68-летняя женщина погибла при сжигании мусора на территории детсада во Львове, - Нацполиция
Правоохранители предварительно установили, что 68-летняя женщина сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, которое она не смогла потушить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.
В полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.
Правоохранители установили личность погибшей - 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада. По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Досудебное расследование продолжается.
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Тому, якщо виїжджаємо на природу, жену від багаття всіх, одягнутих у синтетичний одяг...
А з палінням будь-чого потрібно вирішувати нарешті на законодавчому рівні, бо це вже якась загальна біда України. Хоча, певно буде відповідати керівник дитсадка. І вірно, бо не сама та жінка вирішила зайнятися палінням.
Співчуття родині.
В них там теж зайва хромосома.