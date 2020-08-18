Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья

Новый коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным, однако летальность от вызванной им коронавирусной болезни снизилась.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам старшего консультанта Национального университета Сингапура и избранного президента Международного общества по инфекционным болезням Пола Тамбья, распространение мутировавшего коронавируса D614G совпало со снижением уровня смертности.

"Возможно, это даже хорошо - иметь более заразный, но менее смертоносный вирус", - пояснил он.

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Ученый рассказал, что подавляющее большинство вирусов действительно становятся менее смертельными в процессе мутации.

"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку вирус зависит от хозяина как источника пищи и места проживания", - сказал он.

На фоне опасений другий экспертов, что разрабатывающиеся от коронавируса вакцины будут неэффективны против D614G, Тамбья убежден, что волноваться не стоит.

"(Эти) штаммы почти идентичны и не изменили области, которые наша иммунная система обычно распознает, поэтому не должно быть никаких различий для разрабатываемых вакцин", - говорит он.