За сутки коронавирус выявили у 107 детей и 65 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 94 436 человек. Среди них 6 481 ребенок, а также 9 818 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 616 человек. Среди них 107 детей и 65 медицинских работников. Всего госпитализировали 270 человек. Зафиксировали 27 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

В то же время поборол коронавирус 761 пациент.

За все время пандемии в Украине заболели 94 436 человек. Из них 6 481 ребенок, а также 9 818 медицинских работников. Всего побороли коронавирус 48 925 человек, а летальных случаев - 2 116.

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