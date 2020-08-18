Будем договариваться с соседними странами о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Евросоюз, - премьер Литвы Сквернялис

Если не удастся договориться о санкциях для представителей властей Беларуси в масштабе всего Евросоюза, придется договариваться о санкциях с соседними странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов ... до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - отметил глава правительства Литвы.

"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно собирать союзников ближайших, наших соседних государств", - добавил Сквернялис.

По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

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