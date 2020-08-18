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Новости Агрессия России против Украины
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РФ перебросила на Донбасс 20 единиц боевой техники и очередную партию беспилотников, - разведка

РФ перебросила на Донбасс 20 единиц боевой техники и очередную партию беспилотников, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения: "В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса".

Кроме того, как отметили в ГУР, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

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беспилотник (3867) Минобороны (9458) разведка (4206) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+7
явно к миру готовятся, это же видно по глазам
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18.08.2020 13:19 Ответить
+5
А комуніст Кравчук каже,що московити хочуть миру.
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18.08.2020 13:18 Ответить
+5
Наш ответный ход - перебросить туда Крачука, Фокина и Ермака....
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18.08.2020 13:22 Ответить
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А комуніст Кравчук каже,що московити хочуть миру.
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18.08.2020 13:18 Ответить
звісно, всіх мирно поставити рачки і відмахать
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18.08.2020 13:22 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!)))
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18.08.2020 13:24 Ответить
Україна має збільшити граничну чисельність ЗСУ з 204 тис. військовослужбовців до 400 тис. військовослужбовців і почати формувати нові бригади на Західній Україні для ведення війни з путіним на території Білорусі.
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18.08.2020 13:26 Ответить
судя по клиническому бреду, это местный дурачок известный по нику Igor L.
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18.08.2020 13:43 Ответить
таки залез через мордокнигу. теперь будем знать его хвамилию.
не уж-то он?!
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 7823
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18.08.2020 13:51 Ответить
Странно, вроде взрослый дядька, а рассуждает как пубертатный подросток.
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18.08.2020 15:09 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/user/234052, давай. підставляй, ти так нагаласував.
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18.08.2020 13:39 Ответить
кожен раз, звертаючись до мене, ти виставляєш себе ідіотом. Але це тобі мабуть подобається, тож насолоджуйся, я не буде заважати))
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18.08.2020 15:36 Ответить
ні, я вважаю тебе типовим 73/43%зебілом
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18.08.2020 16:04 Ответить
"Хотят ли русские войньі" !! Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі,це море крові поневоленних народів !!)))
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18.08.2020 13:27 Ответить
явно к миру готовятся, это же видно по глазам
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18.08.2020 13:19 Ответить
А ми свої безпілотники зложили в коробочки і вивезли в невідомому напрямку. У нас пєрєміріє!
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18.08.2020 13:21 Ответить
Зеленский перебросил государственные деньги врачам, а не на оружие для украинских военных.
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18.08.2020 13:22 Ответить
Розігнався ,лікарям!!))
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18.08.2020 13:29 Ответить
Украл-это теперь называется "перебросил"?
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18.08.2020 13:32 Ответить
Лікарям , пекарям , токорям та т. ін.!!))
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18.08.2020 13:36 Ответить
а! это тем, шо щас в Раде сидят?
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18.08.2020 13:48 Ответить
Чого? Яким лікарям? Тим що асфальт на "великому будівництві" катають?
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18.08.2020 13:57 Ответить
Наш ответный ход - перебросить туда Крачука, Фокина и Ермака....
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18.08.2020 13:22 Ответить
сивуха с медведевым (чуком), туда просятся. Да сам янелох, "мир" давно не видел, в глаз ни кому не заглядывал =)
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18.08.2020 14:25 Ответить
але наше зе вперто не вбачає в цьому ніяких порушень
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18.08.2020 13:23 Ответить
Надо "пообщаться с жителями ОРДЛО", узнать что они хотят и тогда расеюшка перестанет.
Так зебилы?
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18.08.2020 13:23 Ответить
Сенс в спілкувані з параноїдальними шизамі ,адептами "Русского мира" !!)))
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18.08.2020 13:31 Ответить
У тому то і річ, що про захист, відстоювання інтересів України, ні слова. Цим двум комунякам зеленський доручив відвернути увагу від кацапів і "налагодить ПРЯМИЙ діалог з "нарідом" доМбаса", з сепарнею. Губрнатор малАросії виконує вказівки фуйла.
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18.08.2020 13:49 Ответить
Там головне завдання - вивести росію з під санкцій.Тоді всі їх дії логічні.
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18.08.2020 14:21 Ответить
А какая разница?
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18.08.2020 13:33 Ответить
Старая галоша кравчук ещё острее почувствовала,что ***** хочет мира.
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18.08.2020 13:34 Ответить
Це,наверно,помощь братскому белорусскому народу окольными путями спешит для защиты от внешних врагов.
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18.08.2020 13:34 Ответить
Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны.
/ А .Г./
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18.08.2020 13:40 Ответить
Тільки один зебіл на цю гілку виліз, і той - віднєкується і від Кравчука, і від бубочки...
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18.08.2020 13:40 Ответить
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6412
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18.08.2020 14:09 Ответить
Не дуже приємна ситуація.
Уся відповідальність лежить на Зеленському.
Відповідати він буде.
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18.08.2020 13:40 Ответить
Какая именно "ситуация"? Раша туда постоянно поставляет технику и все остальное, ничено необычного не произошло.
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18.08.2020 13:45 Ответить
https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
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18.08.2020 13:50 Ответить
это ясно, но речь о поставках техники на Донбасс, которые идут сплошным потоком с 2014 года, и никакой новости в этом нет.
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18.08.2020 15:10 Ответить
расеянские беспилотники.
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 2476
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18.08.2020 13:47 Ответить
Зеленський, такі, буде притягнутий до відповідальності.
Зеля, сядешь!

Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.

https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
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18.08.2020 13:49 Ответить
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 7463РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 2984РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 3306
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18.08.2020 14:06 Ответить
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 1803
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18.08.2020 14:09 Ответить
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6804
- Мира хачю. Падлой буду
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18.08.2020 14:10 Ответить
Фы фсё фрёте! Спрасите у янелоха - он фидел мир ф глазу *****, спрасите у крафчука, он падтфердит! Сачем фы фсё фрёте???
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18.08.2020 14:47 Ответить
 
 