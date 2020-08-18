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Новости Революция в Беларуси
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Мы без итогового подсчета видели, что больше 60% за Тихановскую. Но в итоге оказалось 20%, - член избирательной комиссии в Беларуси

Мы без итогового подсчета видели, что больше 60% за Тихановскую. Но в итоге оказалось 20%, - член избирательной комиссии в Беларуси

Белорусский студент, который работал в избиркоме на президентских выборах, рассказал, как проводился подсчет голосов и сколько людей, по его мнению, поддержали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Об этом говорится в материале "Медузы", сообщает Цензор.НЕТ.

"В основной день выборов пришло в два раза больше человек, чем за время досрочного голосования. Было понятно, за кого голосует большинство: 70% людей приходили с белыми лентами (противники Лукашенко. - Ред.)... Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую", - рассказывает Антон (имя изменено по его просьбе).

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Дальше, по его словам, председатель и секретарь стали подводить итог.

"Я сначала стоял рядом, чтобы видеть подсчет, но меня попросили "не стоять над душой", и я отошел. Человеку, который подсчитывал голоса, я доверял максимально. Но все равно немного сомневался. Считали очень долго, минут 30–40. В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской - в районе 20%. Члены комиссии начали оглядываться, типа, "что это сейчас произошло?"", - описывает Антон процесс подсчета.

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Он добавляет, что перед тем, как подписать протокол, многие задумывались, но все равно делали это, включая его самого.

"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий... Конечно, у людей выработался страх, это больше самовнушение даже. Просто видно, как у нас в стране реагируют на свободу слова. Люди действительно боятся высказываться. Так было до последних событий", - говорит Антон.

Беларусь (7937) выборы (24766)


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Топ комментарии
+27
Бл.плакали но продолжали кушать кактусы🤗
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18.08.2020 10:53 Ответить
+17
"Я всё понимал но подписал..." Так ты теперь не потерпевший, ты соучастник! 😁
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18.08.2020 10:59 Ответить
+7
Бацку згубила жадібність та жага до великих цифр . А міг же цілком спокійно провести вибори максимально вільно, прозоро й відкрито, нікого не закриваючи до тюрем, при максимальній кількості міжнородних спостерігачів - і отримати свої всіма визнані 51 відсоток. Захотілося йому тріумфальні 80 - отримує тепер політичну смерть, невизнання сфальшованих результатів і дуже туманні перспективи для свого життя.
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18.08.2020 10:57 Ответить
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"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий... Конечно, у людей выработался страх, это больше самовнушение даже. Просто видно, как у нас в стране реагируют на свободу слова. Люди действительно боятся высказываться. Так было до последних событий", - говорит Антон.Источник: https://censor.net/n3214382
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18.08.2020 10:52 Ответить
Твари дрожащие...
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18.08.2020 11:07 Ответить
Лукашенко правильно робить, з Тихановською Білорусь загине.
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18.08.2020 11:45 Ответить
Пусть Беларусы решают, можно подумать , что с лукашем она будет жить вечно...
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18.08.2020 12:52 Ответить
Зараз жахлива економічна криза, тому це найгірший час змінювати диктатуру на демократію! За оцінками аналітиків світових фінансових організацій нинішня криза найбільша з часів Великої дипресії 1930-х років. Зараз розпочинати будувати нову державу це самовбивство!
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18.08.2020 14:34 Ответить
Утти - путти!!! Жахлива криза, в КНДР она уже 70 лет...
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18.08.2020 15:20 Ответить
Порівнювати Білорусь з КНДР неправильно, бо Білорусь за рівнем життя випереджає всі пострадянські республіки. Білорусь надає громадянам такий величезний рівень соціального захисту якого немає навіть в ЄС!
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19.08.2020 10:58 Ответить
Тролику, себто як загине? Конкретику можна?
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18.08.2020 13:54 Ответить
Лукашенко піде з посади, нова влада буде слабка та корумпована, все майно/зерно/підприємства вкрадуть російські та українські кримінальні олігархи, грошей і ресурсів не буде, припиняться виплати зарплат та пенсій, почнеться голод! Ну десь так.
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18.08.2020 14:36 Ответить
I що, всi бiлоруси помруть?
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19.08.2020 08:17 Ответить
Значна частина білорусів виїде в ЄС та росію на заробітки і лишиться там назавжди, а в Білорусі лишаться переважно пенсіонери та безробітні, які не зможуть знайти роботу в росії та ЄС. Власне все це сьогодні відбувається в Україні, замість 52 млн. лишилось десь 42 млн, всі найкращі працівники виїхали!
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19.08.2020 10:56 Ответить
Але ж Україна iснує, ще не вмерла?
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19.08.2020 12:57 Ответить
Бл.плакали но продолжали кушать кактусы🤗
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18.08.2020 10:53 Ответить
сотрудник КГБ по кличке "студент"
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18.08.2020 12:22 Ответить
Белороссийский бульбаш будет плакать и есть кактус.
А беларус не будет.
Это главная разница между ними
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18.08.2020 15:20 Ответить
Бацку згубила жадібність та жага до великих цифр . А міг же цілком спокійно провести вибори максимально вільно, прозоро й відкрито, нікого не закриваючи до тюрем, при максимальній кількості міжнородних спостерігачів - і отримати свої всіма визнані 51 відсоток. Захотілося йому тріумфальні 80 - отримує тепер політичну смерть, невизнання сфальшованих результатів і дуже туманні перспективи для свого життя.
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18.08.2020 10:57 Ответить
Не мін він 51%.
Пахан не може намалювати менше, ніж на попередніх виборах.
Бо тоді він зачмириться перед своїми нижчими подільниками.
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18.08.2020 11:59 Ответить
"Я всё понимал но подписал..." Так ты теперь не потерпевший, ты соучастник! 😁
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18.08.2020 10:59 Ответить
Потерпевший он по жизни, а соучастник по преступлению )))
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18.08.2020 11:02 Ответить
Долбо*об он по жизни а не потерпевший
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18.08.2020 15:21 Ответить
60% це більше схоже на правду.
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18.08.2020 11:00 Ответить
Иметь минимум трех человек в каждой комиссии, не зафиксировать ни одного нарушения, подписать протоколы, а потом киздеть?
Вы меня просците, но идите в задницу!
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18.08.2020 11:03 Ответить
Трус трусом погоняет
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18.08.2020 11:04 Ответить
Українці за радянську владу голосували 99.8 %.
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18.08.2020 11:15 Ответить
Так пиши все,що голосувавші Українці бувші громадяни сересеру на 98,8% та рік вкажи.Де зараз в Україні сав'єти з комуняками?Відповідь,ні де,не має їх.Пєтя губатий вошдь червоних і той до буржуїв втік.
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18.08.2020 11:55 Ответить
В Білорусі зараз сав'єти з комуняками.
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18.08.2020 12:02 Ответить
В них так,но не в нас.
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18.08.2020 12:17 Ответить
Тому я пишу що білоруси не гірші за українців. В них зараз так як було в нас колись.
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18.08.2020 12:35 Ответить
Ми це пережили,їм рано чи пізно це теж потрібно пережити.
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18.08.2020 13:56 Ответить
Бацьку треба повісити , і не стільки за фальсифікацію , як за жорстокість до народу . Саме це стало причиною повстання і в Україні . Жорстокість влади по відношенню до народу , повинна каратись жорстокістю по відношенню -ДО влади . . Має бути - паритет .
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18.08.2020 11:18 Ответить
этот член, которым туда и сюда, брешет... что тихоновская сделала для Беларуси? ровным счетом ничего... а дальше пустит страну под откос...
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18.08.2020 11:20 Ответить
Ни программы, ни вменяемых решений.
Верить в ее победу могут только дебилы.
Да, бацька ретроград и засиделся.
Но посадить на его место абсолютно невменяемых людей, которые поедут все на металлолом и выгонят людей на улицу?
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18.08.2020 11:26 Ответить
Порежут
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18.08.2020 11:27 Ответить
Лукашенко не простит беларусов.Путин не простит Украинцев. Делайте выводы что делать дальше...
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18.08.2020 11:28 Ответить
Может это цинично , но белорусы заслуживают этого , они ,по определению, терпилы. Напоминают стадо баранов , которых ведут на убой. Они ,хоть и против Луки , но , в принципе, боготворят Пуйла. А к украинцам относятся с опаской , предпочитая общество кацапов.
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18.08.2020 11:36 Ответить
Комплекс младшего брата был у них в менталитете со времен совка. Потому к кацапам и тянутся как к старшему брату типа.
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18.08.2020 11:52 Ответить
Стоп, а как ты пишешь с российского IP?
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18.08.2020 12:07 Ответить
Цирк уродов 2.0
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18.08.2020 11:38 Ответить
на такие выборы надо ходить со скрытой камерой))
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18.08.2020 11:44 Ответить
Хутин Пуй - величайшее Ху..ло в мире, а Лука Кровавый - его главгандон. И всех хочет загандонить.
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18.08.2020 11:44 Ответить
Засуджуючи цю людину, треба згадати, що ми були такі самі ще 35 років тому.
І на збори-демонстрації ходили, і "слава кпсс!" кричали, і "поддєржівалі і одобрялі" вторгнення в Афган.
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18.08.2020 12:03 Ответить
что было то прошло и бурьяном поросло )))) кто старое помянет, тому глаз вон))))
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18.08.2020 12:07 Ответить
Лука с ху*лом соревнуются на предмет кто в википедии и новейшей истории будет дольше всего просидевшим на троне. И второе - у кого процентная поддержка избирателей выше. Это как боксёры перед боем хвалятся своими данными - я крутой, смотрите какой я злой! - Нет, я круче, злее и агрессивней!
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18.08.2020 12:09 Ответить
все эти качества из мира животных!
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18.08.2020 12:10 Ответить
В рашке у Путина просто нет конкурентов. Они скорее украдут и выберут Обаму чем Гозмана, Зильбертруда, Шендеровича или нациков Навального или Жирика. Самый ближайший конкурент это Собчак, потому что много ипанутых на голову, 1% точно наберется. Абсолютно дебильная оппозиция. Зеленский просто Махатма Ганди на их фоне.
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18.08.2020 12:53 Ответить
Вполне может быть правдой. Белорусы наверно верят что она тоже ватница, но уже типа не диктатор и без усов.
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18.08.2020 12:47 Ответить
Як людина, яка технічно забезпечувала п'ять виборів різних рівнів можу сказати що, і у нас приблизно так проходять вибори. Навіть опозиційним партіям все до задниці. Коли говориш: Зверніть увагу на ту чи іншу "особливість" (наприклад: однакові помилки в протоколах з різних дільниць) практично ніхто не бере це до відома. Всі мовчки підписують. Нас відрізняє тільки те що, сотні "гетьманів" не можуть узгодити розподіл короваю після виборів.
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18.08.2020 12:48 Ответить
Какое то блеяние тупой овцы.
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18.08.2020 16:14 Ответить
 
 