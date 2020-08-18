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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья

Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья

Новый коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным, однако летальность от вызванной им коронавирусной болезни снизилась.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам старшего консультанта Национального университета Сингапура и избранного президента Международного общества по инфекционным болезням Пола Тамбья, распространение мутировавшего коронавируса D614G совпало со снижением уровня смертности.

"Возможно, это даже хорошо - иметь более заразный, но менее смертоносный вирус", - пояснил он.

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Ученый рассказал, что подавляющее большинство вирусов действительно становятся менее смертельными в процессе мутации.

"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку вирус зависит от хозяина как источника пищи и места проживания", - сказал он.

На фоне опасений другий экспертов, что разрабатывающиеся от коронавируса вакцины будут неэффективны против D614G, Тамбья убежден, что волноваться не стоит.

"(Эти) штаммы почти идентичны и не изменили области, которые наша иммунная система обычно распознает, поэтому не должно быть никаких различий для разрабатываемых вакцин", - говорит он.

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Топ комментарии
+21
Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья - Цензор.НЕТ 5602
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18.08.2020 10:24 Ответить
+9
оце та щастя...
то і вакцина непотрібна ?
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18.08.2020 10:17 Ответить
+8
Попроси когось, що б тобі пояснили, чим заразність, відрізняється від летальності.
Хоча б на рівні термінів.
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18.08.2020 10:25 Ответить
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оце та щастя...
то і вакцина непотрібна ?
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18.08.2020 10:17 Ответить
Для идиотов подойдет любая вакцина от Ковида.
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18.08.2020 10:19 Ответить
не...для идиотов ********** вакцина .и излучатель 5ж
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18.08.2020 12:11 Ответить
так як і від грипу,є групи ризику,одним потрібна а іншим ні..
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18.08.2020 10:21 Ответить
Пані, під Вашими дверима, на Вас вже чатує бригада вакцувальників з штрикалками?
Підопріть їх піаніно.
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18.08.2020 10:22 Ответить
Ну как бы еще в феврале говорилось, что в течении года вирус мутирует до неузнаваемости и станет еще одной разновидностью сезонного гриппа. Некогда смертельные свиные, птичьи и прочие давно уже в том списке и никого особо не парят.
Но этот год желательно пережить с минимальными потерями.
В штатах миллионы зараженных, но смертность совершенно иная чем вначале.
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18.08.2020 10:39 Ответить
"Очень старый вирус Бешенства мутировал и стал более заразным, однако летальность от вызванной им болезни снизилась." - абсурд? А вот нифига, так в СМИ сказали.
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18.08.2020 10:21 Ответить
Попроси когось, що б тобі пояснили, чим заразність, відрізняється від летальності.
Хоча б на рівні термінів.
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18.08.2020 10:25 Ответить
Я тебе лекции читать не буду чем что от чего отличается, это не для твоих мозгов. Я просто указываю на абсурдность этого заявления. Но можно проще поступить - все заявления из СМИ про Ковид стопроцентный Абсурд и Ложь.
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18.08.2020 10:30 Ответить
На тобі ще «Абсурд и Ложь»:
«Властивості віріонів[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit&section=3 ред. код ]Оболонка[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit&section=4 ред. код ]
Як і в інших коронавірусів оболонку SARS-CoV-2 утворюють 4 білки: білок «шипа», нуклеокапсидний білок, мембранний білок, білок суперкапсиду. Білок «шипа», або S-білок є тримером, тобто утворюється 3 однаковими субодиницями. Цей тример містить 6 рецептор-зв'язувальних доменів, які призводять до зв'язування з мембранним білком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_2 АПФ-2 , що є рецептором для проникнення вірусу всередину клітини.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-WrappWang2020-28 [28] На відміну від близького вірусу SARS-CoV, цей вірус еволюціонував убік більш щільної взаємодії з білком АПФ-2, що призводить до кращого проникнення в клітину.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-AndersenRambaut2020-29 [29] Передача та збереження в середовищі[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit&section=5 ред. код ]
Основним чинником, що призводить до передачі вірусних частинок є потрапляння крапель слизу з ними від зараженої людини до слизових оболонок інших людей. Оскільки краплі слизу значно важче повітря, вони не затримуються в вигляді аерозолю, а падають на різні поверхні, де їх може торкнутися здорова людина, а потім перенести їх на слизову ока, рота чи носа, необережно доторкнувшись їх.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-30 [30] Дослідження лабораторії США, препринт якого був опублікований 10 березня 2020 року, свідчить, що вірус може існувати в краплях рідини на сталевих і пластикових поверхнях впродовж 7-24 годин, а окремі частинки виявляються впродовж 2-3 діб. На мідній поверхні вірусні частинки детектуються впродовж 2-4 годин, а за 8 годин зникають. Утім у реальних умовах поза лабораторією ці показники можуть відрізнятися.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-31 [31] Згідно досліджень у Франції, при знаходженні в середовищі з температурою 92°С протягом 15 хвилин вірус гине (зменшується на 98%), при знаходженні в середовищі при температурі 60°С протягом 60 хвилин, кількість копій вірусу знижується на 44%, при знаходженні в середовищі при температурі 56°С протягом 30 хвилин, кількість копій вірусу знижується на 36%https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-32 [32] .»
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18.08.2020 10:49 Ответить
ця тварина "Андрєй Дідовик" - не здолає так багато літер.
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18.08.2020 11:17 Ответить
Для Вас есть пару задачек на логику

Есть два штамма вируса. Первый убивает свои жертвы за неделю, второй вызывает трехнедельную болезнь и потом выздоровление.
Вариант 1 заразность обоих штаммов одинакова - зараженный за неделю болезни заражает одного человека.
Вариант 2 заразность обоих штаммов неодинакова - зараженный первым штаммом за неделю болезни заражает одного человека, зараженный вторым штаммом за 5 дней заражает одного человека.
Вопрос "С течением времени какой штамм будет преобладать в человеческой популяции?"
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18.08.2020 10:53 Ответить
Ви до цих пір впевнені, що зможете щось довести цій категорії людей?
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18.08.2020 10:59 Ответить
Я не намагюся щось їм доводити. Я хочу, щоб під кожним їх постом був принаймні один пост від людей, які щось петрають в даній проблемі. І, як мені здається, Ви притримуєтеся подібної думки.
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18.08.2020 11:09 Ответить
Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья - Цензор.НЕТ 5602
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18.08.2020 10:24 Ответить
Абизяны не виноваты.....
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18.08.2020 10:55 Ответить
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18.08.2020 11:32 Ответить
ну вот...даже мартышкам понятно,шо расейка-ацтой...и ничего полезного создать не может.а вате не понятно
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18.08.2020 12:14 Ответить
Хай на кацапчегах випробують, а потім за півроку можна і на американьких мавпочках протестувати.
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18.08.2020 14:24 Ответить
Всё ясно. Вирус заразился идеями гуманизма и сильно от этого пострадал...
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18.08.2020 10:30 Ответить
Неа -он почитал , что о нем журналюги пишут , возгордился , надулся и .... лопнет скоро !
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18.08.2020 10:56 Ответить
вообщем ********* не вышло, все расходимся
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18.08.2020 10:40 Ответить
вирус не может быть в чем-то "заинтересован". это обычная эволюция. просто та группа человек, к которой прилип более смертоносный штамм - успешно умерла, а остальные весело бегали со слабыми симптомами (иногда еще слабые штаммы могут выступать в качестве прививки от более сильных, но тут вроде не так). так что если кто-то приехав с отдыха случайно завезет более смертоносный тип вируса - он тоже успешно распространится.
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18.08.2020 10:47 Ответить
Начали проверять причину смерти умерших с ковидом в ДТП и хронических. Тут вирус перепугался и мутировал пока за не переловили всех деятелей ковида.
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18.08.2020 10:50 Ответить
Передай цей оксюморон в «Квартал-95».
Їм не вистачає жизнєнних діалогів, для «Сватов».
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18.08.2020 11:01 Ответить
Граждане! Покупайте перцовые баллончики что бы пшикать на БЕЗмасочное быдло!
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ СЛЕЗОТОЧИВЫХ БАЛЛОНЧИКАХ !!!
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18.08.2020 11:37 Ответить
А от це вже лайфхак!
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18.08.2020 11:44 Ответить
Дайте ссылку на видеоинструкцию, как правильно это делать. Не на маникене, конечно же, а где-то по настоящему в городе) И постарайтесь выбрать БЕЗмасочника покрупнее)
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18.08.2020 11:49 Ответить
Просто вы его за-бали своими разговорами и страшилками.
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18.08.2020 11:49 Ответить
Схоже що, йде підготовка до відкату. Якщо Байден переможе то, потрібно якось згортати весь цей шухер. А якщо переможе Трамп то, можна і в табло отримати.
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18.08.2020 14:26 Ответить
 
 