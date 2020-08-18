Эстония не признает итоги выборов в Беларуси: они не были свободными и честными, а Лукашенко утратил свой мандат
Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло заявление о ситуации в Беларуси, в котором говорится, что власти страны не признают итоги прошедших там президентских выборов и выступает за проведение там новых выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.
"Эстония не признает итоги прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными. Эстония считает, что Александр Лукашенко в связи с масштабными фальсификациями итогов голосования утратил свой мандат", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "правительство Эстонии поддерживает стремление народа Беларуси к изменениям и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов".
"Правительство поддерживает установление направленных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. В то же время правительство считает, что санкции не должны нанести ущерб обычным гражданам Беларуси", - отмечается в заявлении.
Европейский союз должен обсудить ситуацию в Беларуси и ее следует держать в поле зрения международных организаций, в том числе в Совете безопасности ООН, Совете по правам человека ООН, в Совете Европы и ОБСЕ, говорится в заявлении.
Правительство считает, что "основное усилие должно быть направлено на предотвращение возможной эскалации насилия и поиске мирных политических решений, результатом которых были бы новые выборы".
"Правительство Эстонии поддерживает гражданское общество Беларуси и свободную печать, а также выступает за большую поддержку этому со стороны ЕС. Правительство согласилось с предложением министра иностранных дел поддержать гражданское общество Беларуси 100 тыс. евро", - отмечается в заявлении.
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https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1295080061775884293 16 авг.
Знову з Вейшнорією будуть воювати?
"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.
на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.
Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
https://twitter.com/elnazaro777 солома
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На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.
По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.
Или оно еще надеется на какие-то "варианты"?