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Новости
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Минздравы Украины и Израиля призывают воздержаться от посещения Умани во время Рош ха-Шана в этом году

Минздравы Украины и Израиля призывают воздержаться от посещения Умани во время Рош ха-Шана в этом году

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации. Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительства Украины и Израиля совместно заботятся о безопасности своих граждан.

"Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шан и другие праздники без каких-либо ограничений", - подытожили в правительстве.

Напомним, ранее МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.

Также читайте: Под Офис президента с палаткой приехал мэр Умани Цебрий с требованием не допустить в город хасидов на празднование Рош а-Шана

Автор: 

Кабмин (14045) Умань (365) хасиды (255)


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Топ комментарии
+9
Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима зеленского.
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18.08.2020 14:10 Ответить
+8
причем, нужно отметить, хасиды НЕ соблюдают элементарные гигиенические нормы, а уж меры для противодействия ковид19 - включая тесты - за гранью реальностью..
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18.08.2020 14:12 Ответить
+8
Пейсатым до фонаря. Они и без коронавируса производят вокруг себя лишь срач и бардак.
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18.08.2020 14:12 Ответить
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Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима зеленского.
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18.08.2020 14:10 Ответить
причем, нужно отметить, хасиды НЕ соблюдают элементарные гигиенические нормы, а уж меры для противодействия ковид19 - включая тесты - за гранью реальностью..
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18.08.2020 14:12 Ответить
с другой стороны санитарные нормы и дистанция будут соблюдены, потому что к хасиду подойти ближе или стоять на удалении менее 5 м невозможно из-за вони. От хасида просто воняет... какой-то микс пота, урины, селедки, нестиранных кальсон и немытых волос... а теперь скажите, что я - антисемит... да нет же... точно так же брезгливо я отношусь к вокзальным синякам, цыганам, парковщикам, охранникам в супермаркете, евреям и действующему недоразумению-президенту Украины...
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18.08.2020 14:29 Ответить
фанатизм в религии - это жесткач.. а у хасидов - фанатизм в кубе.
А в общем-то по ним можно представить как выглядело население в средневековом мире.. точнее - как ощущалось на запах))
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18.08.2020 14:35 Ответить
ну почему же в средневековом... по ним можно составить впечатление о современных хасидах тоже...
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18.08.2020 16:05 Ответить
Типичный случай ксенофобии. Вы лучше скажите, запретили ли бы Вы, будучи при власти (представьте себе такое), въезд в Украину кому-то на основании немытых волос?
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18.08.2020 14:40 Ответить
so be it, ксенофоб... по кр.мере, не импотент...
Если бы у меня была власть запрещать или разрешать, я бы пил, жрал от пуза, потом спер бы 5000 гривен и убёг... и срать я хотел горько на тех хасидов...
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18.08.2020 16:03 Ответить
а просто заборонити це напевно антисемітизм..?
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18.08.2020 14:11 Ответить
бери выше нарушение прав содомии.. там же все хасиды мужики бабы у них это грех не допускаются представляете как завидуют у Европе и США и иных местах этим с шляпках и с бородами все содомиты...
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18.08.2020 14:18 Ответить
если ВЛАСТИ НЕТ.... ТО ПРИВЕТ АНАРХИИ... А ТАМ ВАРИАНТОВ МАССА ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ хасидов, постреляли малость по автобусам с хасидами.... взорвали или еще как уничтожили могилку того идиота Цадика в Умани... да мало ли.... да ЧЕРНЫЙ ФЛАГ В ГОРОДЕ С КОСТЯМИ И ЧЕРЕПОМ ВЫВЕСИТЕ... УМАНЬ .... ЧУМА- ХОЛЕРА И все карантин...
я высказываю лишь версии и предположения как вполне возможные... почему то ЕВРЕИ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМЫГЛО забывают -что Украина у нас Православная и Греко католическая (католическая) в первую очередь страна и причем республика и не религия у нас главная, а Законы и Конституция.... И НАРОД.... если зелебобики забылись на минутутчку о реальности дело... включите им новости из Беллоруссии
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18.08.2020 14:27 Ответить
Пейсатым до фонаря. Они и без коронавируса производят вокруг себя лишь срач и бардак.
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18.08.2020 14:12 Ответить
Ай вэй бриллиантовые пограничники и таможенники Киева и Одессы.
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18.08.2020 14:16 Ответить
Кого предупреждать - это же полные отморозки, которые на балконах в Умани на костре себе кушать готовили!
Шмыгаля и Зеленского с хлебом-солью встречать пейсатых в Умани и целоваться с ними - недоношенные блин хенитальности...
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18.08.2020 14:17 Ответить
призывают воздержаться/ Поднимающие глаза к верху и восторженно цокающие языком при слове Израиль подтвердят: Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий. Государство приказало не лезть в Украину-хасид не лезть обязан.
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18.08.2020 14:19 Ответить
Это уже вопрос больше к самой земле обетованной - как принять сей геморрой по возвращении... а глядя на наших отдыхающих по морям-озерам, не думаю, что их прибытие как-то повлияет дополнительно на эпидобстановку (в Израиле, полагаю, их трахают за несоблюдение норм достаточно жестко)...
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18.08.2020 14:21 Ответить
это какие то палытические преследования. мыролюбность в опасности.
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18.08.2020 14:40 Ответить
Не потрібно хасидам забороняти масово відвідати Умань...тільки людей потрібно евакуювати.
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18.08.2020 15:35 Ответить
даже не знаю как назвать зеленогодегенерата . )))))

правящая мразота реально теряет берега
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18.08.2020 16:08 Ответить
 
 