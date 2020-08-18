Минздравы Украины и Израиля призывают воздержаться от посещения Умани во время Рош ха-Шана в этом году
По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации. Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительства Украины и Израиля совместно заботятся о безопасности своих граждан.
"Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шан и другие праздники без каких-либо ограничений", - подытожили в правительстве.
Напомним, ранее МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.
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А в общем-то по ним можно представить как выглядело население в средневековом мире.. точнее - как ощущалось на запах))
Если бы у меня была власть запрещать или разрешать, я бы пил, жрал от пуза, потом спер бы 5000 гривен и убёг... и срать я хотел горько на тех хасидов...
я высказываю лишь версии и предположения как вполне возможные... почему то ЕВРЕИ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМЫГЛО забывают -что Украина у нас Православная и Греко католическая (католическая) в первую очередь страна и причем республика и не религия у нас главная, а Законы и Конституция.... И НАРОД.... если зелебобики забылись на минутутчку о реальности дело... включите им новости из Беллоруссии
Шмыгаля и Зеленского с хлебом-солью встречать пейсатых в Умани и целоваться с ними - недоношенные блин хенитальности...
правящая мразота реально теряет берега