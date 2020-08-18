Украинские политтехнологи обратились к власти из-за давления на их коллегу Касьянова: Политтехнологов во время выборов не трогают
Украинские политтехнологи обратились с открытым письмом к представителям украинской власти, политикам и журналистам из-за открытого давления власти на политтехнолога Дмитрия Касьянова, консультирующего сейчас мэра Днепра Бориса Филатова.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице украинского политтехнолога Сергея Гайдая.
"Как бы не впервые за всю историю выборов в Украине власти разрешили силовикам открыто прессинговать нашего коллегу Дмитрия Касьянова. Сейчас он консультирует мэра Днепра Бориса Филатова и поэтому попал под прессинг по заказу его политических конкурентов", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык договорился с местным управлением СБУ, чтобы обвинить Касьянова в создании преступной группировки. В связи с этим силовики предприняли попытки обыскать квартиры Дмитрия и его родственников в разных городах Украины, далеких от Днепра.
"Мы прекрасно понимаем, что эти обвинения в адрес Дмитрия смешные и нелепые. Считаем, что это наглая и циничная попытка таким низким способом повлиять на ход избирательной кампании Бориса Филатова. Как участники профессионального сообщества политических технологов и консультантов мы хотим напомнить президенту Владимиру Зеленскому, представителям правоохранительных органов и лично господину Олейнику, что негласные правила всегда нужно соблюдать. Иначе кто-то может внезапно перестать соблюдать их по отношению к вам", - добавили политтехнологи.
"Наша профессия становится очень востребованной во время выборов. А выборы - это всегда поединок, война, противостояние и конкуренция. На любой войне есть свои неписаные правила ... Когда ковбои устраивают перестрелку в салуне, нельзя стрелять в пианиста. Драка кончится, а музыка нужна всегда... Так и во время выборов для политиков есть неписаное правило: не трогать журналистов, адвокатов и политтехнологов. Ведь они выполняют свою работу, и эта работа востребована и политиками и обществом", - говорится в сообщении.
Политтехнологи подчеркивают, что когда участники выборов начинают переступать красные линии, оказывать давление на политтехнологов - это признак потери у них чувства самосохранения.
"Сегодня вы расправились со штабом конкурента - завтра придут к вам и к вашим штабистам. Сегодня вы не соблюдает правила честного поединка и конкуренции - завтра никто не будет соблюдать их в отношении вас", - отмечается в сообщении.
Письмо подписали уже 29 человек.
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А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
Якусь людину кало-мойші?
Ги. Самі себе поставили в один смисловий ряд з простітутками.
Вот у меня вопрос - янелох, ты зачем стал президентом? Тебе не стыдно перед своими детьми? Это ты их сделал янелохами и им с этим жить... Придурок... А 73% лохов!!!... какая тут пандемия - это клиника, нарушение функций мозга телевизором!