РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10177 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
2 425 13

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова

Первое заседание координационного совета оппозиции Беларуси назначено на вторник, там будут сформулированы требования к властям.

"Первое заседание совета планируется уже сегодня. Сегодня же будет пресс-конференция. На повестке первого заседания - формирование совета, принципов его работы, а также формулирование требований общества к власти", - заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она сообщила, что в работе координационного совета смогут принять участие представители различных общественных сообществ и объединений.

"Инициатива по созданию совета исходила от штабов Бабарико и Тихановской. Однако это открытая структура. Мы предлагаем вступить в него лидерам различных сообществ - от рабочих до директоров театров", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тихановская записала новое обращение: "Один человек держит в страхе страну уже 26 лет". ВИДЕО

Колесникова подчеркнула, что совет не является политической партией.

"Это не партия. Это гражданское сообщество людей, которое должно влиять на мирный транзит власти", - сказала она.

По ее словам, штаб сейчас планирует выйти на диалог с властями, чтобы реализовать реальное волеизъявление большинства, пишет РБК-Украина.

"Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди", - сказал она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская в ближайшее время вернется в Беларусь, - ее доверенное лицо Ковалькова

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Автор: 

Беларусь (7937) оппозиция (5336) революция (1371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Кацап таки не йметься

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
18.08.2020 13:44 Ответить
+2
Не можу уявити щоб хто небуть з нинішніх і минулих керівників держав покинув в скрутну годину свою державу,свій народ .Скільки пройшло часу і тільки зараз штаб цієї дури завовтузився.
показать весь комментарий
18.08.2020 14:06 Ответить
+2
щось мені підказує. що сябри отримають ще більш прокацапську країну, але уже без медицини, працюючих підприємств і з табунами чеченів..
показать весь комментарий
18.08.2020 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ког-нибудь от Рошена уже взяли?
показать весь комментарий
18.08.2020 13:43 Ответить
Кацап таки не йметься

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
18.08.2020 13:44 Ответить
Не пали контору, наши военные соединения готовы пойти и взять Минск
показать весь комментарий
18.08.2020 13:48 Ответить
Нехай баяцца.
показать весь комментарий
18.08.2020 14:18 Ответить
Людоньки,а шо,кажуть,що ції "апазіціанєри"вже й побитися вспіли?
показать весь комментарий
18.08.2020 13:51 Ответить
Не могли решить, кто сильнее Питуна любит?
показать весь комментарий
18.08.2020 14:02 Ответить
Не можу уявити щоб хто небуть з нинішніх і минулих керівників держав покинув в скрутну годину свою державу,свій народ .Скільки пройшло часу і тільки зараз штаб цієї дури завовтузився.
показать весь комментарий
18.08.2020 14:06 Ответить
щось мені підказує. що сябри отримають ще більш прокацапську країну, але уже без медицини, працюючих підприємств і з табунами чеченів..
показать весь комментарий
18.08.2020 14:07 Ответить
"Лукашенко часто называют "тараканом", так вот его прихлопнут, как таракана тапком".
показать весь комментарий
18.08.2020 14:19 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295276646522662912 17 авг.

Майдан, говорят они, был кровавым, и они пойдут другим путем.
"Другой путь": пропавшие без вести (не найдут, значит убиты) уже к сотне подобрались, изнасилованных жестоко - десятки. И это только первые дни.
Отстаивать право на жизнь бою / погибнуть, целуя убийцу - вот и разница
показать весь комментарий
18.08.2020 14:32 Ответить
Парасюк гаврилюк сэмэнченко вошли в совет?
показать весь комментарий
18.08.2020 14:35 Ответить
 
 