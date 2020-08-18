С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

В течение трех недель, с начала действия перемирия на Донбассе, российско-оккупационные войска не применяли тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центре ООС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК), передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех недель, с тех пор как вступил в действие режим тишины, не было боевых потерь и ранений. По данным наших наблюдателей, лишь на некоторых участках отмечались единичные неприцельніе выстрелы со стороны НВФ ОРДЛО, в основном из стрелкового оружия. За весь этот период ни разу не зафиксировано применение противником тяжелого вооружения. В некоторых случаях незаконные вооруженные формирования ОРДЛО при поддержке Российской Федерации прибегают к инженерному оборудованию позиций в сторону наших подразделений, что является нарушением существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

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Обо всех провокациях со стороны НВФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК ежедневно информирует СММ ОБСЕ.

В то же время украинская сторона СЦКК отмечает, что с 27 июля, с момента вступления в действие "режима тишины", не было ни одного факта нарушения со стороны подразделений Объединенных сил.