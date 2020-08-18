Мы без итогового подсчета видели, что больше 60% за Тихановскую. Но в итоге оказалось 20%, - член избирательной комиссии в Беларуси

Белорусский студент, который работал в избиркоме на президентских выборах, рассказал, как проводился подсчет голосов и сколько людей, по его мнению, поддержали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Об этом говорится в материале "Медузы", сообщает Цензор.НЕТ.

"В основной день выборов пришло в два раза больше человек, чем за время досрочного голосования. Было понятно, за кого голосует большинство: 70% людей приходили с белыми лентами (противники Лукашенко. - Ред.)... Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую", - рассказывает Антон (имя изменено по его просьбе).

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Дальше, по его словам, председатель и секретарь стали подводить итог.

"Я сначала стоял рядом, чтобы видеть подсчет, но меня попросили "не стоять над душой", и я отошел. Человеку, который подсчитывал голоса, я доверял максимально. Но все равно немного сомневался. Считали очень долго, минут 30–40. В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской - в районе 20%. Члены комиссии начали оглядываться, типа, "что это сейчас произошло?"", - описывает Антон процесс подсчета.

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Он добавляет, что перед тем, как подписать протокол, многие задумывались, но все равно делали это, включая его самого.

"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий... Конечно, у людей выработался страх, это больше самовнушение даже. Просто видно, как у нас в стране реагируют на свободу слова. Люди действительно боятся высказываться. Так было до последних событий", - говорит Антон.