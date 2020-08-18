Тяжелобольного украинского моряка эвакуировали из Анголы в Украину специальным медицинским рейсом, - посольство
Сегодня после двух нерезультативных попыток эвакуировать из Луанды тяжелобольного украинского моряка гуманитарными рейсами посольству Украины в Анголе удалось репатриировать тяжелобольного гражданина Украины специальным медицинским авиарейсом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
Определенные трудности в репатриации возникли в результате состояния здоровья больного гражданина Украины, а также закрытой границы Анголы в связи с пандемией COVID-19.
Сотрудники Посольства сопроводили гражданина Украины к аэропорту Кватро де Феверейру, куда его доставили скорой помощью и где ему была оказана всяческая поддержка.
"Посольство Украины в Анголе выражает благодарность компетентным ангольским органам за оперативность действий в организации предоставления разрешения на прилете специального медицинского борта", - говорится в сообщении.
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