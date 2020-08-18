В Могилеве на митинг за Лукашенко сгоняют рабочих, за отказ грозят увольнением
В Могилеве сегодня местные чиновники организовывают митинг в поддержку захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Есть свидетельства того, что на данный митинг людей заставляют идти
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
Так, в соцсетях распространяется афиша с датой и местом проведения митинга и подписью "Не дадим развалить страну". На ней же - подписи с хештегами "За Беларусь", "Любимую не отдадим", "За бацьку". Похожая афиша - для такого же митинга в Гомеле, который также пройдет сегодня.
В редакцию издания работники могилевских предприятий сообщают о том, что их обязывают явиться на митинг - мол, появилась разнарядка, сколько человек должно быть от каждой из организации. Например, есть такие сообщения от работников "Бабушкиной крынки", "Могилевтрансмаша", Могилевского райисполкома. Обратившиеся говорят, что им грозят увольнением за отказ в участии в митинге.
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І про черги за колбасой 2:20 - «Очєрєдь больше нє занімать !»
Про закриті «на обєд з 12-15» годин магазини з «пломбіром», про поголовну «армію» в 18 років, про податки на заробітну плату у 90% (найбільші в Світі !), на які будувалось «бєсплатноє жильє»...
По кількості зеків СРСР займав ПЕРШЕ місце у Світі.
Тому й градація соціуму повторювала зонівську:
- пахан: Генсек
- вори : кумпартія,
- шістки: профбоси,
- мужики: робочі,
-опущені: стукачі кдб.
У начальства много где по традиции свои субботники - эксклюзивные. Для них это означает в приятной компании себе подобных растрясти нагулянный жирок на свежем воздухе под коньячок на "благоустройстве" какой-нибудь фешенебельной ведомственной турбазы.
Для картинки, например, вот так. Где-то в кремлевском мавзолее ворочается с боку на бок мумифицированный Ленин:
https://videos.cnscdn.com/video/3/180820_sol.mp4»
Щоправда, із регіонів. Бо київські не йшли.
А ті барани, пам'ятаю, йшли через Маріїнський до ВРУ із кислими рилами.
В колонах по три на чолі кожного групи комендант зі списком.
Гопота сиділа в Маріїнці безвилазно, а бюджетників періодично підвозили у вихідні дні.
І не тільки бюджетників. Для масовки в областях набирали кого попало.
При потраплянні в табір антимайдану за баранами зачиняли проходи. Кільце було подвійним - мусора (не дуже сувора охорона) і ригівська охорона (пройти майже неможливо, тільки за проригівськими ксивами і погодженням з внутрішньою безпекою антимайдану).
Внутрі табору для баранів постійні переклички. Наприкінця дня розрахунок і в автобуси додому.
Додаткові загони Росґвардії, що перекидають з Россії в Білорусь?
никто, кроме белорусского народа - не сможет свалить режим и вызволить заложников из мусорского гестапо..
следующий на очереди пукин и его режим, который уже шатается..