Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко
Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил главный санитарний врач страны Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.
"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - уточнил Виктор Ляшко.
В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.
Как сообщалось, несмотря сложную эпидситуацию, учебный год-2020 должен начаться во всех заведениях Украины 1 сентября.
Однако некоторые заведения могут закрывать.
Это касается детских садов, школ и вузов, расположенных в населенных пунктах и регионах, попавших в красную карантинную зону.
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... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...
на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
До речі, а щитки за чий рахунок?
В противогазе смешнее.
Выгоняйте этих кретинов как можно быстрее. Они ещё хуже Януковича.
Можешь своим хозяевам Ротшильдам писать письма оттуда.
Потому что только те кто реально правят могут устанавливать границы и приказывать людям: что делать, чего не делать.
Выгоняйте этих ублюдков как можно быстрее, если не хотите потерять Украину вообще.
розганяти хвилю -заражайся Україно і здихай !!
1. За чий рахунок засоби захисту і дезінфекції? Лікарів формально забезпечує держава, реально це благодійники. А вчителям? Чи їм не потрібно?
2. Як здійснюватиметься оплата при поділі класу і навчанні у дві зміни?
3. За чий рахунок лікування?
4. В разі інвалідності чи смерті вчителя, які соціальні гарантії сім`ї?
5. Страхування вчителів?
Чи для зебілів то занадто складні запитання? Хоча, про що я, вони кажуть, що вчителів у нас і так забагато. Вибачте, забув...
тестировалась, очень дорого обходится и материально и морально.
Те кто рассказывают про то что вирус "не настоящий" либо преступники и должны за это отвечать, либо дурачки обычные, с которых спрос не велик, но заражать они нас будут.
Минобоазования не смотря на пандемию не приняло мер для школ, нет нормальной базы для обучения дома. Они хотят одеть на усиьеля щиток и все
В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.Источник: https://censor.net/n3214384.
Виходить .що вірус чатує тільки на вході в школу .а дальше в класах абсолютно безпечно. Дебілоїди!!!
тому даний засіб у школах - -"напускання диму"