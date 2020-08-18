В Могилеве на митинг за Лукашенко сгоняют рабочих, за отказ грозят увольнением

В Могилеве сегодня местные чиновники организовывают митинг в поддержку захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Есть свидетельства того, что на данный митинг людей заставляют идти

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Так, в соцсетях распространяется афиша с датой и местом проведения митинга и подписью "Не дадим развалить страну". На ней же - подписи с хештегами "За Беларусь", "Любимую не отдадим", "За бацьку". Похожая афиша - для такого же митинга в Гомеле, который также пройдет сегодня.

В редакцию издания работники могилевских предприятий сообщают о том, что их обязывают явиться на митинг - мол, появилась разнарядка, сколько человек должно быть от каждой из организации. Например, есть такие сообщения от работников "Бабушкиной крынки", "Могилевтрансмаша", Могилевского райисполкома. Обратившиеся говорят, что им грозят увольнением за отказ в участии в митинге.

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