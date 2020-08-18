РФ перебросила на Донбасс 20 единиц боевой техники и очередную партию беспилотников, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения: "В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса".

Кроме того, как отметили в ГУР, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

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