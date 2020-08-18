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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемиологическая ситуация в Киеве может ухудшиться в начале сентября в связи с сезонным подъемом заболеваемости, - Рубан

Эпидемиологическая ситуация в Киеве может ухудшиться в начале сентября в связи с сезонным подъемом заболеваемости, - Рубан

Сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться. Будет рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с COVID-19 улучшаться не будет.

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"В конце августа - начале сентября - подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет подъем заболеваемости, связанной с этим в организованных коллективах", - сказал Рубан.

Рубан объяснил, что подъем заболеваемости также произойдет и в связи с сезонными инфекциями.

"Следующий просмотр (кода опасности. - Ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киев - сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях", - добавил он.

Он отметил, что сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

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"Этого можно достичь благодаря своевременному эпидемиологическому расследованию, своевременной изоляции и проведению массового тестирования", - сказал Рубан.

Автор: 

болезнь (591) карантин (16729) Киев (25796) эпидемия (789) Госпродпотребслужба (259) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
все ви брешите нам суки.....!
Це світова змова щоб заробити купу грошей та витягнути їх з бюджету...
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18.08.2020 11:32 Ответить
+2
Раз выборы в Киеве мы проигрываем вчистую, выборы нужно сорвать. Классная логика у зеленой пошести.
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18.08.2020 11:32 Ответить
+2
Но она не улучшится, а карантин наоборот ужесточится, в связи с обострившимся политическим кризисом. вiслюка тупо захотят уже бить...
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18.08.2020 11:33 Ответить
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все ви брешите нам суки.....!
Це світова змова щоб заробити купу грошей та витягнути їх з бюджету...
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18.08.2020 11:32 Ответить
Лікуй голову.
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18.08.2020 11:50 Ответить
Раз выборы в Киеве мы проигрываем вчистую, выборы нужно сорвать. Классная логика у зеленой пошести.
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18.08.2020 11:32 Ответить
Но она не улучшится, а карантин наоборот ужесточится, в связи с обострившимся политическим кризисом. вiслюка тупо захотят уже бить...
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18.08.2020 11:33 Ответить
пнх
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18.08.2020 11:34 Ответить
Мозго22ы.
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18.08.2020 11:35 Ответить
В Киеве общественный транспорт не остановят, рестораны не закроют, сколько бы ни было людей с коронавирусом. Зеленский боится людей.
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18.08.2020 11:44 Ответить
нажаль, так.
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18.08.2020 11:51 Ответить
На счастье, общественную жизнь остановить нельзя.
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18.08.2020 15:26 Ответить
А де фахові розслідування хто створив коронавірус, чому мовчить ВООЗ, ООН. Це штучна біологічна зброя створена міжнародними фармакологічними корпораціями такими як СЕРІ, NIH та інші, і їх інвесторами для отримання надприбутків і знищення слабких економік і населення. Тобто, явний геноцид, світова біологічна війна, а всі уряди чомусь заткнулись. Дивна позиція.
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18.08.2020 12:24 Ответить
ВОЗ и ООН находятся на содержании и подтанцовке у тех, кого Вы перечислили во втором предложении.
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18.08.2020 15:29 Ответить
 
 