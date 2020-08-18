68-летняя женщина погибла при сжигании мусора на территории детсада во Львове, - Нацполиция

Правоохранители предварительно установили, что 68-летняя женщина сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, которое она не смогла потушить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.

В полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.

Правоохранители установили личность погибшей - 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада. По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте: В больнице Львова умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу