РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11833 посетителя онлайн
Новости
4 336 8

Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны

Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако для оранжевой с ограничениями.

"Ограничивается посещение учебных заведений группами лиц более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования", - уточнил Виктор Ляшко.

В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы могут перенести, если 50% территории Украины будет в "красной зоне", - главный санврач Ляшко

Учебный год в 2020 году начнется во всех образовательных учреждениях Украины.

Однако школы и вузы могут закрывать, если эпидситуация в том или ином регионе будет ухудшаться.

Работу заведений будут останавливать в населенных пунктах и ​​регионах красной карантинной зоны.

образование (2273) школа (3024) Ляшко Виктор (1366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошего человека Ляшком не назовут!
показать весь комментарий
18.08.2020 10:28 Ответить
Что бы поставить галку в бюлетене за зеленских хватит и трех классов образования церковно-приходсой школы
показать весь комментарий
18.08.2020 10:29 Ответить
Главное, чтобы телепродукт успешно потребляли. Тогда будут меньше пытаться думать мозгами.

Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны - Цензор.НЕТ 8088
показать весь комментарий
18.08.2020 10:48 Ответить
Корона-помешательство продолжается!!!
Все будут в красной зоне.
А выборы состоятся или нет?
показать весь комментарий
18.08.2020 10:30 Ответить
Это Ляшко и решит. Хотя зачем вам выборы? Стадо баранов в намордниках нуждается только в палачах.
показать весь комментарий
18.08.2020 10:32 Ответить
Бараны в мире только одни, чеченцы правы.
Так, що стули пельку москаляка.
показать весь комментарий
18.08.2020 10:48 Ответить
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
показать весь комментарий
18.08.2020 10:45 Ответить
У спам!
показать весь комментарий
18.08.2020 15:50 Ответить
 
 