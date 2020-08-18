Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса"
Новоназначенный первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.
"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Минской Трехсторонней контактной группы", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Фокин указал, что он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь отдельные участки ответственности каждый.
Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. "Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", - подчеркнул он.
По его словам, он будет работать в эффективной команде под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
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Для мене й досі залишається загадкою, як недалекі виборці могли проголосувати за цього штучно розкрученого, пустого, хитрого, брехливого, сцикливого, не глибокого розуму совкового паяца?
Кажуть, люди тягнуться до собі подібних. Отож, я не можу велику кількість співвітчизників вважати гарними людьми, які спромоглися проголосувати за таке убозтво.
Ганьба ЗЕ
Ганьба такому "герою"....
Можно подумать, что колбасой и пиндюлями этот "народ" не воспитывается.
Они ж себя братьями кацапов считают. А там для понимания либо в рыло, либо водка в любой последовательности.
Шел бы ты на куй, старый комунно-*****!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/pervyy-premer-ministr-ukrainy-fokin-donbass-eto-uzhe-pustoy-oreh-uglya-tam-net-gaza-net-metallurgicheskie-kompleksy-gruda-metalla-177149.html
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.