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Эстония не признает итоги выборов в Беларуси: они не были свободными и честными, а Лукашенко утратил свой мандат

Эстония не признает итоги выборов в Беларуси: они не были свободными и честными, а Лукашенко утратил свой мандат

Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло заявление о ситуации в Беларуси, в котором говорится, что власти страны не признают итоги прошедших там президентских выборов и выступает за проведение там новых выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

"Эстония не признает итоги прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными. Эстония считает, что Александр Лукашенко в связи с масштабными фальсификациями итогов голосования утратил свой мандат", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "правительство Эстонии поддерживает стремление народа Беларуси к изменениям и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов".

"Правительство поддерживает установление направленных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. В то же время правительство считает, что санкции не должны нанести ущерб обычным гражданам Беларуси", - отмечается в заявлении.

Европейский союз должен обсудить ситуацию в Беларуси и ее следует держать в поле зрения международных организаций, в том числе в Совете безопасности ООН, Совете по правам человека ООН, в Совете Европы и ОБСЕ, говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали к новым президентским выборам в Беларуси

Правительство считает, что "основное усилие должно быть направлено на предотвращение возможной эскалации насилия и поиске мирных политических решений, результатом которых были бы новые выборы".

"Правительство Эстонии поддерживает гражданское общество Беларуси и свободную печать, а также выступает за большую поддержку этому со стороны ЕС. Правительство согласилось с предложением министра иностранных дел поддержать гражданское общество Беларуси 100 тыс. евро", - отмечается в заявлении.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) Эстония (1466)


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Топ комментарии
+3
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
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18.08.2020 14:30 Ответить
+1
Самозванця ніхто не визнає окрім *****, а Вава чекає указівки від Кадирки.
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18.08.2020 14:28 Ответить
+1
Вава, епт твою мать, скажи хоть слово по этому поводу? Ты признаешь выборы в Беларуси? Ты предатель интересов Украины? Что там с "вагнеровцами"? Ну и чей Крым?
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18.08.2020 14:28 Ответить
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Самозванця ніхто не визнає окрім *****, а Вава чекає указівки від Кадирки.
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18.08.2020 14:28 Ответить
И не говори, даЙОшь Гуайдо!!-

Естонія не визнає підсумків виборів у Білорусі: вони не були вільними і чесними, а Лукашенко втратив свій мандат - Цензор.НЕТ 618
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18.08.2020 15:14 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777


https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1295080061775884293 16 авг.

Знову з Вейшнорією будуть воювати?

"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.

на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
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18.08.2020 14:28 Ответить
Вава, епт твою мать, скажи хоть слово по этому поводу? Ты признаешь выборы в Беларуси? Ты предатель интересов Украины? Что там с "вагнеровцами"? Ну и чей Крым?
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18.08.2020 14:28 Ответить
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
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18.08.2020 14:30 Ответить
Давай бульбашфуйло допобачення, тебе чекає сізо.
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18.08.2020 18:20 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома

https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.

По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.
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18.08.2020 14:29 Ответить
Усе зрозуміло, заради коридора Біларусь нападе на НАТО, геніально.
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18.08.2020 14:46 Ответить
кто-кто нападьот на Крим?.. - в 2013 говорілі оні
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18.08.2020 14:53 Ответить
Зелёные во внешней политике ЗЕро, поэтому будут молча жевать... зелёные сопли)
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18.08.2020 14:32 Ответить
Чего ждет Зе-Бубочка - пока эти белорусские "выборы" не осудит Зимбабве?
Или оно еще надеется на какие-то "варианты"?
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18.08.2020 14:38 Ответить
Ура ! Эстония с нами! А это почти целый район Петербурга !
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18.08.2020 14:47 Ответить
Естонія член світової родини, коли вас не буде визнавати самий маленький член вашої родини, робіть вигляд що вам пофіг.
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18.08.2020 14:48 Ответить
Согласен что Эстония не голова
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18.08.2020 15:15 Ответить
 
 