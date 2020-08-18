Загруженность коек в медучреждениях первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 августа Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что загруженность коек в больницах первой волны на Ивано-Франковщине составляет 96,5%, в Одесской области - 88,5%, а на Виннитчине - 78,8%.

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, а также г. Киев.

Наибольшее количество новых случаев на 100 тыс. населения в Черновицкой области (191,7), Ивано-Франковской (140,5) и Ривненской (127,9).

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