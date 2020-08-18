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Новости Агрессия России против Украины
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Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины

Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что все вопросы и достигнутые договоренности в ходе официального визита в Украину государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 18 августа, заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Украине с официальным визитом.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно: оценке ситуации безопасности на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании", - отметил Таран.

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Глава Минобороны подчеркнул, что все вопросы, которые сегодня обсуждались, а также достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил, обеспечения мира и благосостояния украинских граждан.

Минобороны (9458) оборона (5253) Уоллес Бен (185) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+7
Ніякої віри цьому совку і усім зеленим.
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18.08.2020 13:54 Ответить
+6
Патрушеву передать не забыл? Или Ермак передаст?
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18.08.2020 13:50 Ответить
+5
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
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18.08.2020 14:00 Ответить
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Патрушеву передать не забыл? Или Ермак передаст?
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18.08.2020 13:50 Ответить
д'Єрмак ще той ********!
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18.08.2020 14:46 Ответить
Ніякої віри цьому совку і усім зеленим.
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18.08.2020 13:54 Ответить
бЫДЛО ТИПА РЮССКАЕ...
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18.08.2020 13:54 Ответить
стране мало показалось зека у руля так решили выбрать наркомана что бы порулил страной !
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18.08.2020 14:06 Ответить
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
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18.08.2020 14:00 Ответить
Таран про переговори з британськими партнерами: Всі досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 436
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18.08.2020 14:05 Ответить
Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 1329
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18.08.2020 14:02 Ответить
тбаран, кому після ********* відзнаку дасиш: рабіновичу або бойко?
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18.08.2020 14:47 Ответить
Ярмо-ярмак-єрмак
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18.08.2020 15:04 Ответить
Скажiть ,а закупка 16 американських катерiв,озброэних малокалiберними пушками збiльшуэ обороноспроможнiсть ВМФ? Самi американцi стверджують,що нi,тодi не про що говорити з Тараном,а це обiйшлося бюджету Украiни в 600 млн. доларiв.Получили свiй вiдкат вiд американцiв,а там хай трава не росте! Гниди!
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18.08.2020 16:22 Ответить
 
 