время когда казачки юго востока Украины продали гетмана Мазепу московскому Царю Петру 1 и тогда Царь Петро 1 поменял название Московии на Расию и московиты стали рюськими
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18.08.2020 12:51 Ответить
Если у мордора получится "погасить" Беларусь, начнется цепочка откатов цветных революций.
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18.08.2020 09:50 Ответить
Кацапи введуть білорусам, а США, Євросоюз введуть кацапам нові санкції по самі помідори. Навіть якщо введуть війська, то це не завадить білорусам не виходити на роботу і вимагати своє. Якщо у білорусів духу вистачить, то перемога буде за народом щодо повалення диктатора. А от що буде потім, то на сьогодні це велике питання.
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18.08.2020 09:53 Ответить
Майдан во Франции в 1789 году и штурм Бастилии позволил позваолил Мировому сообществу понять простую вещь...Свобода превыше всего...и куска хдеба в том числе...советское быдло этого до сих пор не поняло...
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18.08.2020 09:55 Ответить
У Франції була революція а в Україні лише Майдан. Не плутатйе))
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18.08.2020 12:39 Ответить
Ці піндоси не дають можливості Путлеру і бацькі нове ОРДЛО замутити в Білорусі.
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18.08.2020 10:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.08.2020 10:04 Ответить
Лукашенко персона Нон-грата,таким же стаусом скоро наградят героя Украины Коломойского...
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18.08.2020 10:08 Ответить
Чому ? Його дуже хочуть бачити в американському суді Делаверу у зв язку з відмиванням грошей у США
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18.08.2020 10:32 Ответить
"Необачну пропозицію" - піпец. А ви так "необачно" не можете намікнути *****, що введете економічне ембарго проти підарашки, якщо вони будуть дьоргатися?
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18.08.2020 10:10 Ответить
За 26 лет у власти Лукапшенко даже не стал миллиардером чесный колхозный Хан Батый...
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18.08.2020 10:19 Ответить
Интересно сколько людей хочет набить ( размять ) ботоксную морду ?
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18.08.2020 10:20 Ответить
A потім - обов'язково повісити !
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18.08.2020 12:00 Ответить
Мабуть скоро будемо бачити ролики з You tube де вояки без ознак будуть передавати з Мінська привіт Улан Уде
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18.08.2020 10:31 Ответить
Под Санкции США могут попасть все Зелемойские,включая детей их...
Омериканцы фозызды по отношении не только к Украине РАБссии или Белорашки
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18.08.2020 11:05 Ответить
Чимось бацька почав нагадувати глупого янека.Готовий продати пуцці все:честь, совість,волю як свою, так і свого народу.Лякає сябрів паРашеською армією,готовою за нього "ломить стеною",тобто проломлювати голови непокірним людям ,розвалом держави,нестабільністю і т.д. Те,що Білорусія при ньому вже стала чисто поліцейсько-держимордівською державою,промосковітською клоакою, його не обходить:аби при владі! Від нього почало вже смердіти,як від пуцика-параноїка. Але потрохи вже приходить на пса мороз! Білоруси потроху "зашевелились" і скоро вже "голові" настане кирдик.
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18.08.2020 12:17 Ответить
У випадку, якщо ви пропустили цю новину:
" ... але попередження, яке (USA) секретар Ради безпеки Брайан дав своєму колезі Патрушеву ще в кінці квітня, не змінилось ні на йоту: у випадку воєнної агресії в Україні або у Білорусі "наслідком стануть найжорстокіші заходи невоєнного характеру", а саме - нафтове ембарго, відключення від SWIFT і арешт активів російських олігархів, наближених до Путіна. Об'єм цих активів у Сполучених Штатах оцінюють в один трильйон доларів."
Андрій Піонтковський,
4 СЕРПНЯ, 2020
https://espreso.tv/article/2020/08/04/*****************************************************************************************************************?fbclid=IwAR2BHfpFQCE1jnV-GNMg45f6Vt_22berAHdiUonCGf6q42KyWNkKIxu0DQg https://espreso.tv/…/andriy_piontkovskyy_vagnerivci_maly_li…
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18.08.2020 12:49 Ответить
После такого предупреждения эти активы наверняка обезопасили и многое вывели.Санкции должны бить внезапно и без конкретных предупреждений. Тогда достигается эффект.
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18.08.2020 14:59 Ответить
А что они скажут, если войска зайдут в рамках соглашения о коллективной безопасности? НАТО ведь тоже по такому принципу работает. Да, не нравится, но такая реальность, что эти страны - официально военные союзники.
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18.08.2020 12:49 Ответить
Сором,сором,сором і сором,при чому,на державному рівні. Грозити своїм співвітчизникам чужинською армією.Паскуда,гад і сволоч,ось хто він, а не президент,згинь,гнида у тьми!
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18.08.2020 13:02 Ответить
 
 