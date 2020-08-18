Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако для оранжевой с ограничениями.
"Ограничивается посещение учебных заведений группами лиц более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования", - уточнил Виктор Ляшко.
В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.
Учебный год в 2020 году начнется во всех образовательных учреждениях Украины.
Однако школы и вузы могут закрывать, если эпидситуация в том или ином регионе будет ухудшаться.
Работу заведений будут останавливать в населенных пунктах и регионах красной карантинной зоны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все будут в красной зоне.
А выборы состоятся или нет?
Так, що стули пельку москаляка.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».