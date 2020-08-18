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Новости Коронавирус и карантин
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Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко

Во время нового учебного года в школах

Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил главный санитарний врач страны Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - уточнил Виктор Ляшко.

В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко уточнил требования к работе школ и детсадов в зависимости от карантинной зоны

Как сообщалось, несмотря сложную эпидситуацию, учебный год-2020 должен начаться во всех заведениях Украины 1 сентября.

Однако некоторые заведения могут закрывать.

Это касается детских садов, школ и вузов, расположенных в населенных пунктах и регионах, попавших в красную карантинную зону.

карантин (16729) школа (3024) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Чергова зебільна маячня...
До речі, а щитки за чий рахунок?
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18.08.2020 10:56 Ответить
+7
противогаз оденьте на училку
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18.08.2020 10:54 Ответить
+7
нафик? там всё абсурдно и по-зебильному:
... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...

на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
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18.08.2020 11:00 Ответить
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противогаз оденьте на училку
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18.08.2020 10:54 Ответить
Сталевий шолом і хімзахистний комбез !!))
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18.08.2020 10:58 Ответить
нафик? там всё абсурдно и по-зебильному:
... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...

на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
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18.08.2020 11:00 Ответить
Такое впечатление, шо зелень испытывает выносливость ушей: сколько лапши поместится на оттопыренных от масок ушах?
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18.08.2020 11:14 Ответить
Локшина це улюблений продукт у 73% -вого лохтората !!!)))
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18.08.2020 11:16 Ответить
Його їсти треба, а не скирдувати на частинах тіла.
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18.08.2020 11:19 Ответить
Запас карман не тягне !!))
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18.08.2020 11:23 Ответить
полный абсурд, слабоумие даже сказал бы
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18.08.2020 11:45 Ответить
Минздрав, вы в школах бывали? Какие еще средства защиты?
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2369
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18.08.2020 10:56 Ответить
Чергова зебільна маячня...
До речі, а щитки за чий рахунок?
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18.08.2020 10:56 Ответить
фонд класса, фонд школы, фонд фонда...
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18.08.2020 11:00 Ответить
Дают просто дополнительно и стабильно заработать производителям щитков, масок и дезхимии, а также получить откат тем чиновникам, кто это впаривает.
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18.08.2020 15:09 Ответить
З зарплатнею в $4000 можна купити щиток. Ще й залишиться на чорну ікру.
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18.08.2020 11:07 Ответить
родители учеников купят, как обычно
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18.08.2020 11:44 Ответить
Ну а коли вчитель захворіє, то лікування за чий рахунок? Зі слів тих, кому вже "пощастило", мінімальний курс лікування більше 20 тисяч грн. Чи то також з тих 4000$&
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18.08.2020 11:49 Ответить
Совсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих, ни своих не щадит (с)
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18.08.2020 10:57 Ответить
Так может пусть прямо с кабинета учительской в онлайне и дети будут под камерами наблюдения в классе
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18.08.2020 10:59 Ответить
А чего не в костюме химзащиты? Идиотизм.
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18.08.2020 11:02 Ответить
Идиоты способны только на идиотские решения.
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18.08.2020 15:10 Ответить
Каждому школьнику по прозрачной кабинке
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18.08.2020 11:08 Ответить
Зачем изобретать велосипед? Есть Сталинский надежный метод!
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6723
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18.08.2020 11:08 Ответить
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко

В противогазе смешнее.
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18.08.2020 11:08 Ответить
Житуха как в кине...
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18.08.2020 11:13 Ответить
Это не кино. Это "новый мировой порядок".

Выгоняйте этих кретинов как можно быстрее. Они ещё хуже Януковича.
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18.08.2020 11:18 Ответить
ВОЗовская скотина. Тебя посадят в камеру на цепь, и будут кормить из собачьей миски.
Можешь своим хозяевам Ротшильдам писать письма оттуда.
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18.08.2020 11:16 Ответить
Если по сути маски вредны скоро должен выйти запрет 30 стран обратились официально за разьяснениями в ВОЗ . Вот и готовят им замену. Как же без клейма в стойло не поставишь разбегутся.
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18.08.2020 11:27 Ответить
К кому они обратились ? К эфиопской обезьяне ? Так её зарплату Дональд Фредович давно отключил.
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18.08.2020 11:28 Ответить
Так там остались основные доноры - фармконцерны и дядюшка бил.
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18.08.2020 15:14 Ответить
Oн бессмертный что ли ?
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18.08.2020 15:27 Ответить
Даже если будет смертным, мелинда на подстраховке. Да и фармбизнес дополнительно плечо подставит.
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18.08.2020 16:28 Ответить
Да что мешает проводить уроки онлайн?! Нафига этот цирк, вы себе представляете концентрацию "бацилл" в забитом душном классе, где на 25 кв.м приходится 30-35 детей? Организуйте нормальное онлайн обучение. Почему нельзя преподавать дистанционно по типу обычного урока с вопросами, ответами, классной доской и переменами. Проблема не в самоорганизации детей, а в неумении работать в таком формате.
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18.08.2020 11:30 Ответить
у нас не умеют преподавать онлайн и контролировать усвоение материала, учебный процесс будет сорван так
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18.08.2020 12:17 Ответить
Учителя этот процесс весной и сорвали, то что преподавалось, мало имеет отношения к обучению. Потому что это был не диалог учителя с учениками, а монолог с домашним заданием без объяснений, а если все грамотно построить по принципу обычного урока, я лично - только за.
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18.08.2020 15:24 Ответить
Скажіть це батькам - які працюють... якщо розумні - розписувати не буду...
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18.08.2020 12:22 Ответить
В нас саме батько й працює, точніше воює, а я знайшла для себе вихід й працюю вдома. У нас півкраїни по вулицях вдень ходять, це так працюють? Хто хоче - шукає можливості.
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18.08.2020 15:20 Ответить
Ви прибираєте водите тролейбус. Я думаю що безробітня.Запитайте у тих шо працюють реально
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18.08.2020 20:12 Ответить
Я працюю онлайн, і такої роботи багато, а це все одговірки. Якщо, не дай Бог, дитина захворіє, то подумайте, чи буде до тої роботи й до тих грошей.
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19.08.2020 10:02 Ответить
Всьо! Закінчилось нормальне життя для школярів.
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18.08.2020 11:37 Ответить
Будет продолжаться их социальная деградация.
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18.08.2020 15:15 Ответить
Короче в новом учебном году все учителя будут под колпаком у Ляшка. Вот и вся реформа, а дети пускай заражаются.
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18.08.2020 11:41 Ответить
Президент Украины - Степанов; вице-король - Ляшко.

Потому что только те кто реально правят могут устанавливать границы и приказывать людям: что делать, чего не делать.

Выгоняйте этих ублюдков как можно быстрее, если не хотите потерять Украину вообще.
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18.08.2020 11:47 Ответить
ольгінські УБЛЮДКИ продовжують ((((....
розганяти хвилю -заражайся Україно і здихай !!
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18.08.2020 14:41 Ответить
Это тебе в бреду приснилось?
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18.08.2020 15:17 Ответить
На шторы, на обои, на щитки, на санитайзеры...
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18.08.2020 11:42 Ответить
Логика странная так по анологии пасчиник пришел на пасеку в маске а как улик открыл то маску снял. Нормальные люди так себя не ведут. Тут или ляшко ненормальный или он нас хочет сделать ненормальными. Другого смысла нет в его распряжениях.
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18.08.2020 11:42 Ответить
Якось дуже підозріло китайози вийшли сухими з води, а повсюди така срака
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18.08.2020 11:44 Ответить
данные походу Пекин занизил сильно.
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18.08.2020 14:52 Ответить
Есть доказательства?
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18.08.2020 15:18 Ответить
Ну в самом деле по всему миру фигня а у них ..
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18.08.2020 17:43 Ответить
Я знову про гроші. Навіть не здоров`я, а лише про гроші.

1. За чий рахунок засоби захисту і дезінфекції? Лікарів формально забезпечує держава, реально це благодійники. А вчителям? Чи їм не потрібно?

2. Як здійснюватиметься оплата при поділі класу і навчанні у дві зміни?
3. За чий рахунок лікування?
4. В разі інвалідності чи смерті вчителя, які соціальні гарантії сім`ї?
5. Страхування вчителів?
Чи для зебілів то занадто складні запитання? Хоча, про що я, вони кажуть, що вчителів у нас і так забагато. Вибачте, забув...
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18.08.2020 11:56 Ответить
пункт 3, 4, 5 - можна віднести і до учнів....
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18.08.2020 12:25 Ответить
Учня батьки на власний розсуд можуть в школу і не пустити, а от вчитель?
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18.08.2020 12:32 Ответить
Решила, что с первого сентяюря дочка не пойдет в школу! По указу минобразования родители могут не отдавать ребенка в школу, если видят реальную угрозу. Я вижу, на работе женщина чуть не умерла от короновируса. Я сама два раза
тестировалась, очень дорого обходится и материально и морально.
Те кто рассказывают про то что вирус "не настоящий" либо преступники и должны за это отвечать, либо дурачки обычные, с которых спрос не велик, но заражать они нас будут.
Минобоазования не смотря на пандемию не приняло мер для школ, нет нормальной базы для обучения дома. Они хотят одеть на усиьеля щиток и все
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18.08.2020 12:03 Ответить
Конечно, для успокоения дремучих коронафобов, нужно учителей одеть в противочумный скафандр.
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18.08.2020 15:21 Ответить
вся суть коронавірусного театру абсурду в цій цитаті санітара
В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.Источник: https://censor.net/n3214384.

Виходить .що вірус чатує тільки на вході в школу .а дальше в класах абсолютно безпечно. Дебілоїди!!!
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18.08.2020 12:19 Ответить
Если нет чихающих и кашляющих больных, везде безопасно.
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18.08.2020 15:23 Ответить
Захисний щиток ефективний лише у комплекті.. з маскою і захисним костюмом....
тому даний засіб у школах - -"напускання диму"
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18.08.2020 14:39 Ответить
Опять цирк на дроті, хіба не можна зробити як в минулому році?
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19.08.2020 10:03 Ответить
 
 