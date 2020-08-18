Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако для оранжевой с ограничениями.

"Ограничивается посещение учебных заведений группами лиц более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования", - уточнил Виктор Ляшко.

В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.

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Учебный год в 2020 году начнется во всех образовательных учреждениях Украины.

Однако школы и вузы могут закрывать, если эпидситуация в том или ином регионе будет ухудшаться.

Работу заведений будут останавливать в населенных пунктах и ​​регионах красной карантинной зоны.