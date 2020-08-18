РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10864 посетителя онлайн
Новости
5 844 20

68-летняя женщина погибла при сжигании мусора на территории детсада во Львове, - Нацполиция

68-летняя женщина погибла при сжигании мусора на территории детсада во Львове, - Нацполиция

Правоохранители предварительно установили, что 68-летняя женщина сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, которое она не смогла потушить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.

В полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.

Правоохранители установили личность погибшей - 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада. По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте: В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Автор: 

детсад (430) Львов (4607) смерть (9261)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Така одежа плавлячись миттєво прилипає до шкіри і зняти її практично неможливо
показать весь комментарий
18.08.2020 13:25 Ответить
+4
А НЕ СЖИГАТЬ нельзя было? Тем более, что это категорически запрещено законами Украины.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:20 Ответить
+4
Жах, RIP.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.08.2020 13:13 Ответить
А снять одежду нельзя было? И чему там гореть,сейчас лето на дворе,скинуть футболку или юбку за 3 секунды можно. Прям полтергейст!
показать весь комментарий
18.08.2020 13:13 Ответить
А НЕ СЖИГАТЬ нельзя было? Тем более, что это категорически запрещено законами Украины.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:20 Ответить
Така одежа плавлячись миттєво прилипає до шкіри і зняти її практично неможливо
показать весь комментарий
18.08.2020 13:25 Ответить
68-летние женщины не часто носят футболку с юбкой, тем более получается она уборщица или дворничиха. вероятно была в китайской синтетической куртке, они вспыхивают как спичка и молния может заесть. синтетический материал моментально плавится и прилипает к телу и продолжает гореть уже на теле
показать весь комментарий
18.08.2020 13:25 Ответить
Там, на ній, скоріш всього, була синтетика... А вона, при загорянні, плавиться і прилипає до тіла... І, що саме страшне, в шкіру "вкипає" і отруює організм, через ушкоджену шкіру, продуктами горіння... (а вони у синтетики - токсичні). Були приклади такого, в житті...
Тому, якщо виїжджаємо на природу, жену від багаття всіх, одягнутих у синтетичний одяг...
показать весь комментарий
18.08.2020 13:25 Ответить
Українці носять китайське барахло.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:33 Ответить
Доживете до 68-ми і побачите, чи зможете швидко скинути одяг.
А з палінням будь-чого потрібно вирішувати нарешті на законодавчому рівні, бо це вже якась загальна біда України. Хоча, певно буде відповідати керівник дитсадка. І вірно, бо не сама та жінка вирішила зайнятися палінням.
Співчуття родині.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:43 Ответить
Керівнику нечем заняться... его хлебом не корми - заставь дворника что-нибудь сжечь. Керівник в отпуске на Гаваях или в Затоке, а бабушка следила за чистотой на территории, ей проще мусор поджечь, чем на мусорку несколько кварталов тащить...
показать весь комментарий
18.08.2020 19:36 Ответить
Со сжигание мусора и стерни все давно решено. За это штраф и ответственность.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:19 Ответить
а может она больная была - 1 вдох и потеря сознания. тебе хорошо - ты не дед то, а то бы знал как оно быть настолько дряхлым как Кравчук.
показать весь комментарий
18.08.2020 14:33 Ответить
Им проще сгореть, чем отказаться от сжигания мусора...
показать весь комментарий
18.08.2020 13:19 Ответить
Во Львове с мусором и огнём как "пороблэно"...
показать весь комментарий
18.08.2020 13:20 Ответить
Жах, RIP.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:23 Ответить
Блін, невже не можуть побудувати фабрику за містом де будуть спалювати сміття і ще й квартири будуть гріти зимою. На виході з димоходу тепер такі фільтри можна ставити що ніякого диму не виходить. І ел. енергію будуть виробляти.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:58 Ответить
Можливо розпалювала бензином і на себе хлюпнула ненароком.
показать весь комментарий
18.08.2020 14:07 Ответить
На нашій вулиці в Київській обл. живуть люди з різних регіонів, але палять саме западенці.
В них там теж зайва хромосома.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:14 Ответить
Какой мусор летом? Строительный?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:09 Ответить
Садочок на Китайській...З однієї сторони багатоповерхівки,з другої яр,порослий лісом і чагарниками...А колись там був шкільний фруктовий сад школи № 42,посаджений ще за Польщі...Страшна і несподівана смерть,нехай з Богом спочиває...
показать весь комментарий
18.08.2020 17:38 Ответить
 
 