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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в медучреждениях первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в медучреждениях первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 августа Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что загруженность коек в больницах первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, в Одесской области - 88,5%, а на Виннитчине - 78,8%.

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, а также г. Киев.

Наибольшее количество новых случаев на 100 тыс. населения в Черновицкой области (191,7), Ивано-Франковской (140,5) и Ривненской (127,9).

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Загруженность коек в медучреждениях первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, - Минздрав 01

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Активисты во всем Мире и у нас тоже, ищут и не могут найти эти "переполненные " больницы. На камеру попадают только пустые помещения и танцующие тик-ток танцы медперсонал.
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18.08.2020 10:36 Ответить
а вставить колонку сколько коек всего большой большой секрет
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18.08.2020 10:57 Ответить
Не надо силой затягивать людей в больницы. Тогда не будет загруженность.
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18.08.2020 11:17 Ответить
 
 