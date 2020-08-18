Будем договариваться с соседними странами о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Евросоюз, - премьер Литвы Сквернялис
Если не удастся договориться о санкциях для представителей властей Беларуси в масштабе всего Евросоюза, придется договариваться о санкциях с соседними странами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов ... до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - отметил глава правительства Литвы.
"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно собирать союзников ближайших, наших соседних государств", - добавил Сквернялис.
По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.
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Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
А Лукашенко наполную раскрылся, попер против Украины и делает ее виноватый, а наш президент (или уже не президент?) молчит, а молчание знак согласия, согласие с жестокостью и насилием на выборах в Беларуси!
Т.к в этих странах слабо развиты профсоюзы, а права рабочих даже на 50% не сравняться с немецкими, то из людей выжимают все соки.
Если так посмотреть, то почти весь экспорт поляков это немецкий бизнес который там осел за последние 10-15 лет. Свои у них только овощи и фрукты.
https://www.youtube.com/watch?v=IO1xGN_ItaU
Если хто скажет - о, так унас аот там крупный друг: подумайте. С таким другом врагов уже не надо. Пример Украины - под боком.
Друзей выбирают с умом! Если есть, тот ум...