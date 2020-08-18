Украинские политтехнологи обратились к власти из-за давления на их коллегу Касьянова: Политтехнологов во время выборов не трогают

Украинские политтехнологи обратились с открытым письмом к представителям украинской власти, политикам и журналистам из-за открытого давления власти на политтехнолога Дмитрия Касьянова, консультирующего сейчас мэра Днепра Бориса Филатова.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице украинского политтехнолога Сергея Гайдая.

"Как бы не впервые за всю историю выборов в Украине власти разрешили силовикам открыто прессинговать нашего коллегу Дмитрия Касьянова. Сейчас он консультирует мэра Днепра Бориса Филатова и поэтому попал под прессинг по заказу его политических конкурентов", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык договорился с местным управлением СБУ, чтобы обвинить Касьянова в создании преступной группировки. В связи с этим силовики предприняли попытки обыскать квартиры Дмитрия и его родственников в разных городах Украины, далеких от Днепра.

"Мы прекрасно понимаем, что эти обвинения в адрес Дмитрия смешные и нелепые. Считаем, что это наглая и циничная попытка таким низким способом повлиять на ход избирательной кампании Бориса Филатова. Как участники профессионального сообщества политических технологов и консультантов мы хотим напомнить президенту Владимиру Зеленскому, представителям правоохранительных органов и лично господину Олейнику, что негласные правила всегда нужно соблюдать. Иначе кто-то может внезапно перестать соблюдать их по отношению к вам", - добавили политтехнологи.

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"Наша профессия становится очень востребованной во время выборов. А выборы - это всегда поединок, война, противостояние и конкуренция. На любой войне есть свои неписаные правила ... Когда ковбои устраивают перестрелку в салуне, нельзя стрелять в пианиста. Драка кончится, а музыка нужна всегда... Так и во время выборов для политиков есть неписаное правило: не трогать журналистов, адвокатов и политтехнологов. Ведь они выполняют свою работу, и эта работа востребована и политиками и обществом", - говорится в сообщении.

Политтехнологи подчеркивают, что когда участники выборов начинают переступать красные линии, оказывать давление на политтехнологов - это признак потери у них чувства самосохранения.

"Сегодня вы расправились со штабом конкурента - завтра придут к вам и к вашим штабистам. Сегодня вы не соблюдает правила честного поединка и конкуренции - завтра никто не будет соблюдать их в отношении вас", - отмечается в сообщении.

Письмо подписали уже 29 человек.

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