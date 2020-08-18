Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова

Первое заседание координационного совета оппозиции Беларуси назначено на вторник, там будут сформулированы требования к властям.

"Первое заседание совета планируется уже сегодня. Сегодня же будет пресс-конференция. На повестке первого заседания - формирование совета, принципов его работы, а также формулирование требований общества к власти", - заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она сообщила, что в работе координационного совета смогут принять участие представители различных общественных сообществ и объединений.

"Инициатива по созданию совета исходила от штабов Бабарико и Тихановской. Однако это открытая структура. Мы предлагаем вступить в него лидерам различных сообществ - от рабочих до директоров театров", - сказала она.

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Колесникова подчеркнула, что совет не является политической партией.

"Это не партия. Это гражданское сообщество людей, которое должно влиять на мирный транзит власти", - сказала она.

По ее словам, штаб сейчас планирует выйти на диалог с властями, чтобы реализовать реальное волеизъявление большинства, пишет РБК-Украина.

"Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди", - сказал она.

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.