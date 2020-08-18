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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в Херсонской горбольнице: количество заболевших COVID-19 возросло до 30 человек, трое больных умерли, - ОГА

Вспышка коронавируса в Херсонской горбольнице: количество заболевших COVID-19 возросло до 30 человек, трое больных умерли, - ОГА

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев просит завершить до конца недели служебное расследование в отношении событий в Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, где до 30 человек возросло количество заболевших COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА), передает Цензор.НЕТ.

"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", - отметил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время селекторного совещания с председателями райгосадминистраций, ОТГ и городов областного значения.

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В ОГА отметили, что сейчас в больнице выявлено 30 случаев инфицирования коронавируса:

- 18 медицинских работников;

- 1 работник больницы, не является медработником;

- 5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;

- 6 человек, которые контактировали с инфицированными.

Так, 10 человек из этой ячейки находятся в областной инфекционной больнице, из них 8 человек - медицинские работники, 2 человека в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома.

"Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, к сожалению, умерли", - сказано в сообщении.

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В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, в заведении с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка.

Вспышка коронавируса в Херсонской горбольнице: количество заболевших COVID-19 возросло до 30 человек, трое больных умерли, - ОГА 01

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) ОГА (2394) Херсон (2926) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брехуни напишуть що люди вмерли від коронавірусу.
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18.08.2020 12:36 Ответить
Люди померли через дегенератів від медицини які заразили важкохворих ще й короною. У лікарні.
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18.08.2020 12:56 Ответить
З нашого протоколу досі хініни не вилучили, то ж невідомо, від чього смерті.
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18.08.2020 15:08 Ответить
неужели до сих пор киевским реформаторам не ясно, что вирусобесие на юге не проходит и их блеяние про карантин вызовет неприятную для них реакцию.
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18.08.2020 12:46 Ответить
Зе в Херсон собрался, пусть заедет туда, поддержит
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18.08.2020 12:58 Ответить
Жаль, что в этой больнтце не лежали и не работали свидетели отсуствия короновируса. Из 33 человек 3 умерло и быстрое распространения вируса по больнице...
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18.08.2020 13:43 Ответить
 
 