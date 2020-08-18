"Движущая сила" распространения COVID-19 - люди в возрасте 20-40 лет, не знающие, что они инфицированы, - ВОЗ

Во всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что основным источником распространения коронавируса стали люди в возрасте 20-40 лет, многие из которых болели бессимптомно, заражая при этом других.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

По словам представителей ВОЗ, в последнее время значительно увеличился процент молодых людей, заболевших COVID-19. Они могут не знать об этом сами, но при этом заражать наиболее уязвимые группы населения.

"Люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, не знающие, что они инфицированы, являются движущей силой распространения коронавируса", - отметили в организации.

Особенно эта проблема коснулась регионов, где проживает много больных и пожилых людей, а также где медицинское обслуживание остается на крайне низком уровне, подчеркнули чиновники ВОЗ.

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Напомним, 9 июня в ВОЗ заявляли, что бессимптомно болеющие коронавирусом редко бывают заразными.