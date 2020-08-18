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Новости Агрессия России против Украины
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С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

В течение трех недель, с начала действия перемирия на Донбассе, российско-оккупационные войска не применяли тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центре ООС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК), передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех недель, с тех пор как вступил в действие режим тишины, не было боевых потерь и ранений. По данным наших наблюдателей, лишь на некоторых участках отмечались единичные неприцельніе выстрелы со стороны НВФ ОРДЛО, в основном из стрелкового оружия. За весь этот период ни разу не зафиксировано применение противником тяжелого вооружения. В некоторых случаях незаконные вооруженные формирования ОРДЛО при поддержке Российской Федерации прибегают к инженерному оборудованию позиций в сторону наших подразделений, что является нарушением существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

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Обо всех провокациях со стороны НВФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК ежедневно информирует СММ ОБСЕ.

В то же время украинская сторона СЦКК отмечает, что с 27 июля, с момента вступления в действие "режима тишины", не было ни одного факта нарушения со стороны подразделений Объединенных сил.

С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК 01

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) СЦКК (725) наемники рф (2095) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
а еще они НЕ применяли:
ядерное оружие
авиацию
флот
и космические силы!
...
по этому с ними надо целоваться в десна?
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18.08.2020 12:16 Ответить
+2
ну, здравствуй, приднестровье-2... даже, после абхазии и осетии, приднестровье-4
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18.08.2020 12:12 Ответить
+2
ИДИОТЫ!!!!
Тяжелое вооружение отведено согл минским еще в 2014м!!!!
Вы определитесь..... Если оно отведено, то как его могли применять? Если нет, то почему нашего нет на передовой!!!
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18.08.2020 12:42 Ответить
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Спасибо большое...раз- не питерас
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18.08.2020 11:56 Ответить
А какая тогда разница И не пора бы выводы делать...
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18.08.2020 12:03 Ответить
Сейчас у ***** другая задача Беларусь, ордло может пока, что без войны.
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18.08.2020 12:05 Ответить
К чему "это очковтирательство", кого вы пытаетесь обманывать?
Мир с ОРДЛО (читай- с наросией) будет только тогда, когда Донбасс очистим от тамошней швали...
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18.08.2020 12:08 Ответить
ну, здравствуй, приднестровье-2... даже, после абхазии и осетии, приднестровье-4
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18.08.2020 12:12 Ответить
а еще они НЕ применяли:
ядерное оружие
авиацию
флот
и космические силы!
...
по этому с ними надо целоваться в десна?
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18.08.2020 12:16 Ответить
Дана команда батальонам отступить с передовой. Знаю с первоисточника.
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18.08.2020 12:17 Ответить
Виглядає добре..але яка ціна..?
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18.08.2020 12:24 Ответить
ИДИОТЫ!!!!
Тяжелое вооружение отведено согл минским еще в 2014м!!!!
Вы определитесь..... Если оно отведено, то как его могли применять? Если нет, то почему нашего нет на передовой!!!
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18.08.2020 12:42 Ответить
Що то за вiйна така? Де ГЕП!, БУХ!? Тра-та-та-та? Де сльози жiнок, та дiток? Враженя, що роблять як в ПМР, де навiдь блок - посты вбрали, гуляють туди-сюди, як по Бродвею.
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18.08.2020 13:10 Ответить
 
 