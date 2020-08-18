Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН
Спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН хорошо знают о демонстрациях и событиях, происходящих в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал представитель ООН в понедельник во время ежедневного брифинга.
Он напомнил, что в пятницу Генеральный секретарь обнародовал заявление, в котором сказал, что он внимательно следит за развитием событий и подчеркнул важность дать возможность белорусам воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами. А это включает право выражать их взгляды мирно и в соответствии с законом.
"Власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации. Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - говорится в заявлении.
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