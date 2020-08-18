Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко

Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил главный санитарний врач страны Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - уточнил Виктор Ляшко.

В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны

Как сообщалось, несмотря сложную эпидситуацию, учебный год-2020 должен начаться во всех заведениях Украины 1 сентября.

Однако некоторые заведения могут закрывать.

Это касается детских садов, школ и вузов, расположенных в населенных пунктах и регионах, попавших в красную карантинную зону.