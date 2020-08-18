Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который во вторник утром сообщил о минировании терминала морского порта в Корабельном районе Николаева.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
"Утром 18 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Корабельном районе областного центра заминирован терминал морского специализированного порта "Ника-Тера", - сказано в сообщении.
Так, сейчас специалисты обследуют помещение на выявление взрывных устройств.
Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, также устанавливается лицо, предоставившее сообщение о минировании.
"В ближайшее время события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.
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