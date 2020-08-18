Польша будет одним из главных партнеров Украины по противодействию гибридным угрозам, - Стефанишина

Варшава будет одним из основных партнеров Киева по обобщению опыта и разработке инструментов стабильности для противодействия гибридным угрозам, осуществляемом в рамках Программы расширенных возможностей НАТО.

Об этом в интервью Укринформу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, действительно уникальная роль Украины как участника Программы расширенных возможностей должна заключаться в том, чтобы органично структурировать опыт Украины в борьбе с гибридными угрозами. Это касается информационных атак, кибербезопасности, защиты и обмена данными, противодействия вражеским информационным кампаниям, пропаганде и тому подобное.

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"Во взаимодействии с СНБО Украины мы хотим построить институты, которые будут обобщать этот опыт и, соответственно, разрабатывать инструменты стабильности этих гибридных угроз. Думаю, что Польша будет одним из наших главных союзников по накоплению этого опыта и его реализации в рамках Программы расширенных возможностей", - заявила Стефанишина.

Она отметила, что обсудила вопросы борьбы с гибридными угрозами с председателем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом.

Поддержка европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничество в сфере безопасности и восстановление исторической памяти являются одним из важнейших вопросов двусторонних украинско-польских отношений, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Я бы отметила три приоритетных направления. Во-первых, взаимодействие по интеграции Украины в ЕС и НАТО. Здесь есть непосредственная заинтересованность польской стороны, ведь евроинтеграция - это прежде всего экономические возможности и торговля. Во-вторых, сотрудничество в сфере безопасности в Черном море ... Здесь наше евроатлантическое направление приобретает все больший вес, учитывая наращивание военного присутствия РФ, расширение незаконного контроля за отдельными территориями Азовского и Черного морей", - заявила Стефанишина.

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Третьим приоритетом вице-премьер-министр назвала "восстановление исторической справедливости и правды о роли Украины в истории Европы ..", в частности событий 100-летней давности возле Варшавы.