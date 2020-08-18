Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что все вопросы и достигнутые договоренности в ходе официального визита в Украину государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 18 августа, заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Украине с официальным визитом.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно: оценке ситуации безопасности на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании", - отметил Таран.

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Глава Минобороны подчеркнул, что все вопросы, которые сегодня обсуждались, а также достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил, обеспечения мира и благосостояния украинских граждан.