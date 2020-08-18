Прокуратура передала в суд дело судьи, разгласившего данные следствия по делу об убийстве журналиста Сергиенко
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование и передал в суд обвинительный акт касательно судьи одного из судов Черкасской области, который обвиняется в разглашении данных досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что следователи прокуратуры, осуществляя расследование в уголовном производстве по факту создания преступной организации и заказа убийства журналиста Василия Сергиенко, применили к свидетелю меры безопасности в виде перевода в другой следственный изолятор. Он был обвиняемым в другом уголовном производстве и находился в Черкасском СИЗО, при этом опасался за свою жизнь и здоровье", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Для получения разрешения суда на перевод следователи обратились к председательствующей по делу судье, предоставив ей копии соответствующего постановления и заявления. Судья на очередном судебном заседании вынесла вопрос перевода лица к другому следственного изолятора на рассмотрение участников производства и предала огласке данные предварительного расследования в другом уголовном производстве, помешав таким образом следователем прокуратуры в установлении обстоятельств дела.
"Как следствие, свидетель, к которому применили меры безопасности, был вынужден отрицать факт сотрудничества с правоохранителями, а достаточных доказательств для сообщения о подозрении заказчикам убийства не получено", - сообщают в Офисе генпрокурора.
Напомним, 16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.
В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.
В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.
В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.
26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.
8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.
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