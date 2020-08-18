РФ перебросила на Донбасс 20 единиц боевой техники и очередную партию беспилотников, - разведка
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения: "В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса".
Кроме того, как отметили в ГУР, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не уж-то он?!
Так зебилы?
/ А .Г./
Уся відповідальність лежить на Зеленському.
Відповідати він буде.
Зеля, сядешь!
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
- Мира хачю. Падлой буду