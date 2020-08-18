В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова умер мужчина, которому в начале августа группа хирургов впервые в Украине пересадила поджелудочную железу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице медучреждения в Facebook.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что длительное время его состояние было стабильным, почка начинала работать, однако потом показатели резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"Трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея. К сожалению, судьба решила иначе.

И хотя никакие слова сейчас не умалит боли утраты, мы приносим глубокие соболезнования семье Андрея. Скорбим вместе с Вами", - сказано в сообщении.

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В медучреждении также отметили, что за последние девять месяцев командой украинских врачей при помощи коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а уже потом во Львове, успешно трансплантированы 11 почек, а также 4 сердца.

"Для каждого из наших пациентов операция стала шансом на жизнь. И как бы сейчас не было тяжело, мы продолжим работать, чтобы этот шанс появился у всех, кто в нем нуждается", - добавили в медучреждении.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине около 5 тысяч больных ожидают трансплантации органов, и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает.





