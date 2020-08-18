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Новости Революция в Беларуси
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Будем договариваться с соседними странами о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Евросоюз, - премьер Литвы Сквернялис

Будем договариваться с соседними странами о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Евросоюз, - премьер Литвы Сквернялис

Если не удастся договориться о санкциях для представителей властей Беларуси в масштабе всего Евросоюза, придется договариваться о санкциях с соседними странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов ... до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - отметил глава правительства Литвы.

"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно собирать союзников ближайших, наших соседних государств", - добавил Сквернялис.

По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

Также читайте: Санкции ЕС должны быть ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику Беларуси, - президент Литвы Науседа

Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2522) санкции (11598) Евросоюз (17351) Сквернялис Саулюс (12)


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Топ комментарии
+4
для Вавы это значит, что придется принимать решение, а это не видосики писать для лжетеррористов
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18.08.2020 11:47 Ответить
+4
А разве при Кравчуке у нас не так было? У них только формируется национальное самосознание.
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18.08.2020 12:14 Ответить
+3
Какими соседними?
Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
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18.08.2020 11:53 Ответить
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для Вавы это значит, что придется принимать решение, а это не видосики писать для лжетеррористов
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18.08.2020 11:47 Ответить
Україна має виступити рішуче проти санкцій проти Білорусі. Санкції мають вводитись проти терористичної росії, яка і організувала і створила цю політичну кризу в Білорусі.
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18.08.2020 11:51 Ответить
Санкції проти тих людей в Білорусі які виконують вказівки росії. В тому числі проти Лукашенка. Він запросив російські війська в Білорусь.
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18.08.2020 12:40 Ответить
еще не запросив.
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18.08.2020 13:39 Ответить
Это Раша платила Луке чтоб он фальсифицировал выборы? Раша подговаривала милиционеров бить людей?
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18.08.2020 13:39 Ответить
Сквернялис, пожалуйса, не вводи!
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18.08.2020 11:50 Ответить
Neploxoj on jest premjer.Xoroso sovlodel situacijej pri koranoviruse v strane.VVP strani pocti ****** i 1 eto pervoje mesto v ES stranax za pol goda
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18.08.2020 11:56 Ответить
Какими соседними?
Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
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18.08.2020 11:53 Ответить
А что было бы если бы в 2014 весь мир так же насрал на Украину и дал Януковощу расстрелять Майдан и ввести в Киев росийские войска, как сейчас делает на Беларусь? Гниды вы все последние. Если не поможем беларускому народу тогда х***й с вами всеми и етот мир человечества не стоит существования.
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18.08.2020 12:10 Ответить
путинская пропаганда.
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18.08.2020 12:42 Ответить
I tak i tak jest
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18.08.2020 11:57 Ответить
Что-то от Зеленского тихо. Наверное к ху...лу хочет заглянуть в глаза.
А Лукашенко наполную раскрылся, попер против Украины и делает ее виноватый, а наш президент (или уже не президент?) молчит, а молчание знак согласия, согласие с жестокостью и насилием на выборах в Беларуси!
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18.08.2020 11:55 Ответить
Потому что Лука выполняет военные заказы Украины по нашей военной технике для фронта. Больше никто в СНГ не делает.
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18.08.2020 12:15 Ответить
А свои заводы закрываются. Я сомневаюся, что наш оборонный комплекс остановится без Беларуси.
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18.08.2020 12:21 Ответить
Потому что картавые олигархи не умеют и не хотят работать, а только хотят грабить. Потому и закрываются.
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18.08.2020 13:08 Ответить
Лукашенко отправил на россию террористов, которые убивали людей в Украине.
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18.08.2020 12:44 Ответить
Так надо было поздравить его с победой на выборах. Тогда и террористы уже бы сидели в нашей тюрьме. Если вам воткнут нож в спину, вы этому человеку спасибо скажете и доброе дело сделаете?
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18.08.2020 13:09 Ответить
Террористов задержали в Беларуси ещё до выборов.
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18.08.2020 13:11 Ответить
Это говорит о том что в ЕС вы просто статисты.
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18.08.2020 11:55 Ответить
Eto namiok dlia drugix ES stran sto veli sankciji.Tak i budet
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18.08.2020 11:59 Ответить
Polsa odin iz glavnix partniorov po torgovli s .Germaniji.5 raz bolse u nix torgovlia cem raske s Germanijej.Kakoj togda on statist?
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18.08.2020 12:10 Ответить
Польша это второй Китай для Германии. Многие немецкие фирмы переехали в Польшу или Чехию. Понятное дело чтобы богатеть ещё больше и использовать "рабский труд"
Т.к в этих странах слабо развиты профсоюзы, а права рабочих даже на 50% не сравняться с немецкими, то из людей выжимают все соки.
Если так посмотреть, то почти весь экспорт поляков это немецкий бизнес который там осел за последние 10-15 лет. Свои у них только овощи и фрукты.
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18.08.2020 12:35 Ответить
Нас вообще нет в ЕС. Рылом не вышли.
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18.08.2020 12:22 Ответить
А Украина введет санкции против нелегитимной власти в Беларуси или как с Рашкой, торговля важнее закона и справедливости. А еще хотим чтобы Европа вводила санкции против Рашки. Им то зачем? Почему все тупо как уроды последние смотрят как в соседнем государстве окупанты уничтожают наших братьев-беларусов вышедших как мы недавно на Майдан против диктатуры.
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18.08.2020 12:06 Ответить
какие братья-белорусы? ты что смешной? то что они против Лукашенка не значит что они не ватники,а ватников там процентов 90, там каждый 2 считает что в Украине гражданская война,так что не обольщайся
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18.08.2020 12:12 Ответить
А разве при Кравчуке у нас не так было? У них только формируется национальное самосознание.
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18.08.2020 12:14 Ответить
U nix eto nacialo sverzenyje sssr stroja.Nadejitsia sto tam pridiot proevropejskaja vlast ,takogo nebudet,potom mozet posle 5 let vsio mozet bit
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18.08.2020 12:18 Ответить
При кравчуку патріотично і антимосковськи налаштованими були Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, Рівненщина і місто Київ. Починаючи від лінії Житомирска-Хмельницька області і до сходу та півдня рожевий політичний колір переходив у яскраво-червоний.
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18.08.2020 12:41 Ответить
В Украине тоже до 2014 года ватников было 90% и что? Ты хоть вспомни как в Украине визжали когда Ющенко помогал Грузии оружием в 2008 году. Я в 2002 году был в Беларуси и поверь они тогда были больше проевропейские чем мы. IT технологии в Беларуси сейчас больше развиты чем у нас. А при присоединении к Рашке все ето накроется железным тазом или занавесом. У нас до Майдана больше половина считала Луку и ***** крепкими хозяйственниками да и сейчас много уродов так считает. Зомбипропаганда делала из всех людей овощей. И минимум половина беларусов хочет в Европу и нужно им в етом помочь. Они же нам помогали.
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18.08.2020 12:18 Ответить
Ну и что Саакашвили нам дал? Он предложил за те большие деньги, что ему платят в зарплату, не заморачиваясь, просто взять судебную систему Англии и перенести ее в Украину и поставить в Украине английских судей. То есть сделать Украину колонией Англии. Такой себе хитромудрый грузинский еврей.
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18.08.2020 12:21 Ответить
Что нам Саакашвили дал? Тебе по морде нужно было дать ватнику. Саакашвили в 2014 в отличии от 99% украинцев, ездил по Европе и США и просил за Украину вписаться и дать нам военную помощь. Конечно же тебе Петя об етом не говорил потому что Петя сам остановил врага и без добровольцев и без волонтеров и без помощи Запада. Прям из Мальдив и остановил.
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18.08.2020 12:37 Ответить
Тогда зачем Саака требует в Украину английских судей и английскую систему судопроизводства - хочет сделать ее английской колонией. .Мы ему за это бешеные деньги платим? Возьмите его на свой личный кошт за такие идеи. Зачем украинцев попусту разорять идеями агента Великобритании? Саака не даром просил за Украину. Он же сам говорил - 10 лекций за рубежом и можно купить отличный дом в Украине. Саака просил, а Лука делал - поставил на уши всю белорусскую промышленность и мы имеем даже сейчас поставки нашей военной технике двигателей и запчастей на фронт. А сделал он это в самые первые дни войны, фактически спас Украину, когда наша техника из резервов была не боеспособна. И такого настоящего друга Украины разве можно обсирать? 26 лет Лука гнул спину на Белоруссию. У него нет зарубежных счетов как у наших олигархов. Как можно не видеть его старания для Белоруси? А что - картавая котлетница сделает лучше??? Это что, ради картавой котлетницы вливает Запад в оппозицию Белоруси большие деньги? Картавые хотят взять там власть. вот и вся правда. Что картавая котлетница предлагает белорусскому народу? Землю продавать??? Где ее предложения и как она собирается их осуществлять? С помощью картавого кагала, который уже ободрал до нитки украинский народ? Рапзве можно верить ее картавым соплям и слезам вместо реального плана и деловых предложений? Как может руководить страной домохозяйка, никогда вообще ничем не руководившая..
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18.08.2020 13:02 Ответить
Кстати неблагодарное ты ЧМО, в курсе что за Украину воевал целый грузинский батальйон обученых и вооруженных добровольцев, которых Саакашвили нам привез? Хоть одна страна нам еще так помогла в трудную минуту? Все только большую озабоченность выражали и молились чтобы ***** на Украине остановился. И после етого вы открываете пасть на Саакашвили и на грузинский народ.
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18.08.2020 12:47 Ответить
Лука лично воевал за Украину на фронте тем что восстанавливал и пролжает восстанавливать украинскую военную технику на фронте. те добровольцы погибли бы с не работающими танками, БТРами.Лука воевал за Уукраину с первых дней войны. Я бы на месте Президента дал бы Луке за такую весомую помощь на фронте - Героя Украины.
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18.08.2020 13:06 Ответить
А шо ж вы не продолжаете про Саах? Как он подписал капитуляцию и отказался от части Грузии, предав народ Грузии? Янелох собрал политических трупов и врагов Украины вокруг себя. В советниках откровенные преступники - кравчук, кучма, мертветчук, ахметка, беня, твари из ПР по вылазили... И? Вы ожидаете от них действий по развитию Украины? Если они ею ВСЕГДА торговали в своих интересах. Это не наивность... это гораздо запущение...
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18.08.2020 15:17 Ответить
Слишком при Зеленском появилось херусов, желающих торговать с оккупантом. Им начхать на национальную безопасность Украины, на украинский народ! А зеленский все заглядывает в глаза ху...лу!
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18.08.2020 12:13 Ответить
Лука очень хороший руководитель, который спас белорусов от кризиса в экономике , сохранил заводы, дал бесплатное лечение и образование, в Белоруссии самая низкая детская смертность среди стран СНГ, Лука ничего не отдал олигархам - недра,промышленность - все это принадлежит белорусскому народу. Поэтому его и хотят скинут евреи с деньгами - олигархи мира. И картавую котлетницу как куклу поставили и она сама объявила себя Презмдентшей.
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18.08.2020 12:18 Ответить
Вся правда о Беларуси от коренного жителя !
https://www.youtube.com/watch?v=IO1xGN_ItaU
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18.08.2020 12:31 Ответить
Что ты несешь зазомбированный ватник. Все беларуские заводы, газовые трубы и рудники принадлежат росийским олигархам. И все они работают максимум на 20%. Все продукты в Беларуси завозятся из полуфабрикатов из Европы и перефасовываются. Единственное что в Белуруси свое ето IT технологии которые и дают бюджету Беларуси львиную долю прибыли. Но ето пока туда не влез Лука и *****. После слияния с Рашкой всему етому придет конец. Единственное в чем беларусов можно упрекнуть так ето в наивности. Они до сих пор думают что рузкие им братья. Но если беларусы наивные то много украинцев в етом вопросе тупые. Они тупо продолжают верить что рузкие им братья даже когда те расстреливают ихние дома.
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18.08.2020 12:43 Ответить
Ты думаешь, заводы не закроются? Тогда почему они закрылись в Украине? Ты думаешь больницы и школы не уменьшатся в количестве? Так почему сейчас в селах Украины ехать до ближайшей больницы 20-30 км и люди умирают в дороге в машинах скорой помощи? Почему негде учиться в Украине стало сельским ребятишкам? Почему будут продавать украинскую зхемлю? Почему легализовали игорный бизнес? Всего этого нет в Белоруси. Бесплатное обучение, лечение, - вот что у них есть и нет теперь в Украине. Ты этого всего белорусам желаешь? Чтобы белорусов картавые превратили в таких же нищих и больных в каких картаваые превратили украинцев? Протянули не белоруску. а картавую котлетницу, чтобы она провела ко власти весь картавый кагал. Чему тут радоваться? Разве может Белорусью руководить картавая, сопливая, плачущая котлетница, которая и сейчас трусливо прячется в Литве у Сквернялисов?
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18.08.2020 12:51 Ответить
Какие заводы закрылись? Как это негде учится? Бесплатная медецина ....ххмм, у тебя вобще есть земля? Чому бiдний-бо дурний.
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18.08.2020 13:35 Ответить
Или ты будешь сидеть на своем балконе с вонючей сигаретой и нихера не делать кроме как ныть и ныть и ныть....
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18.08.2020 13:38 Ответить
Ну и фамилия у этого Премьера. Видно исторически за его семьей такая же слава тянется, раз фамилия такая...
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18.08.2020 12:25 Ответить
діствітільна...нірусскія фамілія какаята...
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18.08.2020 12:32 Ответить
Сквернялис
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18.08.2020 12:44 Ответить
Сквернялис, хорош кошмарить...все же знают, что литва это очень сильный геополитический игрок...
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18.08.2020 13:13 Ответить
В любом случае посильнее игрок, чем сегодняшняя лукашенковская Беларусь. И да, по старой мудрости - глуаый человек ищет друзей подальше, а врагов поближе.
Если хто скажет - о, так унас аот там крупный друг: подумайте. С таким другом врагов уже не надо. Пример Украины - под боком.
Друзей выбирают с умом! Если есть, тот ум...
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18.08.2020 15:19 Ответить
 
 