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Тяжелобольного украинского моряка эвакуировали из Анголы в Украину специальным медицинским рейсом, - посольство

Тяжелобольного украинского моряка эвакуировали из Анголы в Украину специальным медицинским рейсом, - посольство

Сегодня после двух нерезультативных попыток эвакуировать из Луанды тяжелобольного украинского моряка гуманитарными рейсами посольству Украины в Анголе удалось репатриировать тяжелобольного гражданина Украины специальным медицинским авиарейсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

Определенные трудности в репатриации возникли в результате состояния здоровья больного гражданина Украины, а также закрытой границы Анголы в связи с пандемией COVID-19.

Сотрудники Посольства сопроводили гражданина Украины к аэропорту Кватро де Феверейру, куда его доставили скорой помощью и где ему была оказана всяческая поддержка.

"Посольство Украины в Анголе выражает благодарность компетентным ангольским органам за оперативность действий в организации предоставления разрешения на прилете специального медицинского борта", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Ангола (17) моряки (1079) посольство (1087)


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Топ комментарии
+2
Рядом ЮАР с замечательными больницами.

Дешевле обошлось бы, чем перелёт в Украину и лечение в Житомирской больнице
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18.08.2020 12:57 Ответить
+2
А коли в Іловайську гинули сотні, вас це якось не колишило?
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18.08.2020 13:12 Ответить
+2
А може ти туди кинувся рятувати збройні сили з котла?
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18.08.2020 13:14 Ответить
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Україна своїх не кидає
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18.08.2020 12:45 Ответить
Сергей Васильев 9c8a60d0
Ага, когда мучительно умираешь от ранения, и не можешь дождаться помощи трое суток. Там, правда, один взял все это под свой контроль. Но нелегко было контролировать, когда пасть набита шашлыком на хрущевской даче...
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18.08.2020 12:59 Ответить
А коли в Іловайську гинули сотні, вас це якось не колишило?
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18.08.2020 13:12 Ответить
А може ти туди кинувся рятувати збройні сили з котла?
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18.08.2020 13:14 Ответить
мені ніколи було, гроші по офшорам треба було розпихати і парад провести
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18.08.2020 15:07 Ответить
У тебя синдром "а вот при порошенко..."?
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18.08.2020 13:16 Ответить
а не було..?
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18.08.2020 13:37 Ответить
Ещё раз повторю для упоротых. Ваши ответы мне напоминают "сам дурак". Почему на мой комментарии про бездеятельность зеублюдка, вы примитивно отвечаете "а вот порошенко..." Хоть раз можете принципиально оценить убожество, которое привели к власти?
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18.08.2020 17:26 Ответить
убогість нинішньої влади ніхто не заперечує, але не треба створювати псевдобожеств із представників попередньої..
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19.08.2020 10:53 Ответить
Вопрос и был по убогости зеленского, но вы привычно перевели рельсы на предшественников
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19.08.2020 11:23 Ответить
треба не забувати, що були не самі перемоги..а радше навпаки..і події мають причинно - наслідковий зв'язок..
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19.08.2020 11:41 Ответить
Понял, старая песня "а вот при порошенко...")))))))))))
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19.08.2020 11:44 Ответить
Ну хоть здесь ничтожество не контролировало. Да оно и к лучшему....
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18.08.2020 13:49 Ответить
Рядом ЮАР с замечательными больницами.

Дешевле обошлось бы, чем перелёт в Украину и лечение в Житомирской больнице
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18.08.2020 12:57 Ответить
К сожалению ЮАР глухо закрыта. Там понимают..что такое корона и к чему это может привести!!))).
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18.08.2020 13:48 Ответить
 
 