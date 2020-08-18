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Новости Репрессии в Беларуси
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Санкции ЕС должны быть ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику Беларуси, - президент Литвы Науседа

Санкции ЕС должны быть ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику Беларуси, - президент Литвы Науседа

Санкции Евросоюза (ЕС) для Беларуси должны быть в большей мере ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Если мы говорим о санкциях, то (...) имеет смысл говорить о санкциях в масштабе ЕС. О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями (...) Для определенных властных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода", - сказал президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, на предстоящей в среду встрече Европейского совета планируется обсудить ситуацию в Беларуси, а вопрос санкций будет "одной из составных частей дискуссии". Науседа подчеркнул, что, если принять общие санкции ЕС не удастся, то отдельные страны сообщества могут ввести национальные санкции.

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"Одно очевидно - если ЕС вводит санкции, то для этих лиц ЕС закрывается как таковой, если их вводят отдельные государства, то складывается странная ситуация, когда лица могут въехать в одно государство, но не могут въехать в другое. Эффективность санкций выше в масштабе ЕС", - сказал глава государства.

В частности, Науседа подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель во вторник во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным передаст ему и весть от Литвы.

"Главное, что сейчас нужно, что никоим образом не должно быть вмешательства во внутренние дела Беларуси - будь то со стороны Запада, или со стороны Востока. Это оправдать нельзя. Думаю, что само общество найдет все ответы", - сказал он.

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Беларусь (7937) Литва (2522) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) санкции (11598) Науседа Гитанас (289)


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Фотофакт: Коля Лукашенко в Китае, куда его согласился отправить папа Саша. Об этом нам по большому секрету сообщил знаменитый профессор. Только больше никому не рассказывайте - это суперинсайдерская информация прямо из Кремля.


Санкции ЕС должны быть ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику Беларуси, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1275
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18.08.2020 10:09 Ответить
Санкції потрібно вводить проти терористичної росії, яка і організувала цю кризу в Білорусі. росія витаскала на публіку фейкових кандидатів на посаду Президента Білорусі, рекламувала їх на своїх каналах, підбурювала до протестів, посилала своїх диверсантів кидати каміння в правоохоронців і тепер чекає поки Білорусь сама віддасть свою незалежність путіну! Або це зробить Лукашенко через масові протести, або пропутінські кандидати силою переможуть Лукашенка і віддадуть Білорусь путіну.
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18.08.2020 11:50 Ответить
Ну наконец то) хоть ктото это понял. И в россии также нужно.
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18.08.2020 10:22 Ответить
А для росії якраз потрібно, щоб кожний кацап заплатив за агресію, яку підтримує.
кацапщину потрібно нищити.
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18.08.2020 11:10 Ответить
Санкции должны бить и по экономике также. Плтому что палачи имеют свойство не имень собственности или денег в ЕС.
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18.08.2020 10:27 Ответить
Палачи - нет. А их семьи очень даже. И европейцам их деньги не пахнут...
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18.08.2020 10:40 Ответить
Если бы таким образом рассуждали в США - Иран, КНДР и прочие тирании процветали
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18.08.2020 10:37 Ответить
 
 