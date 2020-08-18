Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ
Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020.
Согласно документу, Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.
Позже президент Зеленский заявил, что в Трехсторонней контактной группе все же будет работать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
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Кравчуковское "Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир" - обсуждено уже вчера, повторять нет смысла
https://censor.net.ua/news/3214141/vnimatelno_slushayu_putina_lavrova_kozaka_gryzlova_chuvstvuyu_chto_oni_hotyat_chtoby_na_donbasse_byl/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_74444177
Витольд Фокин,
первый премьер Украины более всего озабочен тем, чтобы Россия не потеряла Крым и ищет оправдания агрессору:
"В 2014 году мы могли бы продать России Крым
Если бы Россия не захватила на то время Крым, вполне возможно, она потеряла бы его навечно, потому что пришли бы сюда американцы, а Россию можно понять - там у нее флот»"
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/oni-ne-unimayutsya
секретаря ЦК КПУ т-ща Виталия Луценко: бааальшой был интернационалист и верный ленинец.
тоді варто укріпити цю команду парочкою немовлят-повзунків - хай тоді попробують нас образити!....
це навіть жорсткіше, ніж 95-й квартал
кравчучка и фок.
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
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IgorGirkin
@GirkinGirkin
·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1295794410781892608 1 ч
попинайте лелика и болика, ордо 40 мин назад свою версию минских посиделок выложила в эфир
Слова Леонида Кравчука о стремлении России к миру на Донбассе - иллюзия, опасная для всей Украины.
Кремль использует манипуляции для достижения собственных целей.
народный депутат Ахтем Чийгоз , что подобные манипуляции о возможности достижения договоренностей по Донбассу используются Кремлем для того, чтобы снова сделать Украину российской колонией.
"Россия настолько устала, что сейчас она активно работает над другой территорией - Беларусью. Поэтому то, что говорит Кравчук, это его иллюзия. России мир на Донбассе не нужен. России нужна вся Украина. Война у нас началась с Россией, Россия на нас напала, потому что мы заявили о своих стратегических направлениях - Евроатлантических и все, кто пытается манипулировать тем, что можно достигнуть каких-то договоренностей с Россией по Донбассу - это тупик, который опять-таки использует Россия, чтобы и политически, и фактически в конечном счете снова вернуть Украину как свою колонию"
---https://www.dialog.ua/ukraine/213500_1597778170
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.