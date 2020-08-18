Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020.

Согласно документу, Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.

Позже президент Зеленский заявил, что в Трехсторонней контактной группе все же будет работать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

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