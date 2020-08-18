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Прокуратура передала в суд дело судьи, разгласившего данные следствия по делу об убийстве журналиста Сергиенко

Прокуратура передала в суд дело судьи, разгласившего данные следствия по делу об убийстве журналиста Сергиенко

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование и передал в суд обвинительный акт касательно судьи одного из судов Черкасской области, который обвиняется в разглашении данных досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что следователи прокуратуры, осуществляя расследование в уголовном производстве по факту создания преступной организации и заказа убийства журналиста Василия Сергиенко, применили к свидетелю меры безопасности в виде перевода в другой следственный изолятор. Он был обвиняемым в другом уголовном производстве и находился в Черкасском СИЗО, при этом опасался за свою жизнь и здоровье", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Для получения разрешения суда на перевод следователи обратились к председательствующей по делу судье, предоставив ей копии соответствующего постановления и заявления. Судья на очередном судебном заседании вынесла вопрос перевода лица к другому следственного изолятора на рассмотрение участников производства и предала огласке данные предварительного расследования в другом уголовном производстве, помешав таким образом следователем прокуратуры в установлении обстоятельств дела.

"Как следствие, свидетель, к которому применили меры безопасности, был вынужден отрицать факт сотрудничества с правоохранителями, а достаточных доказательств для сообщения о подозрении заказчикам убийства не получено", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Напомним, 16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении участнику преступной организации, которая убила журналиста Сергиенко, - ГБР

Автор: 

суд (25157) Сергиенко Василий (72) Офис Генпрокурора (2521)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747 40 хв ·

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Прокуратура передала в суд дело судьи, разгласившего данные следствия по делу об убийстве журналиста Сергиенко - Цензор.НЕТ 8019
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18.08.2020 12:44 Ответить
+3
https://newsua.one/news/agent-nabu-zayaviv-pro-derzhzradu-ermaka-iz-zatrimanimi-vagnerivcyami.html АГЕНТ НАБУ ЗАЯВИВ ПРО "ДЕРЖЗРАДУ ЄРМАКА ІЗ ЗАТРИМАНИМИ ВАГНЕРІВЦЯМИ"

Країною керує зрадник!
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18.08.2020 12:56 Ответить
+1
"зробили це разом", а тепер волаєм - "Предательство на самом верху"? Мілєнько...
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18.08.2020 12:53 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAKu62cp-m-7XmDDxtcZEfMCd4jmjNIb6aWErbctacuGIoe0_BxlaGqCnjEn8PFb652w7QO9pCoCL2S&hc_ref=ARRm9kQu3ooWM2n1akqKiNFtt_0uagC0803-CbYn-ynDqNdJo-SHOjVCV7AsFKCQUNk&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747 40 хв ·

Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП Ермаком
Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задер...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747 Читати далі
Прокуратура передала в суд дело судьи, разгласившего данные следствия по делу об убийстве журналиста Сергиенко - Цензор.НЕТ 8019
показать весь комментарий
18.08.2020 12:44 Ответить
"зробили це разом", а тепер волаєм - "Предательство на самом верху"? Мілєнько...
показать весь комментарий
18.08.2020 12:53 Ответить
https://newsua.one/news/agent-nabu-zayaviv-pro-derzhzradu-ermaka-iz-zatrimanimi-vagnerivcyami.html АГЕНТ НАБУ ЗАЯВИВ ПРО "ДЕРЖЗРАДУ ЄРМАКА ІЗ ЗАТРИМАНИМИ ВАГНЕРІВЦЯМИ"

Країною керує зрадник!
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18.08.2020 12:56 Ответить
Из каких сливных бачков вы это собираете?
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18.08.2020 13:03 Ответить
Ти повіриш лише тоді, коли бубочка тебе самого не виставить на ринок рабів???
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18.08.2020 13:18 Ответить
Я не понимаю кто такой "бабочка", но знаю точно куда и как выставил барыга.
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18.08.2020 13:57 Ответить
Все ти розумієш...
І розумієш, що бубочка прийшов до влади на тотальній брехні, за «баригу»...
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18.08.2020 20:40 Ответить
Яка новина, це було відомо ще до виборів
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18.08.2020 18:11 Ответить
ВЕСЬ "судейский" корпус Украины состоит из воров и преступников.
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18.08.2020 21:05 Ответить
 
 