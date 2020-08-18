Вспышка коронавируса в Херсонской горбольнице: количество заболевших COVID-19 возросло до 30 человек, трое больных умерли, - ОГА

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев просит завершить до конца недели служебное расследование в отношении событий в Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, где до 30 человек возросло количество заболевших COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА), передает Цензор.НЕТ.

"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", - отметил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время селекторного совещания с председателями райгосадминистраций, ОТГ и городов областного значения.

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В ОГА отметили, что сейчас в больнице выявлено 30 случаев инфицирования коронавируса:

- 18 медицинских работников;

- 1 работник больницы, не является медработником;

- 5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;

- 6 человек, которые контактировали с инфицированными.

Так, 10 человек из этой ячейки находятся в областной инфекционной больнице, из них 8 человек - медицинские работники, 2 человека в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома.

"Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, к сожалению, умерли", - сказано в сообщении.

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В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, в заведении с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка.