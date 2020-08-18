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Новости Революция в Беларуси
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Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН

Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН

Спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН хорошо знают о демонстрациях и событиях, происходящих в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал представитель ООН в понедельник во время ежедневного брифинга.

Он напомнил, что в пятницу Генеральный секретарь обнародовал заявление, в котором сказал, что он внимательно следит за развитием событий и подчеркнул важность дать возможность белорусам воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами. А это включает право выражать их взгляды мирно и в соответствии с законом.

"Власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации. Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - говорится в заявлении.

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Автор: 

Беларусь (7937) ООН (4213) Дюжаррик Стефан (20)


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Аякже, а ще забули висловити велику стурбованість...
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18.08.2020 10:14 Ответить
Якщо Лукашенко піде з посади, білорусам буде складно реалізувати навіть своє право на те щоб поїсти!
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18.08.2020 11:47 Ответить
озабоченные они какие-то
а толку?
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18.08.2020 10:18 Ответить
ООН очень ,очень ,сексуально озабочен !!))
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18.08.2020 10:36 Ответить
інакше не може бути в країні,
де досі є законним КГБ

Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН - Цензор.НЕТ 5851
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18.08.2020 10:25 Ответить
Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2020 10:36 Ответить
Бесполезная Организация Озабоченных Наций. Как и большинство международных организаций.
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18.08.2020 10:36 Ответить
А здесь оон тоже призывала воспользоваться гражданскими свободами?
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18.08.2020 10:58 Ответить
 
 