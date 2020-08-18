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Украинские политтехнологи обратились к власти из-за давления на их коллегу Касьянова: Политтехнологов во время выборов не трогают

Украинские политтехнологи обратились к власти из-за давления на их коллегу Касьянова: Политтехнологов во время выборов не трогают

Украинские политтехнологи обратились с открытым письмом к представителям украинской власти, политикам и журналистам из-за открытого давления власти на политтехнолога Дмитрия Касьянова, консультирующего сейчас мэра Днепра Бориса Филатова.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице украинского политтехнолога Сергея Гайдая.

"Как бы не впервые за всю историю выборов в Украине власти разрешили силовикам открыто прессинговать нашего коллегу Дмитрия Касьянова. Сейчас он консультирует мэра Днепра Бориса Филатова и поэтому попал под прессинг по заказу его политических конкурентов", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык договорился с местным управлением СБУ, чтобы обвинить Касьянова в создании преступной группировки. В связи с этим силовики предприняли попытки обыскать квартиры Дмитрия и его родственников в разных городах Украины, далеких от Днепра.

"Мы прекрасно понимаем, что эти обвинения в адрес Дмитрия смешные и нелепые. Считаем, что это наглая и циничная попытка таким низким способом повлиять на ход избирательной кампании Бориса Филатова. Как участники профессионального сообщества политических технологов и консультантов мы хотим напомнить президенту Владимиру Зеленскому, представителям правоохранительных органов и лично господину Олейнику, что негласные правила всегда нужно соблюдать. Иначе кто-то может внезапно перестать соблюдать их по отношению к вам", - добавили политтехнологи.

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"Наша профессия становится очень востребованной во время выборов. А выборы - это всегда поединок, война, противостояние и конкуренция. На любой войне есть свои неписаные правила ... Когда ковбои устраивают перестрелку в салуне, нельзя стрелять в пианиста. Драка кончится, а музыка нужна всегда... Так и во время выборов для политиков есть неписаное правило: не трогать журналистов, адвокатов и политтехнологов. Ведь они выполняют свою работу, и эта работа востребована и политиками и обществом", - говорится в сообщении.

Политтехнологи подчеркивают, что когда участники выборов начинают переступать красные линии, оказывать давление на политтехнологов - это признак потери у них чувства самосохранения.

"Сегодня вы расправились со штабом конкурента - завтра придут к вам и к вашим штабистам. Сегодня вы не соблюдает правила честного поединка и конкуренции - завтра никто не будет соблюдать их в отношении вас", - отмечается в сообщении.

Письмо подписали уже 29 человек.

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Автор: 

политтехнологии (83) Филатов Борис (566)


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Топ комментарии
+8
Бідося.
А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
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18.08.2020 13:13 Ответить
+6
а як той же Гайдай поливав Пороха... Я от тільки не пригадаю, з якого штабу: Йулі, Ататлотія чи *********...
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18.08.2020 13:12 Ответить
+3
Цікаво, а кого сцикло хоче замість Філатова?
Якусь людину кало-мойші?
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18.08.2020 13:18 Ответить
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Хрінові ви технологи, якщо не витримуєте тиск під час виборів.
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18.08.2020 13:07 Ответить
Війна політтехнологів?
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18.08.2020 13:08 Ответить
а як той же Гайдай поливав Пороха... Я от тільки не пригадаю, з якого штабу: Йулі, Ататлотія чи *********...
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18.08.2020 13:12 Ответить
Бідося.
А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
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18.08.2020 13:13 Ответить
Ще одне яке "зробило це разом". Жри-те)
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18.08.2020 13:16 Ответить
Цікаво, а кого сцикло хоче замість Філатова?
Якусь людину кало-мойші?
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18.08.2020 13:18 Ответить
Ніби Загітова.
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18.08.2020 13:35 Ответить
"Политтехнолог" - одна из наиболее проституированных и гробящих государство профессий. Продаются за бабки любому прохиндею и готовы впарить людям на выборах только тех, кто заплатит больше бабок. Но не тех, кто действительно достоин быть избранным. Именно результаты их "работы" и пожинаем 30 лет. Поэтому их трогать нужно по максимуму.
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18.08.2020 13:45 Ответить
Тіпа, "кучєров, простітуток і політтєхнологів нє трогать, - оні служат любой власті".
Ги. Самі себе поставили в один смисловий ряд з простітутками.
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18.08.2020 13:49 Ответить
Большевики, блин, зелёные
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18.08.2020 14:23 Ответить
Всё что может предложить людям ***** янелох - это беспредел. Зебилоидам на радость.
Вот у меня вопрос - янелох, ты зачем стал президентом? Тебе не стыдно перед своими детьми? Это ты их сделал янелохами и им с этим жить... Придурок... А 73% лохов!!!... какая тут пандемия - это клиника, нарушение функций мозга телевизором!
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18.08.2020 15:45 Ответить
Вывод: голосуем за Филатова.
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18.08.2020 21:03 Ответить
 
 