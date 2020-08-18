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В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова умер мужчина, которому в начале августа группа хирургов впервые в Украине пересадила поджелудочную железу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице медучреждения в Facebook.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что длительное время его состояние было стабильным, почка начинала работать, однако потом показатели резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"Трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея. К сожалению, судьба решила иначе.

И хотя никакие слова сейчас не умалит боли утраты, мы приносим глубокие соболезнования семье Андрея. Скорбим вместе с Вами", - сказано в сообщении.

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В медучреждении также отметили, что за последние девять месяцев командой украинских врачей при помощи коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а уже потом во Львове, успешно трансплантированы 11 почек, а также 4 сердца.

"Для каждого из наших пациентов операция стала шансом на жизнь. И как бы сейчас не было тяжело, мы продолжим работать, чтобы этот шанс появился у всех, кто в нем нуждается", - добавили в медучреждении.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине около 5 тысяч больных ожидают трансплантации органов, и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает.

В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу 01

Львов (4607) смерть (9261) трансплантация (155)


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Топ комментарии
+13
Ничего,главное что ведут работы в этом направлении,без потерь увы это невозможно.
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18.08.2020 09:58 Ответить
+4
скорбят потому шо теперь к ним фиг кто обратится с просьбой пересадить. вот и вся "скорбь" то
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18.08.2020 09:52 Ответить
+2
Наша медицина давно в жопе. На обезьянах видно дорого потренироваться и у них денег на операцию нет. По-этому гробят людей.
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18.08.2020 10:06 Ответить
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18.08.2020 09:47 Ответить
скорбят потому шо теперь к ним фиг кто обратится с просьбой пересадить. вот и вся "скорбь" то
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18.08.2020 09:52 Ответить
«Будущее принадлежит медицине профилактической». Н.И. Пирогов
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18.08.2020 09:52 Ответить
даже в Шалимова центре пересадок не брались за подобную пересадку... это все равно что мозг пересаживать...
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18.08.2020 10:16 Ответить
Ничего,главное что ведут работы в этом направлении,без потерь увы это невозможно.
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18.08.2020 09:58 Ответить
Полностью согласен
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18.08.2020 10:02 Ответить
Наша медицина давно в жопе. На обезьянах видно дорого потренироваться и у них денег на операцию нет. По-этому гробят людей.
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18.08.2020 10:06 Ответить
Обезьян и людей далее. Пусть тренеруются на сепарах,педофилах и прочих живых существах
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18.08.2020 10:25 Ответить
Завжди була. Що в імперії, що в ссср, що зараз.
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18.08.2020 11:15 Ответить
Не путайте жопу с влагалищем. При Союзе было скромно, но бесплатно для всех, была ответственность и уверенность в завтра. Сегодня сделать операцию - это смертный приговор для многих, особенно малоимущих.
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18.08.2020 16:53 Ответить
В США першу трансплантацію підшлункової провели в 1971 році.
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18.08.2020 10:14 Ответить
У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу - Цензор.НЕТ 8786
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18.08.2020 10:31 Ответить
Так нирка чи підшлункова?
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18.08.2020 14:41 Ответить
а на хер надо вырезать как опендеци т и все ..ци рк
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18.08.2020 14:45 Ответить
 
 