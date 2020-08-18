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Новости Революция в Беларуси
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Ирландия не признает результаты выборов в Беларуси и требует освобождения задержанных

Ирландия не признает результаты выборов в Беларуси и требует освобождения задержанных

В Министерстве иностранных дел Ирландии заявили, что страна не признает результаты выборов президента Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Остаюсь глубоко обеспокоен развитием событий в Беларуси и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы видели после дискредитированных президентских выборов. Эти результаты не были законными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, которые происходили до и после выборов, и реакция власти на масштабные и преимущественно мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране", - говорится в заявлении Ковно.

В МИД подчеркнули, что продолжат оказывать давление на власти Беларуси с требованием освобождения незаконно задержанных во время акций и полностью поддерживают начало процесса введения санкций против властей Беларуси.

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Автор: 

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Ирландия не признает результаты выборов в Беларуси и требует освобождения задержанных - Цензор.НЕТ 4010
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18.08.2020 09:42 Ответить
судячи з мовчанки, наше Зе доєдналось до когорти пуйла і лукі.
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18.08.2020 09:44 Ответить
Ні, він просто не вміє правильно обрати момент...
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18.08.2020 09:50 Ответить
ви занадто добре про нього думаєте
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18.08.2020 09:52 Ответить
Зебил почему не стаеш на сторону народа Беларуси как весь цивилизованный мир или ты за диктатора,фальсификации и убийцу?тем более После того как о тебя Лукаческу обтер ноги выдав наёмников и обозвал нашу страну в подстрекании или ты хочеш сойтись посередине
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18.08.2020 10:00 Ответить
Тепер іще відкликати Посла, як Україна.
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18.08.2020 10:07 Ответить
Опа! Сча в Беларусь прибудут консультанты из ИРА. По крайней мере, так заистерит таракан и кацапопропагандоны...
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18.08.2020 10:28 Ответить
 
 