Эпидемиологическая ситуация в Киеве может ухудшиться в начале сентября в связи с сезонным подъемом заболеваемости, - Рубан

Сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться. Будет рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с COVID-19 улучшаться не будет.

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"В конце августа - начале сентября - подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет подъем заболеваемости, связанной с этим в организованных коллективах", - сказал Рубан.

Рубан объяснил, что подъем заболеваемости также произойдет и в связи с сезонными инфекциями.

"Следующий просмотр (кода опасности. - Ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киев - сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях", - добавил он.

Он отметил, что сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

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"Этого можно достичь благодаря своевременному эпидемиологическому расследованию, своевременной изоляции и проведению массового тестирования", - сказал Рубан.