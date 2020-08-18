За сутки в Киеве 88 новых случаев COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко
На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет, а также 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус побороли 3455 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17, в Голосеевском - 13, в Святошинском и Днепровском районах - по 11 случаев.
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