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Фокин хорошо знает Донбасс. Его задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами, - Кравчук

Фокин хорошо знает Донбасс. Его задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает, что первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", - сказал он во вторник.

Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение "руководителей этих образований" (на территории ОРДЛО. – Ред.), или политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

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"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела. Я сегодня подал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе", - указал Кравчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) переселенцы (531) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+39
Одного Сивоху выперли, нате вам другого.
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18.08.2020 11:58 Ответить
+31
Фокин хорошо знает Донбасс. Его задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами, - Кравчук - Цензор.НЕТ 177
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18.08.2020 12:01 Ответить
+22
Так Щербицького відкопали чи нє?
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18.08.2020 11:59 Ответить
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як переселенець говорю- ходити можете?-ходіть нахій! Тільки повна деокупація, фільтрування, українська влада, включаючи кордон. Ніяких автономних регіонів, бо це федералізація і зазіхання на територіальний устрій України. За зраду відповідати у першу чергу бубочці, як провіднику подібної політики.
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18.08.2020 13:56 Ответить
Звідки цього проватного маразматика витягли?Цей ще хуже Сівохи.Ну і вибрали владу.
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18.08.2020 14:00 Ответить
***, ржу не могу.
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18.08.2020 14:10 Ответить
Бред!
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18.08.2020 15:51 Ответить
Два старых мудака - это сила. Зеленский, где новые лица? Пока видим только отпетых евреев-олигархов, сепаров и украинофобов.
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18.08.2020 16:35 Ответить
крвавчукча и фокин - два брата дегенерата. я помню что творилось в стране когда эти два долбодятла правили в Украине. развалили страну полностью. ну а кучмо продожил.
вот смотрю на эти прошедшие 30 лет и вот что вырисовывается, что не презик то редкостный 3.14дар. про депутатов я уже молчу, там сплошные гей хлопцы .
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18.08.2020 16:39 Ответить
Пресс секретарем у этих двух моразматиков будет бывшая первая леди пани Людмила Янукович. Она тоже хорошо знает Донбасс.
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18.08.2020 16:49 Ответить
Старі пердуни! Мені ваш Донбас і нафіг тарахтів. То був їх вибір і я особисто не збираюся їм допомагати відбудовувати те, що вони тварини дикі натворили. Самі хай це роблять разом зі своїми братами москалями. Можете і ви віддавати всю свою пенсію, але за всіх українців не росписуйтеся, ми на це вам не давали дозволу. Наші живуть в центрі, на півночі і на заході-це ті, які відстояли Україну. От за них і їх дітей потрібно піклуватися.
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18.08.2020 17:49 Ответить
Цих старперів ми ще краще знаємо.
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18.08.2020 18:16 Ответить
"Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны". Я так понимаю задача Кравчука и Фокина стереть грань между неподконтрольной Украине территорией, и остальной территорией страны. А остальноя территория страны это территория, которая по какому-то недорозумению ещё контролируется Украиной, или уже нет? Надо у Ермака спросить?
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18.08.2020 21:17 Ответить
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