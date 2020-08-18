Ирландия не признает результаты выборов в Беларуси и требует освобождения задержанных

В Министерстве иностранных дел Ирландии заявили, что страна не признает результаты выборов президента Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Остаюсь глубоко обеспокоен развитием событий в Беларуси и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы видели после дискредитированных президентских выборов. Эти результаты не были законными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, которые происходили до и после выборов, и реакция власти на масштабные и преимущественно мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране", - говорится в заявлении Ковно.

В МИД подчеркнули, что продолжат оказывать давление на власти Беларуси с требованием освобождения незаконно задержанных во время акций и полностью поддерживают начало процесса введения санкций против властей Беларуси.

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