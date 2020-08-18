Количество активных больных COVID-19 за сутки уменьшилось лишь в четырех областях Украины, - СНБО

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 над количеством выздоровевших за прошедшие сутки не зафиксировано лишь в Житомирской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 38 новый случай заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 725 человек (на 17 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 85 случаев заболевания, 2 человека умерли, 67 выздоровели, сейчас болеет 1 250 человек (на 16 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 22 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 12 случаев выздоровления, сейчас болеет 560 человек (на 9 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным, - инфекционист Тамбья

- в Донецкой области зафиксировано 6 новых случаев заболевания и 21 случай выздоровления, сейчас болеет 250 человек (на 15 меньше за сутки);

- в Житомирской области 18 человек заболели за сутки, один человек скончался и 22 выздоровели, сейчас болеет 779 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 106 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 54 - выздоровления, сейчас болеет 3 413 человек (на 51 больше за сутки);

- в Запорожской области 36 новых заболевших и 14 человек выздоровели, сейчас болеет 395 человека (на 22 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 169 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 59 - выздоровления, сейчас болеют 3 927 человек (на 107 больше);

- в Киеве 88 новых случаев заболевания, 1 человек умер, 75 выздоровели, сейчас болеет 7 120 человек (на 12 больше за сутки);

- в Киевской области 66 человек заболели, 1 умер, 47 выздоровели, сейчас болеют 1 382 человека (на 18 больше);

- в Кировоградской области 3 человека заболели за сутки, 2 умерли и 2 выздоровели, сейчас болеет 37 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания, всего болеет 60 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 181 новый случай заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 81 случай выздоровления, сейчас болеют 8 581 человек (на 97 больше за сутки);

- в Николаевской области 13 новых случаев заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 307 человек (на 12 больше за сутки);

- в Одесской области 96 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 7 – выздоровления, сейчас болеет 3 534 человека (на 88 больше за сутки);

- в Полтавской области 8 новых случаев заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеет 145 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ривненской области 112 новых случаев заболевания и 49 случаев выздоровления, сейчас болеет 2 051 человек (на 63 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 616 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 94 436 человек

- в Сумской области 75 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 30 - выздоровления, сейчас болеет 457 человек (на 43 больше);

- в Тернопольской области 85 новых случаев заболевания и 84 случая выздоровления, сейчас болеют 1 353 человека (на 1 больше);

- в Харьковской области 204 новых случаев заболевания и 1 – смерти, сейчас болеют 3 484 человека (на 203 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 человека за сутки заболели, всего болеют 77 человека (на 3 больше);

- в Хмельницкой области 10 новых случаев заболевания и 38 – выздоровления, сейчас болеет 441 человек (на 28 меньше за сутки);

- в Черкасской области 2 человека заболели, 14 выздоровели, сейчас болеют 295 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 172 новых случая заболевания, 3- смерти, 63 человека выздоровели, сейчас болеет 2 107 человек (на 106 больше за сутки);

- в Черниговской области 17 новых случаев заболевания и 2 смерти, сейчас болеет 665 человек (на 15 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки COVID-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.