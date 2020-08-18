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Новости Силовики
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Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который во вторник утром сообщил о минировании терминала морского порта в Корабельном районе Николаева.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"Утром 18 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Корабельном районе областного центра заминирован терминал морского специализированного порта "Ника-Тера", - сказано в сообщении.

Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция 01

Так, сейчас специалисты обследуют помещение на выявление взрывных устройств.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, также устанавливается лицо, предоставившее сообщение о минировании.

Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция 02
Фото: сайт полиции

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"В ближайшее время события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

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Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9744
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18.08.2020 12:20 Ответить
Если ничего не найдут-значит ананист сообщил.
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18.08.2020 12:22 Ответить
так недавно писали, что в порту лежит больше 3-х тысяч тонн аммиачной селитры... в Буйруте было меньше 3-х тысяч тонн, но бахнуло так бахнуло...хотя, судя по картинке, надо отдать должное полициянтам, они красавцы... заминирован порт, а они ищут что-то в столовке и зале для фитнеса... да здравствует доблестная все предотвращающая украинская палиция...
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18.08.2020 12:31 Ответить
 
 