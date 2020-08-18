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Новости Коронавирус и карантин
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"Движущая сила" распространения COVID-19 - люди в возрасте 20-40 лет, не знающие, что они инфицированы, - ВОЗ

Во всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что основным источником распространения коронавируса стали люди в возрасте 20-40 лет, многие из которых болели бессимптомно, заражая при этом других.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

По словам представителей ВОЗ, в последнее время значительно увеличился процент молодых людей, заболевших COVID-19. Они могут не знать об этом сами, но при этом заражать наиболее уязвимые группы населения.

"Люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, не знающие, что они инфицированы, являются движущей силой распространения коронавируса", - отметили в организации.

Особенно эта проблема коснулась регионов, где проживает много больных и пожилых людей, а также где медицинское обслуживание остается на крайне низком уровне, подчеркнули чиновники ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды"

Напомним, 9 июня в ВОЗ заявляли, что бессимптомно болеющие коронавирусом редко бывают заразными.

ВОЗ (780) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Раз они не знают и не страдают от этого - значит ковид не представляет ту опасность о которой верещит ВОЗ
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18.08.2020 12:32 Ответить
+10
Пенсионеров не выпускать, так как среди них смертность выше. Средний возраст не выпускать, так как не знают и заражают. Детей не выпускать так как не знают, заражают и рядом с пенсионерами ходят. Короче говоря, ВОЗ и прочие спиногрызы, изображая бурную деятельность, пытаются оправдать вложенные в них лярды.
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18.08.2020 12:32 Ответить
+8
Чудернацький у нас вірус, помирають старі (80+) та хронічно хворі, а молоді та здорові навіть не підозрюють про його існування. Третина тестів дає хибно позитивний результат, ще третина дає хибно негативний результат, а третина показує начебто правильно. Головне що, про сезонні спалахи звичайного гриппу всі забули, про гепатит з туберкульозом замовкли. Наче їх й нема. Чому в Україні така низька смертність? Бо мало хто доживає до 80 років. Цікаво, а чи перевищила смертність від уханьської чумки смертність від туберкульозу? Хотілося б мати реальну статистику стосовно смертності за всіма видами захворювань. А головне що, велика заслуга влади у збереженні здоров'я нації.
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18.08.2020 13:23 Ответить
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У Вас плохо с математикой. Ну, правдо, у меня не идеален русский.
Правильнее "А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем примерно по 25 человек в сутки"
Поскольку тему туберкулеза ковидоотрицатели поднимают часто, то точное среднее за последние 10 дней
Вот более точное значение
можете проверить, 18, 25, 25, 29, 19, 22, 19, 33, 26,19 в среднем по 23,5 в сутки
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine

Вот мой предыдущий пост подобным деятелям

https://censor.net/user/95229

По туберкулезу

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

То есть от туберкулеза умирает в среднем по Украине 10.12 человек в сутки. А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем по 24,8 человек.
https://censor.net/comments/locate/3213477/019214c9-8521-71ba-a5df-384a8925f0a2
https://censor.net/comments/locate/3213477/019214c9-8521-71ba-a5df-384a8925f0a2Проверяйте, математик
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18.08.2020 15:17 Ответить
Так что, по 2,5 человек в день, говорите?
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18.08.2020 15:20 Ответить
Я ж не перепроверяю ваши источник... Я надеялся что вы внимательно переносите данные...
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18.08.2020 15:34 Ответить
Ну по фразе "А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем примерно 25 человек" можно и догадаться, что там пропущно "по", иначе она была бы такой "А за последние 10 суток от ковида умерло в среднем примерно 25 человек".
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18.08.2020 15:49 Ответить
Умирали не от ковида, а от осложнений им спровоцированных, в том числе и имевшихся ранее заболеваний. Без сомнения умирали и люди с туберкулезом, но их записывали в умершие от ковид.
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18.08.2020 16:20 Ответить
Киздеть - не мешки ворчать. Если бы Вы были правы, то смертность от туберкулеза в 2020 была бы серьезно ниже от прогнозируемых на 2020 год или прошлогодних показателей.
Смотрим
В цілому за перші п'ять місяців 2020 року померли 239 967 осіб.
Від COVID-19 померли 642 українця, у тому числі від неідентифікованого вірусу - 21 людина.
За січень-травень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 3197 осіб, серед них туберкульоз - 1405, від СНІДу померли 1355 українців. Злоякісні онкологічні утворення стали причиною смерті 31 930 громадян.
В 2018 умерло от туберкулеза порядка почти 3700, в 2019 - около 3400. В 2020 должно быть около 3200.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Добавим, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.

(1405/5)*12=3372

Вывод - Вы снова врете.
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19.08.2020 12:44 Ответить
Крч муйня это все!
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18.08.2020 13:42 Ответить
Вы все миллионеры, только еще не знаете об этом!) А стадо контролировать как то надо.
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18.08.2020 13:59 Ответить
Львівщина і далі лідирує в Україні за темпами поширення коронавірусу.
При цьому регіон демонструє дуже погану динаміку одужання від COVID-19: станом на 14 серпня 2020 року із 11658 інфікованих коронавірусом SARS-COV-2 одужало дише 3157 осіб, тобто 27,08% від загальної кількості інфікованих
. Протягом 13 серпня 2020 року лабораторії Львівщини підтвердили наявність коронавірусу в організмі 184 мешканців області, в той же час лабораторно зафіксовано лише 56 випадків одужання від COVID-19, отож темпи інфікування більш ніж утричі перевищують темпи одужання. Відповідно зростає кількість «активних» пацієнтів із коронавірусом, значна частина яких потребує стаціонарного лікування.

На Львівщині іще дві лікарні почали приймати хворих на COVID-19
«Короновірусних» пацієнтів тепер приймають центральні районні лікарні у Буську та Жидачеві
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18.08.2020 14:43 Ответить
"Наявність" коронавируса это еще не болезнь, а вот выздоровевшие - это реальность.
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18.08.2020 16:24 Ответить
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