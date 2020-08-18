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За сутки коронавирус выявили у 107 детей и 65 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 94 436 человек. Среди них 6 481 ребенок, а также 9 818 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 616 человек. Среди них 107 детей и 65 медицинских работников. Всего госпитализировали 270 человек. Зафиксировали 27 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.
В то же время поборол коронавирус 761 пациент.
За все время пандемии в Украине заболели 94 436 человек. Из них 6 481 ребенок, а также 9 818 медицинских работников. Всего побороли коронавирус 48 925 человек, а летальных случаев - 2 116.
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Ага, поборол. Увидев расценки, 700 поциентов схватили штаны, кеды, апельсины и только их и видели))
65 лікарів ! Вони не вміють чи не хочуть використовувати захист? Чи його немає?