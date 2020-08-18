Минздравы Украины и Израиля призывают воздержаться от посещения Умани во время Рош ха-Шана в этом году

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации. Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительства Украины и Израиля совместно заботятся о безопасности своих граждан.

"Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шан и другие праздники без каких-либо ограничений", - подытожили в правительстве.

Напомним, ранее МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.

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