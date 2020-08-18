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Новости Революция в Беларуси
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Меркель - Путину: Властям Беларуси нужно немедленно отпустить политзаключенных и организовать диалог с оппозицией

Меркель - Путину: Властям Беларуси нужно немедленно отпустить политзаключенных и организовать диалог с оппозицией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник Bloomberg.

Кроме того, она высказалась за то, чтобы в Беларуси немедленно отпустили на свободу политзаключенных. Наконец, Минску, по мнению Меркель, необходимо начать диалог с оппозицией.

"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Кроме того, следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом. Это позволит найти выход из кризиса", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Берлине опровергли заявление Лукашенко про общение с Меркель: "разговора не было"

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Беларусь (7937) Германия (7114) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31658) россия (96472)


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Топ комментарии
+8
Вместо договариваться с ****** лучше помогли бы восставшему народу. Вы уже договорились с ****** в круму и на дамбасе в итоге Украина потеряла свои территории и людей. А беларусам нужно помочь обязательно. Они в отличие от украинцев дружный народ и все не побоялись побросать работу и вышли на протесты. и ето при строжайшей диктатуре. В Украине даже во время Майдана 90% продолжало ходить на работу как нивчем не бывало а на митинги по сравнению с Беларусью и соотношением количества народа в стране, приходила горска людей.
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18.08.2020 13:10 Ответить
+6
есть вопрос, а кто оппозиция?
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18.08.2020 13:07 Ответить
+3
Даже когда рашка нападет на Германию, она будет звонить Путину и консультироваться.
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18.08.2020 13:37 Ответить
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есть вопрос, а кто оппозиция?
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18.08.2020 13:07 Ответить
Немає значення хто опозиція, Меркель має формувати фонд підтримки постлукашенківської Білорусі в 30-40 млрд доларів, бо країна не виживе без російських ринків збуту!
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18.08.2020 13:25 Ответить
Для нас как-раз имеет очень большое значение кто оппозиция. И Меркель правильно делает сразу напрямую обращаясь к реальному хозяину постлукашенковской Беларуси.
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18.08.2020 13:30 Ответить
Завдання Меркель готувати гроші для Білорусі, а не робити ідіотські заяви!
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18.08.2020 14:32 Ответить
Деньги пусть тратит хозяин, который ее танцует.
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18.08.2020 15:08 Ответить
значення е і дуже важливе.
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18.08.2020 13:42 Ответить
Яка б не була опозиція в Білорусі, їй потрібні гроші на перші 20 років постлукашенківської демократії! Хто дасть гроші?
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18.08.2020 14:45 Ответить
как кто!? пуйло! а то чего бы она ему звонила? а ну ещё может намека что надо бы бабла подкинуть...
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18.08.2020 13:27 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



интересную тему подкинули на работе: Лукашенко успел заключить с Китаем шикарные для Китая контракты.
Россия убирает Лукашенко.
Интересно, какую игру теперь начнет играть Китай?

https://twitter.com/WallbreakerAlex

https://twitter.com/WallbreakerAlex Wallbreaker https://twitter.com/WallbreakerAlex @WallbreakerAlex https://twitter.com/WallbreakerAlex/status/1295296471638716416 17 авг.

Китай, по слухам, строит в Беларуси или уже построил логистический(-е-) центр(-ы-) для своих товаров.
Если Беларусь будет оккупирована россией, она попадёт под санкции ЕС, а этого Китай допустить не может.
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18.08.2020 14:25 Ответить
https://twitter.com/UmkaTaDurnik

https://twitter.com/UmkaTaDurnik Умка Tа Дурник https://twitter.com/UmkaTaDurnik @UmkaTaDurnik https://twitter.com/UmkaTaDurnik/status/1295417345331126277 17 ч

ну перед отжатием Крыма овощ тоже назаключал.
Строительство порта в Саках, и бабло взял.
и шо? и ничего.
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18.08.2020 14:26 Ответить
Вместо договариваться с ****** лучше помогли бы восставшему народу. Вы уже договорились с ****** в круму и на дамбасе в итоге Украина потеряла свои территории и людей. А беларусам нужно помочь обязательно. Они в отличие от украинцев дружный народ и все не побоялись побросать работу и вышли на протесты. и ето при строжайшей диктатуре. В Украине даже во время Майдана 90% продолжало ходить на работу как нивчем не бывало а на митинги по сравнению с Беларусью и соотношением количества народа в стране, приходила горска людей.
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18.08.2020 13:10 Ответить
Меркель по примеру Лукашенко имеет выгоду от аппетитов кремлёвского Фюрера
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18.08.2020 13:18 Ответить
Согласен , они наверное никогда в жизни не голосовали бы за клоуна, который поносил свою страну, и выдавал лайфхаки с эбонитовыми палочками. Они ведь не такие, они дружнее...
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18.08.2020 13:22 Ответить
Абсолютно правильно.
Просто товарисч surov ушлепок кацапцкій.
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18.08.2020 13:35 Ответить
бяларосси - розжеві поні, як сказав Бабченко.
Вони дуже були здивовані, коли омон п...чив бялоросів палками.
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18.08.2020 13:37 Ответить
От це ти БРЕДЯТІНУ поніс файну
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18.08.2020 13:34 Ответить
Україні західні друзі вже дуже допомогли, - народ не знає куди вже діти ту допомогу.
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18.08.2020 13:37 Ответить
Путин - Меркель : Властям Беларуси нужно немедленно опустить политзаключенных и организовать автозаки оппозиции из Беларусь в братские колонии Московии
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18.08.2020 13:11 Ответить
"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти Источник: https://censor.net/n3214426

Це значить,що Меркель визнає білоруську владу(виходить і Луку)?Чи як розуміти?
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18.08.2020 13:11 Ответить
він поки шо президент, його всі визнавали до цього. До нової інавгурації
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18.08.2020 13:14 Ответить
Агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ЧВК Вагнера было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook.
"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - утверждает Шевченко.
Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".
"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", - рассказывает агент НАБУ.
Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака". Все они, заявляет ветеран АТО, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.
Ссылаясь на данные СБУ, он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.
"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся... Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", - подытожил Шевченко.
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18.08.2020 13:17 Ответить
В природе выживает сильнейший, я например вижу ускоренное приближение конца Расии и переход её колоний в свободные государства как есть Украина ,а Московия вернётся в свои прежние исторические границы.Оно понятно что это всех заденет,но это неизбежно,миллиарды людей на планете не имеют своей ....
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18.08.2020 13:25 Ответить
Прикро що наш народ та держава далеко не сильні в усіх розуміннях цього поняття і тому мають величезні шанси піти черговий раз в прірву та рабство, як то було не раз в нашій сумній історії. Ось це зараз більш реально. А те що говорите ви, то і мені симптизує. Але це для оптимістів. А для реалістів, таких як я, що бачуть наших людей і бачуть наше нутро, більш реальна ситуація є така, що якщо титаник рюсского міра буде тонути, то і ми як його пасажири, те ж підемо за ним. І мало хто виплеве. Дуже мало....
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18.08.2020 13:35 Ответить
Как я посмотрю,ты сильно вумное.Шо ж тогда отруби не ешь?
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18.08.2020 13:30 Ответить
Шкода, але білорусів не навчив гіркий досвід українців. Тупим стадом дуже легко маніпулювати, а вже вигодонабувачі завжди знайдуться, і це буде не народ.
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18.08.2020 13:42 Ответить
В Меркель дименція? )(уйло ще не влада Білорусі.
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18.08.2020 13:22 Ответить
Уже. Все пока идет четко по его сценарию.
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18.08.2020 13:31 Ответить
Скинь сценарій, не жмоться.
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18.08.2020 13:51 Ответить
К старшому по смене обратись,который тебе методички лубянские выдает,он скинет
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18.08.2020 14:38 Ответить
Если Меркель не говорила с Лукой, то откуда ей знать, что нужно властям Беларуси?
Опять таки, если Запад не признает Луку президентом, то кто тогда должен говорить с оппозицией? Опять таки, кто есть оппозиция - часть депутатов парламента, рабочий МАЗа или Тихановская ?
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18.08.2020 13:24 Ответить
Ya,ya,naturlich,-сказало ее оппонент.
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18.08.2020 13:27 Ответить
Даже когда рашка нападет на Германию, она будет звонить Путину и консультироваться.
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18.08.2020 13:37 Ответить
Даже не сомневайся, будет просить его применять бомбардировки более умеренно. А что ещё ожидать от женщины которая ненавидит и презирает свой народ, а любит кацапов и арабов??
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18.08.2020 16:24 Ответить
А чому Меркель зразу до путена телефонує?
Вони що, разом?
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18.08.2020 13:38 Ответить
Да да путин поможет... Наивность этих европейских "лидеров" просто поражает. За нефтедолары продадут своих детей в секс рабство
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18.08.2020 16:21 Ответить
 
 